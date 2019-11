Previa Marino de Luanco - Sanse: sin entrenador en Asturias 

Con once jornadas disputadas ya se va viendo que equipos van a tener según qué objetivos. En el caso del Sanse es evidente que será la salvación únicamente. De momento no han conseguido salir del descenso con tan solo dos victorias y un empate. Por ello se han visto obligados cesar el entrenador. Manolo Cano, el artífice de la salvación la pasada temporada, ya no es el capitán de la nave. Todavía no hay sustituto. Los franjirrojos tendrán como rival al Marino de Luanco que comanda un mítico, Oli, ex jugador del Betis.

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes acumula dieciocho temporadas disputando partidos en Segunda División B. En esa trayectoria ha tocado la gloria deportiva como en las temporadas 1999/2000 o 2006/2007 donde obtenía un gran sexto puesto, muy cerca del playoff de ascenso. Siendo su mejor clasificación histórica. Por el contrario, ha tenido malos momentos hasta la jornada 38, como es el caso del año 2012. Ahí se quedaba cerca de descender al final de la liga regular. O en junio de 2017 donde tuvo que disputar la fase de permanencia ante el Atlético Levante y le ganó en los penaltis en Matapiñonera. En su balance, como consecuencia, hay años de mirar para arriba y otros de mirar para abajo e incluso descender. En esta nueva campaña va último con siete puntos en once jornadas disputadas.

El Marino de Luanco, por su parte, lleva trece temporadas en segunda división b. Tradicionalmente se ha dedicado a buscar mantener la categoría, a tenor de las estadísticas. Solo en junio de 2014 disfrutaron de un sexto puesto, siendo su mejor puesto histórico. El resto, jugando en bronce, han sido puestos por la parte baja de la tabla e incluso de descenso. En esta última circunstancia estuvieron en la campaña 2008/2009 y 2014/2025. Como último dato, hay que decir que subieron de tercera a segunda b en junio de 2018 y, de momento, no les está costando mantenerse alejados de la parte baja. Van decimosextos con once puntos.

En busca del gol

El Sanse llega a este sábado con una noticia de alcance. No tiene entrenador de manera oficial. Manolo Cano no pudo solventar un mal inicio de campeonato y fue cesado el pasado domingo tras la derrota 0-4 ante Las Rozas. Los jugadores, en plena autogestión, tienen dos objetivos a corto plazo: marcar un gol (lleva tres jornadas sin hacerlo) y que no le marquen (solo ha mantenido a cero su portería en dos partidos). La jornada pasada, el conjunto franjirrojo quedó tocado en lo anímico y señalado por la afición por la mala imagen mostrada. Por tanto, en Asturias esperan redimirse y romper la mala racha de tres derrotas consecutivas.

El Luanco quiere seguir fuerte en casa

El Marino de Luanco perdió en la última jornada por 2-1 contra el Rayo Majadahonda fuera de casa, cortando la buena racha de tres semanas ganando. Sin embargo, en su feudo, lleva tres fechas sin perder. Ahí es donde reside su punto a favor. La fortaleza en casa. Con diez goles a favor y trece en contra marca poco y le marcan poco. Como consecuencia, ante el Sanse querrá un partido con pocas ocasiones en juego. Respecto a la plantilla, se trata de una estructura con jugadores asturianos en su mayoría, pero veteranos en la categoría. Destacan Alberto Lora, ex del Sporting de Gijón o Álex Arias, ex del Numancia. Todo ello con Oliverio Sánchez, Oli, en el banquillo.

El Sanse nunca ha perdido en Luanco

De tres partidos disputados entre Marino de Luanco y Sanse, los del norte de Madrid siempre han obtenido premio. Dos empates y una victoria. Fue en su última visita en enero de 2013 por 0-1. El partido se disputará en el estadio Miramar con 3000 espectadores de capacidad.

Convocatoria Marino de Luanco - Sanse

El equipo local no tiene bajas por sanción ni lesión. En el Sanse, faltará el portero Álvaro Cortés sancionado, tras su expulsión el pasado domingo, y a Zazo de baja indefinida por un problema cardíaco. El resto estarán disponibles en lo que será su primer once, incluido Bijimine, que vuelve tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

Posibles onces Marino de Luanco Vs Sanse:

Marino de Luanco: Porrón; Borja Álvarez, Trabanco, Pablo Pérez, Mikel Busto; David González, Alberto Lora; Arias, Iván Fernández, Boedo; Mathe.

Sanse: Irureta; Rubén Valverde, Aitor Puñal, Íñigo López, Felipe Sáez; Bijimine, Trabazo; Fer Ruíz, Buil, Iván Bueno; Joel Rodríguez.