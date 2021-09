Previa PSV - Real Sociedad: empezar con buen pie

La Real Sociedad inicia su andadura europea ante un rival de tronío y en un estadio que huele a fútbol europeo por los cuatro costados. Los de Imanol desean empezar con buen pie un grupo que se antoja complicado (con la presencia del Mónaco y el Sturm Graz además de la del PSV). Un buen resultado en tierras holandesas situaría la presión sobre los de Roger Schmidt y permitiría a los de Imanol no disputar el duelo ante el Mónaco prácticamente como si de una final se tratase.

Los txuriurdines, pese a la dificultad que entraña el grupo en que han sido encuadrados, se han puesto como objetivo hacer un gran papel en Europa esta temporada, toda vez que entienden que ya son un asiduo en la competición y que la temporada pasada dejó un sabor muy amargo, no tanto por caer en dieciseisavos ante el Manchester United sino por el cómo, cayendo 0-4 en la ida y dejando una imagen de impotencia absoluta.

En busca del inicio soñado

En una competición como la Europa League todos los puntos valen su peso en oro. Y más en este renovado formato, en el que ser primero (acceder directamente a octavos) es mucho mejor que ser segundo (pasar a dieciseisavos ante los rebotados de Champions), ser segundo es mucho mejor que ser tercero (pasar a disputar los dieciseisavos de la Conference League) y ser tercero es mucho mejor que ser cuarto (quedar eliminado de Europa). Ante esta tesitura, y tratándose el PSV de un rival directo, una victoria en los Países Bajos supondría dar un golpe sobre la mesa, refrendar las buenas sensaciones del inicio liguero y poner el grupo patas arriba. Además, la visita del Mónaco a Anoeta dentro de dos semanas no será necesariamente una final a todo o nada (0 puntos de 6 serían prácticamente una sentencia de muerte).

Así pues, la importancia de un resultado positivo es tremenda. Del mismo modo, saben perfectamente los de Imanol que un empate tampoco sería un resultado nefasto, toda vez que el PSV deberá pasar por el Reale Arena en la última jornada, lo cual otorgaría a la Real la posibilidad de superarles y vencerles el golaveraje particular en el caso de que ambos conjuntos puntuaran de manera similar ante Mónaco o Sturm Graz. Los de Imanol deberán lograr salir airosos del Philips Stadion sin Barrenetxea, cuya lesión en la espalda es más grave de lo que parecía en un inicio. Causan también baja en la convocatoria Illarra, Carlos Fernández y Nacho Monreal, que acaba de pasar por el quirófano. La novedad está en la presencia de Cristo Romero, que se estrena con el primer equipo. Le acompañarán sus compañeros en el Sanse Turrientes, Ayesa y Lobete, más asiduos en las convocatorias del primer equipo.

El PSV, a brillar en Europa de nuevo

Hablar del PSV no es hablar de un equipo cualquiera. Los neerlandeses son un clásico de las competiciones continentales, uno de los dos equipos más punteros de su país y nada menos que uno de los pocos privilegiados que tiene en sus vitrinas un trofeo de Liga de Campeones (1987-88) y de UEFA (1977-78). En los últimos años han vivido a la sombra del Ajax y tienen entre ceja y ceja volver a ser los dominadores en la Eredivisie y el máximo representante del país a nivel europeo.

De momento, un buen papel en la Europa League, competición de la que el año pasado fueron apeados en dieciseisavos por el Olympiacos griego, supondría el primer escalón para volver a brillar como antaño. Hasta la fecha, su participación en Liga está siendo inmaculada, mandando con puño de hierro merced a sus 4 victorias en 4 partidos, el último un sonado 0-3 en Alkmaar, campo que los de Imanol conocen a la perfección tras disputar el año pasado partidos de Europa League ante el AZ.

Antecedentes

PSV y Real Sociedad no se han enfrentado nunca. Por lo tanto, es imposible hablar de tendencias o favoritismos históricos, de campos malditos y de bestias negras, esos conceptos tan irracionales y al mismo tiempo tan temidos, como si mencionarlos tuviera un efecto psicológico en el que los padece. No habrá nada de eso, y la etiquetación de favoritismo habrá que dejarla a la racionalidad o intuición de cada uno. No obstante, ambos equipos saben lo que es visitar España y Países Bajos respectivamente, pues el año pasado la Real se vio las caras ante el AZ Alkmaar y el PSV ante el Granada, ambos en la propia Europa League. En los dos casos, los equipos españoles salieron mucho mejor parados.

Ruedas de prensa

Roger Schmidt, técnico alemán del PSV, se ha mostrado ambicioso en rueda de prensa, manifestando que su equipo “irá a por la victoria”. No obstante, no ha dudado en resaltar la capacidad de su rival. “La Real Sociedad es un equipo muy completo y que practica un juego muy ofensivo. A la vez, reciben muy pocos goles y son muy estables en defensa”, advirtió, para concluir de manera lógica que el partido será “difícil” para su equipo.

Por su parte, Imanol Alguacil ha destacado la "ilusión" que tiene el equipo por llegar lejos en esta competición: "Veo a los jugadores y a la afición con mucha motivación", afirmó convencido. Afición que, por cierto, podrá volver a ver a los suyos lejos del Reale Arena. El técnico oriotarra ha incidido en que su apoyo es "muy importante" y ha admitido que comenzar ganando "es importante, pero no es definitivo". En cuanto a su rival, al igual que hizo su homólogo neerlandés con la Real, se ha mostrado respetuoso y ha destacado sus mayores virtudes: "Es un rival muy fuerte que, igual que nosotros, está en un muy buen momento". Así pues, ambos preparadores rehuyen del favoritismo y avisan de la dureza de su oponente.

El colegiado

El árbitro para este choque es el escocés William Collum, que estará acompañado en la sala VAR por el inglés Paul Tierney. Collum, a sus 42 años, es un árbitro veterano, internacional desde 2006 y con muchos partidos europeos y de selecciones a sus espaldas, aunque ninguno de ellos verdaderamente reseñable.