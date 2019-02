Álvaro Morata y su primer derbi como jugador del Atlético de Madrid

Madrid es la ciudad más grande de España. De ella nacen varios de los mejores clubes del planeta y jugadores que pasarán a la historia del fútbol. Algunos lo harán por su indudable trayectoria profesional, y otros, por haber pertenecido a una lista a los que solo entran unos pocos. Desde Raúl González, Juanfran o Saúl, hasta en este último caso, Álvaro Morata. Son algunos de los madrileños que han vestido la camiseta de los dos grandes clubes de la ciudad y que tendrán que reencontrarse con su pasado.

También hay otros, que no han nacido en Madrid, pero que han cambiado el blanco por el rojiblanco y viceversa. Sin ir más lejos, el entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, se ha vestido de corto con las dos elásticas. Hugo Sánchez, uno de los mejores delanteros de la historia, también se adapta a esta similitud. Pero no hace falta tirar de jugadores que ya han colgado las botas. Los hay quiénes aún siguen defendiendo la portería, en el caso de Courtois, o el carril izquierdo si hablamos de Filipe Luís.

El caso más reciente

Álvaro Morata ha sido el último en añadirse a la lista. Sus primeros pasos con el balón los dio en la cantera colchonera. Sin embargo, existen imágenes dónde con la misma edad viste la camiseta del Real Madrid que luego acabaría portando. Fue en Valdebebas dónde empezó a crecer como futbolista y dónde consagró su trayectoria profesional. Dónde se cultivó como jugador de élite y dónde más tarde daría el paso al primer equipo para debutar en el Santiago Bernabéu.

Morata en un derbi con el Real Madrid. Foto: Atlético de Madrid.

Lo intentó de todas las maneras. Siempre se ha dejado el alma en cada minuto que pisaba el césped de la entidad de Chamartín. Vino desde abajo y luchó por un puesto con los de arriba. Con los Ronaldo, Benzema y Bale. Es muy difícil, prácticamente imposible, arrebatarle la titularidad a grandes estrellas que recalaron en el club por cantidades astronómicas. Aún así, Morata lo intentó. Dicen que quién no lo intenta no fracasa. Zinedine Zidane fue su gran valedor dándole un gran protagonismo en la famosa 'Unidad B' del Madrid. Pero Morata quería más.

Importante en la Juve

El futbolista de 26 años fue repescado de la Juventus dónde había sido importante y verdaderamente disfrutó del fútbol. Su entrenador, Massimiliano Allegri, le dio oportunidades y este las aprovechó. De hecho, un gol suyo eliminó al Real Madrid de su querida Champions. Se ganó a la afición 'bianconera' desde el principio hasta el final. No obstante, en su mente siempre estuvo volver a la que fue su casa para demostrar lo que era capaz de hacer. Su sueño era triunfar en el Bernabéu.

Morata celebra un gol con la Juve. Foto: Juventus.

Este se truncó por falta de minutos. Como se ha comentado anteriormente, Morata quería más y el Madrid no se lo podía ofrecer. Fue por ese motivo por el que acordó con el club un traspaso a Londres para firmar con el Chelsea de Conte. Supuso la venta más cara de la historia del club y se marchó entre lágrimas. Siempre dejó la puerta abierta a una posible vuelta, porque quién quiere al Madrid lo quiere de verdad.

El Atlético siempre lo quiso

Sin embargo, no se terminaba de aclimatar a la Premier League. Pasó de titular indiscutible a suplente de lujo. En Inglaterra no estaba siendo feliz y no creó ese vínculo necesario con Stamford Bridge que le permitiera luchar por un puesto. Fue entonces cuando, tras una temporada y media, empezó a escuchar ofertas. El jugador español más caro de la historia siempre fue del gusto de Simeone. Ya lo reconoció el técnico argentino cuando este militaba en el Real Madrid. El Atleti necesitaba un '9' y Morata, que estaba a tiro, fue el elegido.

Morata celebrando un gol con el Chelsea. Foto: Chelsea.

Un jugador a veces tiene que tomar decisiones difíciles. La trayectoria profesional de un futbolista es corta y no puede pasarse la mitad de ella en el banquillo. Tampoco en un lugar dónde no está cómodo por evidentes barreras como el idioma, el clima, o hasta el horario. Te llega una oferta de un gran club de tu ciudad, que apuesta claramente por ti, y te ofrece un buen contrato. Morata tuvo que decidir y no le quedaba otra.

Decidió seguir jugando al fútbol y volver a España. Este sábado se verá las caras con el Real Madrid por primera vez como colchonero y tendrá sensaciones encontradas. De esas que nunca se olvidan y llegan al lugar íntimo y profundo. La duda está, en que si marca un gol el sábado, lo celebrará o no. Con la Juve no lo hizo y, suponiendo que marque en el Wanda, exprese lo que exprese su cuerpo, no será más que un reflejo del alma.