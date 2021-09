Imanol: "Los jugadores del Sevilla son para asustarte"

Imanol Alguacil acudió este sábado a la segunda rueda de prensa previa de la temporada. Su próximo rival es el Sevilla, equipo muy sólido que buscará dar un golpe sobre la mesa en el campo de Anoeta.

El técnico enfatizó en diversas ocasiones durante la rueda de prensa que el equipo debía darlo todo en el campo y dar el máximo esfuerzo posible sobre el terreno de juego.

Estilo de juego

Imanol comenzó hablando sobre las actuaciones de sus jugadores, señalando la importancia que tienen las acciones con el fin de lucrar al equipo: "Si tiene que echar un cañete, que sea para hacer daño al rival, si tiene que hacer dos regates, que sean para dar ventaja al siguiente compañero y que acaben esos dos regates en una oportunidad de gol, si hace un sombrero, que sea para irse del rival y dar ventaja a otro y que el público disfrute. Si estamos para algo, es para que el público disfrute, y para que el equipo gane" -afirmó.

Afición en Anoeta

El aumento de aforo en los estadios del 30 al 60 por ciento causó mucha expectación a los aficionados, que se reunirán mañana en Anoeta para apoyar conjuntamente al equipo: "Mañana, si algo va a ser importante, va a ser el apoyo de nuestra afición. Van a ser nuestro motor, no tengo ninguna duda de que, si ganamos el partido, será gracias a ellos. Tenemos unas ganas enormes de estar con todos ellos, espero que vivamos el ambientazo que ya se vivió en Anoeta las últimas veces que estuvo a rebosar"- afirmó.

El mister habló sobre uno de sus jugadores más importantes: "No hay nadie ni en el equipo ni en LaLiga como David Silva como está bien. Cuando entró Labaka y me dijo que David no podía, cambio de chip. Le di un minuto y medio vueltas a qué poder hacer y al final decidí que fuera Guevara. El mensaje al equipo fue el mismo: no está David, está Guevara vamos a hacer lo mismo. Y si en vez de David hubiera salido otro o en vez de Guevara hubiera entrado otro, la intención sería la misma"- señaló.

Ander Barrenetxea no estará disponible en el encuentro: "Barrene no está, pero tengo muchas soluciones arriba: Januzaj, Portu, Lobete, Sorloth, Robert Navarro... Tengo mucho y bueno para elegir, cuando no hay unos hay otros. Lo más importante es que todos quieran, todos estos quieren y eso es lo más importante, cuando no hay unos hay otros. Vamos a afrontar el partido sabiendo que es un equipazo que nos va a complicar muchísimo. A nivel ofensivo y ofensivo es un equipazo".

El nivel del rival

​​​​​​​Así describió el técnico de la Real a su rival: "Tiene un gran poderío en todas sus líneas. Son jugadores con buen físico, rápidos y potentes, diferentes... Suso, Papu, Jordan, En-Nesyri, Lamela... Te pones a nombrar jugadores de ellos y es para asustarte, pero tenemos un gran reto de demostrar que estamos capacitados para afrontar dos partidos de gran envergadura seguidos" - señaló.

Los txuriurdines tienen 48h menos de recuperación: "No hay excusas de ningún tipo. Ellos han tenido dos días más de descanso, dos días más para preparar el partido, pero igual en el siguiente encuentro es al revés. Esto es lo que tiene la Europa League, esto es lo que queríamos, el afrontar tres partidos por semana, algo que me pone orgulloso"- exclamó.

🗣 Imanol: “Nos enfrentamos a un rival de Champions. Tienen un gran entrenador y una gran plantilla. Espero el rival de siempre, un equipo potente y atrevido, muy fuerte”.#RealSociedadSevillaFC | #AurreraReala pic.twitter.com/0WWbwN6qzv — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 18, 2021

El entrenador también habló de la figura oriotarra: "Asier igual que David. Son dos jugadores igual que Nacho cuando vuelva de la operación, que vamos a tener que gestionar sus cargas. En ello estamos. Con David ya veis que incluso gestionando cargas se ha lesionado del sóleo. Tanto él como fisios estábamos diciendo que estaba mejor que nunca, había llevado una semana muy buena, sin problemas ni molestias, es sorprendente, pero es lo que tiene el cuerpo humano y jugar cada tres días. Una pena, pero no porque sea David, siempre me da pena que un jugador se lesione porque lo que quiero es que estén bien"- indicó.