Camavinga: "La competencia de esos jugadores me motiva mucho"

Eduardo Camavinga ha sido presentado con el Real Madrid, después de anunciarse su fichaje en las últimas horas del mercado de fichajes. El centrocampista francés proviene del Stade de Rennes, equipo de la Ligue 1 donde ha destacado y ha provocado que muchos equipos se fijasen en el centrocampista. Un día muy emotivo para el futbolista y su familia, ya que da un paso importante en su carrera.

Camavinga feliz

EL nuevo jugador del conjunto merengue se mostró muy contento por estar en este nuevo equipo: "Me sentí muy contento, muy feliz en el Madrid. Piensas en los problemas que has tenido y hoy me siento muy feliz". Además, eligió sobre la decisión de ir a la capital de España: "Mi familia y yo pensamos que podíamos hacer en el futuro. Ha sido una elección muy pensada".

Ha venido al Real Madrid para disputar partidos

Camavinga se muestra preparado para jugar con la camiseta merengue: “Estoy preparado para jugar ya". Incluso admitió que la competencia le va a venir bien: "La competencia de esos jugadores me motiva mucho. Y además voy a aprender mucho de esos jugadores, táctica y técnicamente".

Por otra parte, habló también sobre su compatriota: "Benzema es un ídolo para todos los franceses y un jugador que está muy encima de los jóvenes, lo hemos visto con Vinicius. Sobre su posición en el terreno de juego comentó lo siguiente: "Me lo preguntan mucho, pero me gusta jugar por delante de la defensa y me adapto a muchas posiciones".

Posible debut

Eduardo Camavinga podría debutar este próximo domingo en la vuelta del Real Madrid al estadio Santiago de Bernabéu. En un partido donde los blancos se enfrentarán al Celta de Vigo, encuentro correspondiente a la jornada cuatro. Mientras que el jugador francés ha completado su primer entrenamiento en la ciudad de Valdebebas a las órdenes de Carlo Ancelotti, antes de que se presentase como nuevo jugador del Real Madrid.