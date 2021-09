Imanol Alguacil: "Hemos crecido, madurado y hemos dado un paso al frente"

Imanol Alguacil afronta el siguiente partido ante el Granada en el estadio Los Cármenes convencido de sumar los tres puntos y seguir en puestos europeos. El técnico del conjunto txuri-urdin prevé un partido duro y reconoce que el Granada ha hecho méritos para llevar más puntos en la tabla al ser siempre un equipo competitivo, con agresividad defensiva, líneas compactas, buenos jugadores y un buen entrenador.

"Competitivos llevan siendo mucho tiempo y no hace mucho jugaron la Europa League muy bien. Entonces, no han cambiado tanto de jugadores y lo que han hecho ha sido cambiar de entrenador. Es una propuesta algo diferente, porque intenta llevar más el peso, intenta jugar desde atrás, es un entrenador que le gusta jugar el estilo combinativo. Es un entrenador que, bueno, que hay veces que es muy valiente y aprieta arriba, pero que también sabe trabajar en bloque bajo como lo demostró el día pasado contra el Barcelona cuando se pusieron 0-1. Es verdad que no han ganado, pero están trabajando muy bien y siempre ha sido competitivo. Tiene un gran entrenador, con una buena plantilla, muy buenos jugadores y no va a ser fácil ganar allí".

El técnico de la Real fue preguntado por la plaga de lesiones y ser el equipo de LaLiga con más jugadores lesionados.Respondió de manera contundente y se hizo responsable de todas las lesiones.

"Entiendo que, evidentemente y yo también como entrenador y como responsable de todas estas lesiones, me siento responsabilizado. Si hay algún culpable, ese soy yo. Pero es que os voy a decir una cosa: estamos entrenando menos que nunca, con menor intensidad que nunca, se están gestionando las cargas más que nunca, tenemos muchos más especialistas que nunca dentro de Zubieta para hacer trabajos de prevención, tanto como para prevenir lesiones como para recuperar. Evidentemente, si queremos competir contra pura sangres, nosotros tenemos que preparar a nuestros jugadores como pura sangres y eso conlleva un riesgo. No me refiero solo al primer equipo sino también a la cantera. De ese proceso, todos, aquí en el club, lo sabemos y desde abajo se está trabajando encaminado a que, cuando lleguen al primer equipo, todos estén preparados para asumir este tipo de partidos o este tipo de nivel físico. Entonces, ¿responsabilizado? sí, ¿preocupado?, no. Entiendo que estamos gestionando al máximo el nivel de cargas e intensidad para que no haya lesionados y, a la vez, ser capaces de competir contra auténticas bestias como es un partido contra el PSV y luego contra el Sevilla".

En el mismo sentido de las cosas, habló de la importancia de las bajas de Isak y Silva para afrontar el complicado calendario.

"Evidentemente los números están ahí, pero cuando hablamos de David Silva también sacamos números y cuando falta no sé quién, también. Siempre os digo lo mismo, de nada sirve lamentarse y yo, lo que no voy a hacer, es pensar que porque no esté Isak o porque no esté Silva, el equipo no va a ser competitivo y no va a ganar. Yo, lo que pienso, es con los que estamos. En ser competitivos y ganar el siguiente partido, esté Isak o no esté Isak. ¿Que son bajas importantes? ¿que son muchas bajas?, sí. Pero cero lamentaciones, cero excusas, buscar el mejor rendimiento a los jugadores que tengo y, como hacemos siempre, competir para intentar ganar el partido y traer los tres puntos".

Por último, el técnico de Orio fue preguntado por el penalti fallado por Oyarzabal el pasado partido ante el Sevilla y dejo entrever que seguirá tirando los penaltis Mikel mientras él siga siendo entrenador de la Real.

"Mientras Mikel esté en el campo, va a seguir tirando siempre que quiera tirarlos. Alguna vez se lo ha cedido a algún compañero porque igual ese compañero necesitaba algo de confianza. Pero evidentemente, si hay uno que nos puede dar seguridad a la hora de tirar un penalti, ese es Mikel. Mientras esté en el campo, por lo menos conmigo, va a ser Mikel el que va a tener esa responsabilidad. Estará afectado y jodido, porque es competitivo y es así como tiene que estar, y es así como quiero a los jugadores, que cuando fallan ocasiones, estén dolidos y fastidiados. En ese sentido, Mikel es muy competitivo y ya lo visteis, entró muy serio y fastidiado porque él lo que quería era meter ese penalti e intentar ayudar al equipo a ganar".