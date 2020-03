El Villarreal vuelve a caer ante un colista

El Submarino se hunde y lo hace tras sumar su tercera derrota consecutiva en un partido en el que el VAR volvió a ser el protagonista. El conjunto madrileño, que todavía no conocía, desde el ascenso, la victoria liguera ante el Villarreal y que llevaba sin ganar desde el 2 de febrero, visitaba La Cerámica como colista de LaLiga. El Celta (1-3) y el Espanyol (1-2) ya dominaron en el feudo castellonenses y el Leganés no iba a ser menos. El Villarreal no ha sabido superar las visitas de los colistas esta temporada y ha perdido puntos clave para seguir dominando en la parte alta de la tabla. A falta de once partidos para que finalice la temporada, los tres puntos dejan a los madrileños a tres de la salvación y alejan a los amarillos del sueño europeo.

El técnico, que no pudo sentarse en el banquillo tras la expulsión en San Mamés y que se perderá el partido contra el Celta, no sorprendió con su once inicial en el que solo apostaba por una única novedad con respecto a la anterior jornada: Asenjo en portería; línea defensiva formada por Rubén Peña y Alberto Moreno en los laterales, Albiol y Pau en el centro de la zaga; Iborra y Cazorla en el medio del campo, acompañado por Trigueros y Moi Gómez en los extremos; y en punta de ataque, Gerard Moreno y Paco Alcácer. El Villarreal alineaba un once formado por jugadores españoles por tercera jornada consecutiva.

El Leganés tenían una deuda pendiente con los de Calleja tras el doblete de Gerard Moreno y el gol en propia puerta de Jonathan Silva en la cuarta jornada. Los castellonenses saltaron sobre el feudo con ambición y ganas para inaugurar el electrónico con un gol tempranero a cuatro minutos del inicio. Gerard Moreno ganaba la espalda de la defensa visitante, tras un gran centro de Cazorla que el delantero terminó definiendo con el remate de cabeza directa al interior de la red. Una primera mitad protagonizada por las ocasiones de peligro de los amarillos, aunque con problemas defensivos que obligaron al guardameta local a salvar el empate de los ‘pepineros’. Los castellonenses dominaron y controlaron durante los primeros 45 minutos, en los que la falta de acierto de cara a portería castigó el resultado y perdonó la victoria. Tras varias oportunidades para doblar la ventaja, los tres puntos se escapaban rozando el larguero en la última jugada del primer tiempo. Gerard se dispuso a controlar y prepararse el esférico que envió a portería y Moi no logró aprovechar.

Los ‘pepineros’ reanudaron el partido con aires renovados. Sin ninguna sustitución en las filas de ninguno de los conjuntos y con el 1 a 0 en el marcador, los de Javier Aguirre no perdonaron la ocasión de volver a empezar. Óscar Rodríguez empató el electrónico a tres minutos del inicio, dejando al Villarreal tocado. La presión de la victoria empezó a pasar factura a los amarillos que bajaron los brazos y no consiguieron dominar en el área visitante. Los movimientos en los banquillos no tardaron en llegar en busca de una reacción que asegurara la victoria y, por tanto, los tres puntos, para perseguir Europa. Moi Gómez abandonó el terreno de juego, convirtiéndose en el primer y habitual cambio del Submarino, por Ontiveros, seguido, minutos después, por la entrada de Chukwueze sustituyendo a Trigueros. Con la esperanza todavía sobre el verde, el VAR volvió a ser el protagonista tras la gran polémica en San Mamés. Un penalti de Pau acabaría con las opciones del Villarreal. El delantero y autor del primer tanto ‘pepinero’ se posicionó desde los once metros dispuesto a anotar el 1 a 2 sin que Asenjo pudiera evitarlo. Dos minutos después, el Villarreal trató de reaccionar, pero el colegiado anuló el empate tras el fuera de juego de Gerard Moreno. Agotando los cambios, Rubén Peña abandonaba el verde por Anguissa. El conjunto madrileño llegaba a la recta final controlando y protagonizando un juego estratégico con pérdidas de tiempo ante un Submarino que no terminaba de presionar.

Tercera derrota consecutiva del Villarreal y tercera ante la visita del colista a La Cerámica. Los ‘pepineros’ se acercan al objetivo de la permanencia, mientras que el Submarino se hunde y se aleja de Europa, posicionándose a cinco puntos y a la espera del partido aplazado de la Real Sociedad. Los de Calleja visitarán Balaídos la próxima semana y estarán obligados a ganar si quieren permanecer en la lucha por entrar en el objetivo.