El Real Madrid es el rey de los Clásicos en el Bernabéu

Real Madrid y FC Barcelona se han visto las caras hasta en 100 ocasiones en el feudo madridista con un balance en favor de los blancos de 51 victorias merengues, 27 azulgranas y 22 empates.

El último Clásico

La última victoria de los blancos se produjo en la tarde de ayer. Los muchachos de Ancelotti se mostraron infinitamente superiores ante un Barça impotente que no dejó de buscar algún haz de luz que consiguiera meterles en el partido. El técnico italiano dio una auténtica masterclass de dirección de campo, en contraposición a Xavi Hernández que erró en la alineación inicial y, además, no supo reaccionar ante el aplastante dominio madridista.

Las sensaciones del encuentro de ayer es que el Real Madrid bajó el pie del acelerador cuando el marcador reflejaba 2-0, si los merengues hubieran querido hacer sangre, podrían haber abierto una brecha mucho mayor en el luminoso.

En casa manda el Madrid

Dejando de lado la célebre goleada que le endosó el cuadro dirigido por Xavi Hernández la pasada campaña al Real Madrid en el templo merengue, en los últimos tiempos al Barça le cuesta, y mucho, sacar algo positivo del Santiago Bernabéu. Tanto es así que, en los últimos 6 clásicos disputados en el feudo madridista, el Real Madrid ha salido victorioso en 5 de ellos.

Celebración Real Madrid en El Clásico I Imagen: Getty Images

Viendo lo visto ayer, el club culé debe preocuparse por cambiar muchas cosas si quiere volver a competir con el Real Madrid, al menos en la competición doméstica. En este último Clásico el FC Barcelona parecía un equipo modesto que llegaba al Bernabéu con la intención de dar la sorpresa y, si no, al menos de no salir goleado ante un rival muy superior. Los fichajes de este último verano en can Barça parecen haber servido de poco a un equipo que parece evocado a la Europa League y que en LaLiga ya ha caído derrotado frente a su máximo rival y, después de lo visto de ayer, los puntos son un mero eufemismo para reflejar la distancia insalvable entre sendos conjuntos.