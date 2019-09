Pablo Cortés: “No habíamos tenido un rival que estuviese encerrado desde el minuto 1”

Pablo Cortés tuvo un debut agridulce después de ver como en el último minuto, el Real Unión empataba al Salamanca CF, que ya veía los tres puntos y sumar tres victorias de tres posibles. No fue así, y fue tajante con sus jugadores y hablando sincero en la rueda de prensa.

El técnico afirmaba lo siguiente ante las sensaciones que había dejado el partido: “Creo que, independientemente del gol encajado en el 90, no éramos merecedores de la victoria. Encajar en el 90 duele más, pero si haces un balance general del partido, no éramos merecedores de la victoria. Tenemos que ser un poquito más humildes y seguir en la línea que veníamos haciendo. Hay que tener los pies en el suelo”.

Aburrida primera parte la que tuvieron Salamanca CF y Real Unión, y Cortés daba su opinión, “Nos falta un poco de ritmo y dábamos muchos toques de balón. Si no apretábamos en la primera línea, nos iba a costar circular. Teníamos impaciencia desde el minuto 15 para irnos a la última línea. No habíamos tenido un rival que estuviese encerrado desde el minuto 1”.

Pablo Cortés apostó por Chatón y Chiapas como titulares, y sobre ello fue cuestionado, a lo que respondió, “Lo veníamos haciendo anteriormente y estaba saliendo bien. Queríamos formar una estructura de tres con Jehú y luego Chatón en un buen llegador porque preveíamos que ellos se iban a encerrar”.

El míster charro afirma que sus jugadores tienen que ser más humildes y así lo decía al finalizar el choque: “No los he visto confiados pero la humildad me refiero a que somos un club humilde. Pese al equipo que hay, con un gran grupo humano y deportivo, tenemos que seguir con ambición y no conformarnos”.

Sobre Martin Galván y su buena actuación de nuevo, destacando la falta que casi logra meter, Cortés tuvo su elogio hacia el mexicano, “Partiendo de banda le hemos visto estos dos partidos y lo ha hecho bien. . Con dos puntas, muchas veces, nos faltaba jugar entre líneas y Galván nos lo podía dar. Nos estaba costando encontrar a Hugo”.