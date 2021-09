Empate a gafas entre Real y Sevilla

Desde los primeros minutos del encuentro se ha visto que los dos equipos buscaban los tres puntos. Tanto realistas como sevillanos han apostado por una fuerte presión en la salida de balón del rival y jugar a las espaldas de los defensas. La Real ha tenido el peso del esférico y las mejores ocasiones en esta primera mitad han sido de los Gipuzcoanos. Alexander Sorloth ha sido la conexión entre la defensa y el ataque, la nueva incorporación de la Real no ha parado de bajar balones en largo en toda la primera mitad. Mikel Oyarzabal ha tenido una ocasión de oro para adelantar al conjunto txuri urdin pero el penalti ha acabado en manos de Bonou. La nota negativa para los de Alguacil ha sido la lesión de Alexander Isak, a la espera de los resultados, el sueco se suma a una larga lista de bajas que cada día parece ir en aumento.

La segunda parte ha tenido un color diferente, el Sevilla ha salido mucho más respuestón y a la Real le ha tocado replegar más veces que en los primeros 45 minutos. La Real con la salida de Isak lo ha tenido más difícil para llegar al área rival y los cambios de Ocampos y Oscar han aportado frescura y velocidad a las bandas. Adnan Januzaj que ha salido por el sueco se ha encargado de la magia en su banda pero no ha podido materializar ninguna ocasión. Las fuerzas se han emparejado cuando Imanol Alguacil ha introducido a Julen Lobete y Germán Valera. La ocasión más clara de la segunda mitad ha estado en las botas de Rafa Mir, después de una larga cabalgada la jugada ha acabado en una buena parada de Alex Remiro.

Alexander Sorloth

El Noruego ha sido de los nombres más destacados del partido, el futbolista que recién aterrizó en San Sebastián se ha llevado su primera ovación en Anoeta. Sorloth ha sido la cabeza del ataque, ha hecho uso de su gran envergadura para bajar los balones en largo. Pero también ha demostrado que es más que un jugador de doble jugada, gracias a su gran zancada ha dejado unos cuantos jugadores atrás. El partido del ex del Leipzig ha recordado a las grandes tardes de William José.

Defensa de diez

Por cuarto partido consecutivo en Liga la Real no ha encajado ningún gol. Tanto los centrales como el portero han estado a la altura de estos últimos compromisos. Le Normand y Aritz Elustondo una vez más han demostrado que cuando están al cien por cien no dejan ni una rendija de espacios. Otra tarde más que Alex Remiro ha estado seguro bajo palos y ayudando la salida de balón. El portero de cascante ha sido vital para mantener la portería a cero, con una buena parada a Rafa Mir, en los últimos coletazos del partido.

Zubieta protagonista una vez más

Debido a las buenas sensaciones que el Sanse está dejando en Segunda División, Alguacil ha premiado el trabajo de Xabi Alonso introduciendo a Germán Valera y Julen Lobete. Lobete ya debutó en el Camp Nou y está demostrando que puede ser una buena opción para la rotación. Valera, en cambio, ha jugado los primeros minutos con el primer equipo y en el poco tiempo que ha tenido ha demostrado que es un jugador con mucho descaro, con un rebelde túnel que ha dejado para la galería.

Oyarzabal es humano

El capitán txuri urdin ha errado una ocasión desde los once metros, aunque sea un auténtico especialista en esta disciplina. En estos dos últimos partidos, el Eibartarra no ha estado del todo acertado de cara a portería, el jueves falló una ocasión solo contra el portero y hoy no ha sido capaz de abrir la lata. Delante tenía a Bonou, que en una semana le ha tocado defender la portería en cuatro penaltis.

El punto no ha dejado inconforme ni a andaluces ni a guipuzcoanos. Los de Alguacil a pesar de ser los protagonistas del partido, no han podido meter mano a un rival directo por Europa. En la siguiente jornada los txuri urdin visitan el nuevo Estadio de los cármenes en busca de tres puntos.