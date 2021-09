Imanol Alguacil: "Hemos hecho méritos para ganar el partido"

Después del parón de selecciones que detuvo la dinámica ascendente que cosechó la Real Sociedad en las tres primeras jornadas ligueras, los txuriurdin han retomado la competición doméstica con una solvente victoria por 0-2 ante el Cádiz de Álvaro Cervera. Por ello, Imanol Alguacil se ha mostrado “muy contento” con el rendimiento de su equipo: “Creo que hemos hecho más que méritos para ganar el partido”, ha señalado el técnico oriotarra en la rueda de prensa postpartido.

Imanol ha destacado que sus jugadores han llevado el peso del partido en todo momento, anulando las ocasiones rivales y en definitiva, manteniendo la portería a cero. No obstante, ha criticado que después de “tantos acercamientos” sus jugadores no hayan inaugurado el marcador con anterioridad. Además, ha subrayado que el resultado del encuentro no llega por demérito del Cádiz, sino por “mérito” de la Real.

Por otro lado, el técnico txuriurdin ha querido destacar la actuación de su nueva incorporación, el ariete noruego Alex Sørloth, que ha generado el penalti que daría pie al segundo gol de los visitantes: “Todo lo que ha hecho lo ha hecho bien”, ha elogiado.

Mucho fútbol

También ha tenido buenas palabras para David Silva, que ha recibido una ovación de la afición gaditana mientras abandonaba el terreno de juego: “Silva es un jugador que ha dado mucho al fútbol español, ahora lo estamos disfrutando nosotros una barbaridad. Todos los halagos que se lleve son más que merecidos”, ha declarado.

Respecto a la Bandera de La Concha que ha tenido lugar este domingo en Donostia, Imanol ha asegurado que aunque Orio no haya conseguido la victoria, él está “muy orgulloso” del equipo de su pueblo, tanto del masculino como del femenino. Por último, ha fijado la vista en el partido de Europa League frente al PSV que tendrá lugar este jueves a las 21:00 hora española, en el que “el objetivo será la victoria”.