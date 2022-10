Sampaoli: "No podemos ir asustados al Bernabéu"

El Sevilla se mide este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas. Los hispalenses, tras empatar en casa contra el Valencia, quieren dar la sorpresa y asaltar la casa del líder.

Sampaoli compareció en la rueda de prensa previa al duelo. El entrenador se sinceró hablando de los problemas que tiene el equipo en defensa tras las lesiones de Nianzou, Rekik y la sanción de Kike Salas: "Las complicaciones en el bloque defensivo son reales y se van incrementando con el paso de los partidos. Pensamos que para este encuentro tenemos que tener estructuras más allá de nombres propios para neutralizar a un equipo contundente. En el poquito tiene que tenemos hemos de lograr esas estructuras para cerrar esos canales que ellos aprovechan muy bien".

Numerosas bajas en la zaga

Marcao apunta a ser el central contra el Real Madrid a pesar de no jugar en el encuentro contra el Valencia: "Tenemos el inconveniente de Marcao que no lo quisimos arriesgar ante el Valencia y pensamos que mañana ya tiene la posibilidad de reaparecer. Va a viajar con el grupo. Hay jugadores con ciertos malestares, Fernando no ha alcanzado una mejora, la lesión de Nianzou o el problema crónico que tiene Marcos Acuña que le hace jugar como puede".

Marcao en el partido contra el Mallorca. Foto: Getty Images

También el técnico argentino habló de un elemento muy especial: "La pizarra es un elemento que usamos para llevarla al entrenamiento y que vean los jugadores que lo que van a entrenar es definitorio para el partido. Salimos al campo después de ver el vídeo y para entrenar el juego que se va a dar en el partido. Y lo reflejamos a través de una pizarra, no sé cómo tuvieron acceso, para que el jugador visualice los movimientos que tiene que hacer para defender y para atacar", explicó.

El plan para ganar en el Santiago Bernabéu

En cuanto el planteamiento del Sevilla para visitar el Santiago Bernabéu: "A veces son impredecibles, porque no tienen posiciones fijas y de mitad de la cancha hacia arriba, tienen capacidad de no perder el balón y de estructurarse bien defensivamente. Tienen mucha confianza y convicción, lo hacen muy complicado. Nosotros debemos dominar la pelota. En el desorden de ir y venir tendremos muy pocas posibilidades. Debemos ir desde el orden y desde el juego, emparentados. Ahí tendremos oportunidades".

Sampaoli comentó que "la afición tiene que recoger lo que le da el equipo en el campo. Vibraron con los últimos 45 minutos. No les podemos pedir nada, tenemos que darles. Ser un equipo desinhibido y darles una actitud como esa. La primera parte es reprobable con toda naturalidad. Les tenemos que dar garantías de vivir un partido diferente".

El entrenador del conjunto hispalense habló sobre el partido: "Tengo mucha ilusión en el partido. Ganas de jugar, de ver al equipo valiente y de disfrutarlo. Más allá del resultado. Imagínate si vamos asustados, cómo saldríamos de allí. Queremos jugar un partido de audacia, lo intentaremos. Luego veremos el partido. La idea es llegar a protagonizarlo desde algún lugar, esa es la ilusión", afirmó Sampaoli.