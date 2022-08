Suecia se enfrentará a Inglaterra en la primera semifinal

Suecia goleó 5-0 a Portugal en la última jornada del grupo C y Bélgica sorprendió 1-0 a Italia en el grupo D. Ambas selecciones llegaban con altas expectativas para la fase eliminatoria, se define al rival de las ‘leonas’.

Suecia avanza de forma agónica a las semifinales

Tras las clasificaciones de Inglaterra y Alemania a las semifinales, llegó el momento del tercer partido de los cuartos de final entre Suecia y Bélgica. El combinado sueco toma el protagonismo desde el arranque en diez segundos disputados, Bélgica adelantó sus líneas y buscaba sorprender a través de un contragolpe. Rolfo intentó desequilibrar, Suecia genera mejores sensaciones en minutos disputados.

El combinado belga intentó adelantarse y no pudo, partido de ida y vuelta en ambas áreas. Ninguna dio tregua en cinco minutos de juego. Por ahora, todo apunta a la prórroga para definir al rival de Inglaterra en la primera semifinal. El combinado sueco buscaba por todos los medios adelantarse en el marcador.

Bélgica sufrió por momentos cuando pierde la posesión del balón en diez minutos disputados. Suecia volvió a la carga a través de las bandas, el partido estaba para cualquiera de las dos. El combinado belga no se rinde y sigue apostando por el contrataque como as bajo la manga. En catorce minutos, la tónica no cambió. Biesmans fue amonestada en la selección de Bélgica.

La primera media hora fue bastante reñida, no hay una dominadora absoluta en el tercer partido de los cuartos de final. En dieciocho minutos de juego, el combinado belga es un hueso duro de roer. Bélgica anhelaba emular otro batacazo y por momentos estuvo cerca de concretarlo.

A veinte minutos para que concluya la primera media hora, el combinado sueco no encontraba la fórmula para plasmar su poderío ofensivo en el marcador. En el momento más inesperado, Blackstenius anotaba el 1-0. Tremendo mazazo para las belgas. Tras la intervención del VAR, dicho tanto quedó anulado por una posición adelantada. Suecia se apresura demasiado en el último pase, Bélgica tampoco está fina. Un minuto de adición.

En el complemento, Suecia volvió más decidida en cuarenta y seis minutos de juego. Rolfo remató y no encontró la portería. El combinado belga se aferró férrea a la marca defensiva. El combinado sueco ganó un saque de esquina, Bélgica empieza a perder terreno ante el asedio táctico de Suecia.

A cuarenta minutos para que concluya el tiempo regular, en caso de igualdad se recurrirá a la prórroga para definir al rival de la selección inglesa. Suecia insistió por todos los medios, Bélgica fue un hueso duro de roer. En sesenta y ocho minutos de juego, ninguna estaba fina en el último pase.

En setenta minutos de juego, Suecia apuesta por el contraataque y no encuentra el camino. Bélgica buscaba sorprender y tampoco pudo. Rolfo anticipó el balón, saque de esquina para el combinado sueco. Vuelve a salvarse el combinado belga, el partido está para cualquiera de las dos a veinte minutos para que concluya el tiempo regular.

En setenta y cinco, Bélgica ahora apuesta por el contraataque, Suecia recuperó el balón y ganó otro saque esquina. El tramo final de la segunda media hora entró en un limbo. En el último suspiro, Sembrant anotó el primero.

La selección sueca avanza a la primera semifinal de forma agónica y se enfrentará a Inglaterra el martes 26 de julio en Sheffield. Bélgica se va con las manos vacías, aunque dejó una grata impresión y buscará asegurar la clasificación para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 en la fecha FIFA de septiembre.

Con la primera semifinal confirmada, este sábado concluye los cuartos de final, se define el rival de Alemania, Francia vs. Países Bajos acapara los reflectores. El 24 y 25 de julio habrá descanso. Suecia tiene muchos aspectos a corregir pensado en el partido ante Inglaterra.