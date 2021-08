¿Qué debe hacer el United con Van de Beek?

Donny van de Beek arribó al fútbol inglés en septiembre del 2020. El Manchester United compró al jugador neerlandés por €45 millones tras ser una de las figuras del Ajax que alcanzó las semifinales de Champions League en el 2019. Si bien mostró destellos en sus primeros minutos, luego su rendimiento mermó y fue perdiendo terreno en la consideración de Solskjær.

Durante la última temporada, contó con solo cuatro apariciones como titular en la Premier League, anotando en una única ocasión. Para colmo, quedó afuera de la Eurocopa por una lesión a pocos días del debut internacional. Sin dudas, la situación del futbolista preocupó al técnico de los Red Devils y planteó una incógnita en los fanáticos sobre si van de Beek debe tener una nueva oportunidad.

Varios equipos consultaron por él

El neerlandés llegó a ser ofrecido al Barcelona luego de que Wijnaldum rechazara al conjunto azulgrana para fichar por el PSG. Incluso apareció el nombre de Samuel Umtiti como posibilidad para abaratar la operación con el United.

Con el correr de las semanas, la posible transferencia fue diluyéndose. La cesión fue una opción para poder asumir su fichaje. Además, el hecho de que sea Ronald Koeman el entrenador pudo ayudar, ya que se conocen a partir de su pasado como seleccionador de los Países Bajos.

Sin embargo, según los medios locales, el holandés pretende quedarse en Old Trafford. Es por eso que ha rechazado también la propuesta del Real Madrid, que consistía en un préstamo con una opción de compra obligatoria que se iba a ejecutar a mediados del año próximo.

Van de Beek fue una figura importante en el armado de Koeman / Foto: Barça Universal

Solskjær aún no ha bajado los brazos

El noruego planea para esta temporada un cambio de esquema y dejar de usar doble pivote defensivo. Así, rompería el Fred-McTominay que se presentaba inamovible el curso pasado. De esta manera, Van de Beek tendría hueco como volante, la posición en la que brilló en el Ajax, entre la organización de juego y la llegada al área rival.

Donny sabe que Solskjær no promete tiempo de juego, pero este giro de acontecimiento lo ilusiona, que ahora espera poder dar un vuelco definitivo a su situación en Inglaterra. Para hacerlo ha trabajado durante todo el verano, presentándose en Carrington (lugar de entrenamiento) como un futbolista nuevo.

"No has experimentado el Manchester United hasta que no has marcado ante el Stretford End", son las declaraciones del entrenador que recoge el periódico Mirror sobre el holandés. El centrocampista ha estado entrenando en FysioCocept, un centro de élite, en Ámsterdam durante sus vacaciones.

El trabajo en la capital de los Países Bajos ha visto su recompensa con la mejora del jugador, que intentará luchar en mejores condiciones en un fútbol mucho más físico que la Eredivisie. Fuentes cercanas al jugador, consultadas por The Athletic, dicen que "sus ojos se ven más felices", en tanto que se puede apreciar "el hambre y el fuego" en ellos. Así, parece que, luego de un año de su arribo, Van de Beek comienza a ver la luz en Manchester.