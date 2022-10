Karanka: “Sin tantas lesiones hubiéramos estado mejor de lo que estamos”

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, ha comparecido en rueda de prensa este jueves para analizar cómo afronta su equipo el partido contra la Ponferradina de este próximo sábado que se disputará en El Toralín. El técnico vasco ha comentado que si el Granada no hubiese tenido “tantas lesiones”, hubiera “estado mejor” de lo que está, pues con el empate de la última jornada contra el Huesca ha bajado a la séptima posición de la clasificación, y está fuera de los puestos de playoff.

La última lesión y grave que ha sufrido el Granada es la del portero André Ferreira, que va a tener que pasar por el quirófano. Karanka ha señalado que es “una pena” porque desde que llegó es un guardameta que ha tenido buen actitud tanto en los partidos como en el vestuario y ha sido “un varapalo”, “sobre todo para él”. Karanka no ha querido comentar el tiempo que estará de baja y ha dicho que es una respuesta que deben dar los servicios médicos del club. El técnico sí ha comentado que para el partido contra la Ponferradina también están descartados Ignasi Miquel y Sergio Ruiz. Este último tenía “alguna molestia en la planta del pie los días pasados”, según Karanka. “Y ayer no sé si la espalda, pero no va a entrenar hoy y en principio no va estar para el sábado”, ha añadido.

El técnico ha comentado que los otros lesionados “ya están en dinámica, no para jugar el sábado”. “Jonathan Silva hace parte de las sesiones; Melendo, Soro y Perea, ya casi completas”, ha indicado. Sobre Carlos Neva y Raúl Torrente, lesionados de larga duración, Karanka ha comentado lo siguiente: “Carlitos está haciendo parte de las sesiones con el grupo y dando cada vez más pasitos. Son los importantes: entrar a hacer posesiones, choque con compañeros, gestos de partidos… Va bien y avanzando bien. Raúl Torrente sigue en fase de recuperación con el cuerpo médico. Dos o tres semanas más tarde. Su recuperación va a ser diferente”.

El Granada CF visita este sábado a la Ponferradina, un rival que, según Karanka, tiene un entrenador que “donde ha estado lo ha hecho francamente bien”. El vasco ha destacado que ‘la Ponfe’ juega “bien al fútbol, tiene buen trato de balón y salida de balón desde atrás, siempre tratando de asociarse”. También ha remarcado que tiene “jugadores de calidad” y “un estadio de los que aprietan”. “Va a ser un partido complicado, como los de la categoría, porque el buen trato de balón que tiene el equipo”, ha señalado.

Karanka ha comentado que el ambiente dentro del vestuario es muy bueno, que esta semana algún jugador de su plantilla que lleva mucho en el mundo del fútbol profesional ha hablado de que “no había visto un grupo como este”, que es “el mejor en el que ha estado” y “eso es para estar orgulloso”. Karanka está “encantado con los jugadores y con los trabajadores de la Ciudad Deportiva” y fuera ha indicado que no está mucho, pero que la preocupación “es normal hasta cierto punto” igual que “el estado de euforia” cuando el equipo había ganado tres partidos. “No hay preocupación por eso. Entiendo a la gente y que nos exija cada día más. Lo peor de todo en una situación así es la indiferencia. Yo, como entrenador, ni podía estar celebrando hace un mes ni ahora preocupado porque sé dónde estoy y sé lo que soy”, ha apuntado.

Cuestionado por los continuos cambios de piezas en el centro del campo, Karanka ha dicho que “pasa igual en la parte de arriba o atrás” y que “por circunstancias y lesiones” tiene que “sacar lo mejor” que puede de la plantilla. “Yan y Petro empezaron la pretemporada, Víctor llegó sin hacer pretemporada. Ahora es ir probando dentro de lo que tenga para sacar a los dos o tres mejores cada partido. No creo que vaya a poner siempre a la misma pareja de doble pivote o centrocampistas. Esta plantilla es lo mejor que me puede pasar, el usar a cada jugador cuando lo necesite”, ha explicado.

El míster del Granada CF, que en varias ocasiones ha dicho que su equipo está aún en construcción, ha indicado que es “cuestión de tiempo y más bien de tener a toda la plantilla”. “Cuando fuimos a Jerez empezaron a llegar jugadores, entrenamos sin lesionados y el equipo dio una versión muy buena”, ha recordado. Karanka ha añadido que sin tantas lesiones, estarían mejor y que “es difícil jugar o crear” cuando han tenido “las adversidades que se ha encontrado el equipo”. “Lo bueno es que poco a poco podamos volver a entrenar como las dos últimas semanas de pretemporada y las dos primeras de temporada. Que esos jugadores cojan el tono y no vuelven a caer. Recuperar lo que hemos hecho, porque ya lo hemos hecho”, ha remarcado.

Karanka está tranquilo con la situación y ha dicho que desde el club le han transmitido “lo mismo” que el día que firmó. “Ha habido normalidad. He venido porque es un proyecto en el que creo y creemos todos. En ningún momento se habló de que había que estar arriba desde el principio porque si alguien tiene experiencia en Segunda son Alfredo y Nico. Sabíamos que íbamos a tener momentos como estos. Se habló de la experiencia del Girona o el Valladolid la temporada pasada. Si me dicen que hay que estar arriba toda la temporada o no hubiese venido o hubiera sido de otra manera. Yo acepto como entrenador lo que hablamos. No había que tener prisa para construir la plantilla en pretemporada ni en recuperar jugadores para que no recaigan. Hay una exigencia mía y sé lo que quiero. La manera de trabajar en el club es la misma. Sabíamos que vendrían momentos de estos, dije que iban a venir curvas. Tranquilidad máxima porque todos somos conscientes de que la plantilla se tardó en hacer porque eran jugadores que queríamos y teníamos que esperar”, ha explicado.

Sobre Melendo y Matías Arezo, el técnico del Granada CF ha sido claro. Karanka no quiere forzar al centrocampista y ha dicho que tiene que pensar si está para ser titular, porque si por el futbolista fuera “jugaría los 90 minutos, prórroga y penaltis”, pero ha recordado que “jugó contra el Racing 20 minutos, después fue titular y cayó” y tiene que pensarlo y “ver cómo está”. “Que esa euforia no llegue a cometer una equivocación”, ha señalado. Sobre Arezo, Karanka ha dicho que está "entrenando bien” y que pensó en ponerlo en el último partido contra el Huesca, pero “tenía que haber cambiado de sistema, en un partido así abierto” y no le gusta “cambiar mucho” y prefiere “dejar un cambio por si pasa algo”. “Estuve pensando en sacarlo, pero acabamos con la expulsión de Erick y no pude. En el presente no está como él quiere, pero estoy seguro de que en el futuro va a estar bien”, ha apuntado.

Por último, cuestionado por la posibilidad de fichar a un portero tras la baja de André Ferreira, Karanka ha comentado que “hay que hacer las cosas con cabeza para no cometer errores” y que la dirección deportiva “está preparada y en cualquier momento puede decidir si viene o no”. Mientras, el Granada CF tiene a “Raúl y a Ángel y Adrián” para la portería.