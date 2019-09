Previa C.D. El Ejido- At. Mancha Real: solo vale ganar

El club deportivo El Ejido se enfrentara este domingo 22 de septiembre al club Atlético Mancha Real en el estadio de Santo Domingo.

Los celestes llevan tres partidos sin ganar, y es que, salvo la primera jornada, solo han podido salvar dos puntos de dos empates, acumulando un total de cinco puntos.

Ambos equipos llevan dos temporadas sin enfrentarse en el Santo Domingo, desde la temporada 2016-2017 en segunda división B en la que el Mancha Real descendió a tercera división, partido en el cual los ejidenses se hicieron con la victoria por un punto a cero.

Los dos equipos se posicionan en la mitad baja de la tabla, El Ejido con cinco puntos en décimo primera posición y el Mancha Real con cuatro puntos en décimo quinta.

El Atlético Mancha Real viajará a El Ejido con la difícil situación de bajas que presenta, ya que a día de hoy son tres los futbolistas que no podrán jugar ese encuentro: Juanlu, Rafa Navarro y Albertillo; De esta manera el técnico jienense solo contará con cuatro jugadores para cubrir la defensa.

Por otra parte, El Ejido cuenta con las bajas de Vicario, hasta ahora máximo goleador del equipo en esta temporada, y del extremo Óscar Lozano.

David Cabello ultima detalles

El técnico David cabello comparecía en rueda la rueda de prensa previa al partido y afirmaba que "como cada semana son tres puntos importantes los que están en juego y vamos a intentar darle, por fin, una victoria a nuestra afición y que podamos disfrutar de un buen partido".

Comentaba que la semana de entrenamiento ha sido "una semana normal. Al final venimos de no estar a la altura que quisiéramos y como hay tanto trabajo por delante hemos hecho una semana de trabajo que todavía no ha acabado, seguimos ultimando esos detalles para, de alguna manera, podamos afrontar el partido con las mayores garantías posibles".

También hablaba de la solidez del equipo diciendo que "cada semana y cada día que pasa, las cosas van yendo a donde queremos, a lo que buscamos y sobre todo a conseguir esa solidez que de momento no hemos conseguido sobre todo a nivel defensivo" añadía que "lo que tratamos de reforzar es a esos jugadores que han podido cometer algun error, seguir confiando y creyendo en ellos, y trabajar durante la semana para que esos errores que hemos cometido desaparezcan, y una vez que desaparezcan seguir trabajando en otros aspectos fundamentales para poder seguir creciendo como equipo".

Opinaba también sobre el rival "no me preocupa nada más que mi equipo, en el rival no me centro absolutamente nada. Es un rival que sabemos que nos va a poner muchísimos problemas, que tiene jugadores de grandísima calidad. Es cierto que tampoco han cosechado resultados espléndidos pero tenemos claro que va a ser un equipo que va a estar arriba como pueda estar El Ejido a final de temporada, que hay que tener los cinco sentidos puestos porque sabemos que lo que nos vamos a encontrar va a ser algo difícil, pero evidentemente con nuestro juego vamos a intentar contrarestar los problemas que nos puedan poner ellos, pero hay que tener muy en cuenta a un rival que va a dar mucho de sí a lo largo de la temporada".

Por último hablaba del estado del terreno de juego "no está en las mejores condiciones, es el peor estado en el que nos lo hemos encontrado desde que yo llegue aquí. El estado del terreno de juego no es el ideal para un equipo que tiene una propuesta atrevida en la que quiere que el balón ruede por la hierba, pero bueno, nuestro alcalde se ha compromedido a visitar el estadio, ver la instalación y tomar una decisión. En principio tenía previsto que venir esta semana pero hoy es viernes y no ha venido, aunque me imagino que tendrá su agenda bastante ocupada porque evidentemente hay cosas mucho más importantes que el estado del terreno de juego de Santo Domingo, pero bueno, al final de alguna manera él quiere visitar la instalacion in situ y me imagino que a partir de ahí tomarán alguna decisión. Evidentemente si viniera a día de hoy a ver el estado de nuestro cesped tengo claro que lo tendría que cambiar porque la verdad que las condiciones en las que vamos a jugar no son las idoneas para un equipo que, de alguna manera, quiere tener alguna ventaja en su campo, todo lo contrario, beneficiamos al rival" y se inculpaba diciendo que "a mí esto no me sirve como excusa, los resultados no llegan porque el trabajo del entrenador no es el idoneo, ni el ideal, ni hasta el momento ha podido sacarle ese jugo al equipo. No me voy a quitar ninguna responsabiliad de lo que ha podido ocurrir hasta el momento. Es cierto que ayuda bastante a nuestro trabajo pero no vamos a poner ningún paño caliente y vamos a, de alguna manera, asumir nuestras responsabilidades".