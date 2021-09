Previa Bilbao Athletic vs Unionistas CF: a seguir soñando en las primeras jornadas

Unionistas de Salamanca viaja a Bilbao en busca de sacar algo positivo, que haga ilusionar a la afición antes de la visita del Real Club Deportivo de la Coruña el próximo domingo 26 a las 12:00 horas en el Reina Sofía.

Así pues, antes de ello, se enfrentará al Bilbao Athletic, con la intención de ponérselo complicado y regresar con buenas sensaciones.

El conjunto entrenado por Imanol de la Sota llega tras caer derrotado 2-1 ante la Cultural y Deportiva Leonesa, mientras que por su parte, Unionistas de Salamanca llega al duelo tras hacer uno de sus mejores encuentros en los últimos años, tras ganar 3-0 al Extremadura UD y colocarse en segunda posición.

Jorge Mier y Edu Cortina son bajas en Unionistas

Ambos futbolistas no serán de la partida de Dani Mori para el encuentro ante el Bilbao Athletic de este viernes a las 19:00 horas en Lezama. Jorge Mier arrastra una fascitis plantar pendiente de evolución, mientras que Edu Cortina no se ha recuperado de sus molestias musculares aunque según afirma el club evoluciona favorablemente.

Óscar Cruz entra en la convocatoria

El canterano, y futbolista de Unionistas de Salamanca B, Óscar Cruz, entra en la convocatoria de Dani Mori y completar así la plantilla que ha viajado hasta Bilbao para enfrentarse al filial bilbaíno. 20 jugadores completan la convocatoria para el partido ante el Bilbao Athletic.

Un solo encuentro entre ambos

Bilbao Athletic y Unionistas solamente se han disputado una vez, en Lezama, y el equipo bilbaíno se llevó la victoria 4-1. El encuentro de la segunda vuelta tuvo que ser aplazado con motivo de la pandemia del COVID-19, algo que hizo aplazar el final de la temporada 2019/2020.

David Recio será el encargado de arbitrar el partido

La RFEF ha dado a conocer los colegiados de la cuarta jornada de la Primera RFEF. El encargado de dirigir el choque entre Bilbao Athletic y Unionistas de Salamanca será David Recio Moreno, arbitrando anteriormente en las derrotas ante Atlético de Madrid B (3-2) y Barakaldo (2-1).

El Athletic cede entradas a la afición visitante

Si eres aficionado de Unionistas de Salamanca y quieres acudir al choque, es posible: escribe un correo a [email protected] y ellos te entregarán la entrada, que tiene un precio de 10 euros, antes del partido. No habrá localidades disponibles en taquilla, por lo que esta es la única manera de acceder a Lezama.

Footters televisará el encuentro desde Lezama

La plataforma digital ha sido la encargada de conseguir los derechos de la Primera RFEF, por lo que toda la temporada se podrá ver a través de Footters, pudiéndose ver este encuentro entre Bilbao Athletic y Unionistas.

La información para poder hacerse y como puedes abonarte a la plataforma, cedida por Unionistas CF:

La RFEF ha alcanzado un satisfactorio acuerdo con la productora deportiva Footters, productora que retransmitirá todos los encuentros de la competición tras adquirir sus derechos.

De este modo todos los unionistas podrán seguir disfrutando a través de su móvil, tablet, PC o Smart TV de las retransmisiones de su equipo una temporada más. Puedes comprobar los requisitos de cada dispositivo en este enlace. Además también podrán ver el resto de encuentros de otros equipos, todo el playoff de ascenso, y la gran mayoría de los partidos de 2ª RFEF.

El PVP es de 69,99€. También existe un plan mensual, válido para 30 días, por 9,99€.

El cuarto encuentro de liga, que ya podrás disfrutar a través de esta plataforma, se disputa el viernes 17 de septiembre a partir de las 19:00 horas frente al Bilbao Athletic en el Estadio de Lezama.

Unionistas ya conoce los horarios de las próximas cuatro jornadas

El equipo salmantino ya conoce los horarios de las próximas cuatro jornadas, las cuales, dio a conocer la RFEF a principios de esta semana.

Así pues, tras este encuentro, el equipo entrenado por Dani Mori recibirá en casa al Real Club Deportivo de la Coruña el domingo 26 a las 12:00 horas, mientras que los siguientes partidos serán ante el Real Valladolid Promesas (sábado 2 de octubre a las 17:00), ante Tudelano (domingo 10 de octubre a las 12:00), y ante el Talavera (domingo 17 a las 17:00).