Francia se enfrentará a Alemania en la segunda semifinal

Francia empató 1-1 ante Islandia en la última jornada del grupo D, por su parte, Países Bajos goleó 4-1 a Suiza en el grupo C. La selección francesa se mantiene invicta en sus últimos diecisiete partidos disputados con dieciséis victorias y un empate. El combinado neerlandés no dará tregua y anhela llegar lo más lejos posible en la justa continental. Se define al rival de Alemania para la segunda semifinal.

Francia elimina a la actual campeona europea y sigue en carrera

Tras las clasificaciones de Inglaterra, Alemania y Suecia, llega el turno del último partido de los cuartos de final en Rotherham, el combinado francés toma el protagonismo desde el arranque. Países Bajos gana un lateral, la actual campeona europea busca seguir en carrera en la UEFA Euro Femenina. La selección neerlandesa no puede salir del asedio táctico francés en cuatro minutos disputados.

Países Bajos tuvo su primera ocasión clarísima en siete minutos de juego, partido de ida y vuelta, por ahora todo apunta a la prórroga para definir a la última selección que avanza a las semifinales. Francia gana un tiro libre en ocho minutos de juego. El combinado francés genera mejores sensaciones en la primera media hora.

Saque de esquina para los Países Bajos, la actual campeona europea no estaba fina en el último pase en once minutos disputados. Renard cabeceó y por poco anota el primero, el partido estaba para cualquiera de las dos. Francia en la transición de defensa a ataque empieza a ganar terreno.

Países Bajos no encuentra la fórmula para equiparar el desarrollo de la primera media hora. En diecisiete minutos de juego, Francia buscaba por todos los medios adelantarse en el último partido de los cuartos de final. Las ‘tulipanes’ sufrieron un poco más de la cuenta y deben arriesgar pensando en la segunda media hora. La selección francesa juega mejor, aunque no puede plasmar su poderío ofensivo en el marcador y gana un saque de esquina. Cascarino remató de media distancia y por poco anota, tremendo tramo final de la primera media hora.

La actual campeona europea tuvo la posesión del balón, aunque no supo cómo controlar el partido. Países Bajos tiene muchos aspectos a corregir si no quiere pasar sobresaltos en plena fase eliminatoria. El travesaño vuelve a salvar al combinado neerlandés. No hubo tiempo de adición.

En el complemento, Países Bajos volvió más decidida en cuarenta y seis minutos de juego. Lateral para la actual campeona europea, Francia ahora apuesta por aprovechar algún contraataque. La selección francesa intenta recuperar el protagonismo a través del juego asociado. A cuarenta minutos para que concluya el tiempo regular, por ahora no se define al rival de Alemania para la segunda semifinal.

Diani remató y no encontró la portería, Francia quiere evitar la prórroga a toda costa en cincuenta y dos minutos de juego, tiro libre para los Países Bajos. El partido entra en un limbo de imprecisiones. Países Bajos erró dos ocasiones claras a través del juego aéreo en cincuenta y nueve minutos.

Francia ahora sufre con cada ataque neerlandés, Países Bajos cambió su actitud en la segunda media hora. Lateral para el combinado francés. El partido fue totalmente distinto en sesenta y dos minutos de juego.

El combinado francés intentó adelantarse a través del juego aéreo y tampoco pudo. Todo apunta a la prórroga para definir a la última selección que avanza a las semifinales de la UEFA Euro Femenina. Renard remató a puerta y no pudo batir la portería neerlandesa.

Francia no da tregua y gana otro saque de esquina. Países Bajos es un hueso duro de roer. En setenta y un minutos de juego, ambas selecciones generaron ocasiones clarísimas y no fueron contundentes en definición. Tres minutos de adición, Renard tuvo una gran ocasión, tres minutos de adición.

En el primer tiempo extra, Francia intenta por todos los medios asegurar la clasificación a la segunda semifinal. Países Bajos no da tregua y adelanta las líneas. Ninguna puede quebrar el empate en ciento cinco minutos disputados.

Tras la intervención del VAR, penalti para Francia, amonestada Janssen. Périsset anota el primero, todo cuesta arriba para la actual campeona europea. Dos minutos de adición.

En el segundo tiempo extra, Pelova erró. Francia intentó por todos los medios ampliar la ventaja. La segunda semifinal, Alemania vs. Francia se jugará el miércoles 27 de julio en Milton Keynes. Ahora solo quedan cuatro y solo la nueva campeona europea jugará la ‘Finalissima Femenina’ ante su similar sudamericana.