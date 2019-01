De vuelta a los orígenes 

El lunes 28 de enero el Club Atlético de Madrid oficializó lo que en las últimas semanas era un secreto a voces: Álvaro Morata se convertía en nuevo jugador del equipo madrileño.

El acto de presentación, que tuvo lugar al día siguiente en el Estadio Wanda Metropolitano, ante la presencia de familiares del jugador, miembros de la directiva del club, y prensa, comenzó con unas palabras del presidente Enrique Cerezo, que recordó el pasado rojiblanco de Álvaro en las categorías inferiores, elogió su carrera como futbolista y puntualizó el nivel de competencia que aportará su incorporación a la plantilla. Acto seguido dedicó unas palabras al futbolista con las cuáles le deseó suerte en esta nueva etapa, y le aconsejó ignorar todo el revuelo mediático que había causado su fichaje.

Morata: "Significa mucho para mí estar hoy aquí. La gente que me conoce y me quiere lo sabe".

A continuación comenzó el turno para Morata, que se mostró agradecido con el club por el esfuerzo realizado para su fichaje. Los ojos vidriosos del futbolista delataron su emoción tras ver un pequeño vídeo que resumía su paso por las categorías inferiores del Atlético, con imágenes suyas junto a compañeros del pasado vistiendo la remera rojiblanca. Cuando tuvo oportunidad, hizo gala de los sentimientos que le provocaba su incorporación: "Significa mucho para mí estar hoy aquí. La gente que me conoce y me quiere lo sabe." Y es que Álvaro, ya sea por su familia, con su abuelo como reconocido seguidor del equipo colchonero, por sus primeros pasos hacia una exitosa carrera en la cantera del Atlético, las amistades con militantes del equipo o los rumores que año tras año le situaban entre los caprichos del Cholo, se ha mantenido siempre ligado a la entidad colchonera.

Es innegable el tirón mediático y la polémica que ha arrastrado el fichaje del punta madrileño, pero las preguntas de los medios de comunicación se remitieron al tema futbolístico, en las que Álvaro aseguró varias veces que no podía esperar más para ponerse bajo las órdenes del Cholo. Al ser preguntado por el técnico argentino y si fue clave en su fichaje, respondió: "Simeone no tuvo que convencerme, era el destino que yo estuviera aquí", "Le estoy muy agradecido porque se que él ha empujado para que yo esté aquí". El proceso interno por el cual pasó el futbolista antes de tomar la decisión de unirse a este nuevo proyecto fue otro de los temas tratados, sobre lo que dijo: "Meses complicados, aparecen un montón de cosas pero se para todo cuando me dicen que está esta posibilidad. Lo siguiente ya es historia, aquí estoy y eso es lo importante".

Morata: "No tengo que hablar más con palabras, tengo que hablar en el campo".

Con respecto a que le hacía sentir diferente en su presentación como rojiblanco en comparación con sus presentaciones en otros clubes afirmó: "Ayer firmé, pero me siento parte de este club otra vez desde hace un par de semanas", "No me siento nuevo, los compañeros se han preocupado de escribirme, de hacerme sentir que era parte del equipo desde hace un par de semanas, cuando no estaba nada cerrado, y eso me pone muy contento". Al ser preguntado por como había cambiado su sentimiento por el club tras tantos años fuera dijo: "Si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí", "No tengo que hablar más con palabras, tengo que hablar en el campo". Y sobre su nueva etapa como compañero y competencia de Diego Costa, remarcó: "Diego aparte de ser un compañero y un grandísimo jugador, es mi amigo", "¿Por qué no vamos a poder jugar juntos? siempre que quieren ponerte al lado de un gran jugador es fácil".

El acto concluyó con la foto oficial de Morata posando con la camiseta rojiblanca y su dorsal 22 a la espalda, junto con Enrique Cerezo y Andrea Berta, director deportivo del club, y una foto final a la que se sumaron Manolo Briñas y Socorro, dos hombres de gran importancia para el nuevo jugador del Atlético de Madrid.

El delantero español, procedente del Chelsea FC, llega a Madrid para ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone, aumentando así la competencia en el ataque colchonero. Tras una negociación larga y complicada, con muchas restricciones debido al límite salarial impuesto por LaLiga que el Atlético superaba al asumir la ficha de Morata, se llegó a un acuerdo con el club londinense para una cesión hasta el final de esta temporada y la siguiente, con una opción de compra no obligatoria. Para ello ha sido necesaria también la salida como cedido del portugués Gelson Martins con destino a Mónaco, que permite a los rojiblancos cumplir con las pretensiones económicas de la competición.

Morata tiene, a pesar de su juventud, una larga trayectoria en clubes de alta categoría. Ha militado en Real Madrid, Juventus y Chelsea, y eso le aporta una experiencia muy importante de cara a las grandes noches, tanto europeas como ligueras, que en su nuevo club va a afrontar esta misma campaña. Conoce la competición española más que de sobra, fue un brillante revulsivo en su última etapa como madridista, y en Chelsea y Juventus, a pesar de no haber encontrado una continudad plena, sobre todo en Inglaterra, donde ha tenido una difícil última campaña, adquirió nuevos conocimientos sobre otros tipos de fútbol, desde más tácticos y defensivos hasta más alegres y ofensivos, algo que sumará a favor para su equipo cuando tenga que enfrentarse a rivales de otras ligas, como lo hará en febrero con la propia Juventus en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Cerezo elogió las características de Álvaro Morata: "Velocidad, desmarque y gol".

El nuevo acompañante y competidor de Antoine Griezmann, Diego Costa y Kalinic en la delantera de los rojiblancos tiene las facultades necesarias para adaptarse al particular estilo de juego de su nuevo entrenador. En el Chelsea de Mauricio Conte se acostumbró a jugar en un sistema que partía de la solidez defensiva, y desde ahí tratar de sacar ataques rápidos, conducidos por jugadores talentosos como Eden Hazard, al que puede asimilarse el francés Griezmann, en los que el ariete español buscaba los espacios para el desmarque o, en su defecto, atacaba el área para buscar el remate, sacando a relucir ese instinto goleador de los '9' clásicos. En la presentación, Cerezo elogió las características de Álvaro Morata: "Velocidad, desmarque y gol", pero durante su carrera ha demostrado que no es tan solo un delantero de área o capaz de hacerse espacio con un movimiento de ruptura potente, si no que también exhibe una gran capacidad asociativa, algo positivo en el momento en el que sus nuevos compañeros parece que comienzan a entonarse.

Si se adapta rápido y se mantiene concentrado, estamos ante lo que puede ser uno de los mejores movimientos de este mercado invernal. Desde la entidad rojiblanca, tanto cuerpo técnico y compañeros como afición, se le exigirá que vista la camiseta con la misma entrega e ilusión con la que lo hacía cuando apenas era un niño que daba las primeras patadas al balón en los campamentos de verano.