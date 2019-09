Talavera - Recreativo Granada: sumar lejos de casa

oHasta Talavera de la Reina viajará el Recreativo Granada para disputar el partido de la tercera jornada del Grupo IV de Segunda B en busca de su primer triunfo de la temporada. Ambos conjuntos suman un punto y quieren empezar a sumar de tres en tres para evitar futuras complicaciones.

Tras el empate cosechado ante el San Fernando en casa, el filial del Granada CF buscará de nuevo la fortuna lejos de ella, ya que en el anterior desplazamiento a Córdoba no pudo puntuar en un partido que empezó ganando desde los primeros segundos, pero que en el último minuto se les escapó desde los 11 metros con un gol de Juanto Ortuño. El pasado domingo contra el San Fernando no fue un partido con muchas ocasiones y Rubén Sánchez no pudo finalizar la más clara que tuvo y acabó el partido con empate sin goles.

Preparación con partidillo con el primer equipo

Esta semana, el Recreativo Granada se ha preparado con los habituales entrenamientos y con un partidillo frente al primer equipo, que se encuentra de parón liguero por los compromisos de las selecciones. Los de David Tenorio empezaron adelantándose con un gol de Caio Emerson, que logró batir a Aarón, y no fue hasta la segunda mitad cuando los de Diego Martínez remontaron con gol de Vadillo, que anotó el del empate. Más tarde, desde los 11 metros, Soldado adelantaba al primer equipo y Puertas terminó dejando el definitivo 3-1, donde poco importaba el resultado y sí las sensaciones. Fueron muy buenas las sensaciones del Recreativo con un Mario y Rui muy activos en el juego.

Tenorio ve a su equipo "con ganas"

El pasado viernes, Tenorio hacía unas declaraciones previas al encuentro en las que destacó lo complicado que es el rival: "Tiene futbolistas expertos y con conocimiento de la Segunda B". Habló también del mal estado en el que se encuentra el césped: "A pesar de ser un gran estadio, el campo se encuentra en muy mal estado, va a ser un condicionante para ambos equipos el mal estado". Aún así, el estado del campo no lo utiliza como excusa y destacó "el buen trabajo de equipo durante toda la semana y las ganas con las que van a competir".

Tenorio resaltó también como el Talavera sacó un valioso empate frente al Marbella en la primera jornada y el buen papel que hizo en Huelva, donde llegó a ir ganando, pero finamente los onubenses le remontaron el partido.

La duda del Recreativo Granada para este partido es Isma Ruiz, que ha estado convocado con la selección española sub 19. El granadino ha sido titular en los dos partidos que ha jugado el Recreativo Granada y se reincorpora este sábado a la disciplina del filial. El cuerpo técnico decidirá si viaja o no a Talavera y si será o no titular.

Alcoy espera que la fortuna "esté de cara"

El entrenador del Talavera, Fran Alcoy, aseguró en la previa de este partido que a su equipo "le toca ganar" ya que "ha hecho méritos para conseguir más" en los dos partidos anteriores. "A ver is hacemos las cosas bien como estos partidos y tenemos la fortuna de cara", indicó.

Alcoy destacó las virtudes del filial del Granada CF: "Es un filial al uso, con jugadores talentosos, atrevidos, rápidos, dinámicos, con buen nivel. Tiene la particularidad de que seis o siete futbolistas ya no son sub23, para darle al equipo un nivel más alto, sobre todo en la parte de atrás. Es un filial que compite bien por ese plus de edad y eso se une al descaro y al talento de chicos jóvenes. Nos van a exigir mucho". El técnico del Talavera apuntó también que "no será un partido más fácil que los anteriores" porque el Recreativo Granada lleva un punto, como ellos, mereció más contra el Córdoba y el San Fernando y es "un rival de buen nivel".

Sobre las dudas y bajas para el partido, Alcoy comentó que "Samu ha seguido con problemas intestinales, Damián Zamorano acabó con problemas en el gemelo y Sergio Martínez con un esguince en el tobillo, pero han evolucionado todos y espero que todos estén a excepción de Javi, que no está recuperado de la rotura fibrilar".

Posibles alineaciones

Talavera de la Reina: Óscar Santiago, Expósito, San José, Gerrit, Cristian Fernández, Zamorano, Juanra, Sergio Martínez, Samu Corral, Ángel López y Julio Cidoncha.

Recreativo Granada: Unai, López, Serrano, Héctor, Viedma, Rubén, Sebban, Rui Pedro, Montoro, Isma Ruiz o Yael y Mario.