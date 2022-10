Previa Real Madrid vs Sevilla: visita al líder

Casi sin descanso, comienza la jornada 11 de LaLiga Santander. Con el mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, las competiciones domésticas están acelerando sus fechas para no llegar tan justos a final de temporada. Todos buscan asentarse en liga y el Sevilla FC debe llegar al parón con un buen colchón de puntos sobre el descenso para evitar desgracias a fina de temporada. En un mes de octubre repleto de partidos entre liga y Europa, el conjunto hispalense visitará el próximo sábado el Santiago Bernabéu.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega líder en solitario a dicha cita. En la jornada intersemanal venció y goleó por 0-3 al Elche en el Martínez Valero a pesar de que le anularon otros tres goles. Fede Valverde, Benzema y Marco Asensio fueron los goleadores. El fin de semana pasado vencieron en El Clásico por 3-1 al FC Barcelona. De nuevo Fede Valverde y Benzema fueron goleadores al que se les sumo el buen momento por el que transcurre Rodrygo Goes.

Por su parte, el conjunto hispalense viene de empatar y rescatar un punto frente al Valencia CF en Nervión. El gol de Erik Lamela en el minuto 86 y la atajada de Bono tras un penalti lanzado por Gaya en el minuto 101 fue la causa de este reparto de puntos. En la jornada del fin de semana consiguieron su primera victoria en la era Sampaoli, la segunda en LaLiga.

Antecedentes

Dos grandes rivales durante los últimos años, un partido bonito de ver en las últimas temporadas. Ambos conjuntos se encuentran en el ranking de mejores equipos de la competición doméstica, aunque el conjunto hispalense no ha comenzado de buena forma esta presente. Obviando dicho suceso, ambos conjuntos se vieron las caras y ambos encuentros se los llevó el conjunto madrileño por la mínima.

El partido de ida correspondió a la jornada 15 y se disputó en el Santiago Bernabéu. La victoria fue del equipo local por 2-1 con goles de Karim Benzema y Vinicius Junior, este último en los minutos finales, para remontar el gol de Rafa Mir en el minuto 12. El de vuelta, se disputó en la jornada 32 y en el Ramón Sánchez Pizjuan. De nuevo, la victoria fue madrileña por un tanto de diferencia. Esta vez el marcador reflejó un 2-3. Los goles locales fueron obra de Rakitic y Lamela en apenas 4 minutos. Para la remontada del Real Madrid,, fueron vitales los goles de Rodrygo y Nacho para empatar el encuentro y Benzema en el minuto 90 para dar los tres puntos.

Rafa Mir celebrando su gol en el Santiago Bernabéu / Foto: LaLiga Santander

Declaraciones

Carlos Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro: ''Nos va a costar porque es un rival que está demostrando compromiso y actitud y no existen los partidos que no cueste ganarlos. No nos sentimos invencibles. La historia del fútbol no ha tenido un equipo invencible. Cualquier equipo te puede ganar con más o menos calidad porque el fútbol no solo es calidad, sino que también es compromiso, actitud… Somos un equipo que lo está haciendo bien y queremos seguir''.

Jorge Sampaoli, el técnico argentino del Sevilla FC, también ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro: ''Tengo mucha ilusión en el partido. Ganas de jugar, de ver al equipo valiente y de disfrutarlo. Más allá del resultado. Imagínate si vamos asustados, cómo saldríamos de allí. Queremos jugar un partido de audacia, lo intentaremos. Luego veremos el partido. La idea es llegar a protagonizarlo desde algún lugar, esa es la ilusión''.

Árbitros

El encargado de dirigir el encuentro será el canario Hernández Hernández. En la sala VAR le acompañará el aragonés Jaime Latre.

El Sevilla FC tiene una balanza positiva en los partidos en los que le ha pitado Hernández Hernández. 16 victorias, 7 empates y tan solo 6 derrotas en las veces que el canario ha dirigido un encuentro del conjunto hispalense.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido se celebrará el sábado 22 de octubre de 2022 correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Santander. El encuentro se disputará a las 21:00 horas. El escenario de este partido es el Santiago Bernabéu y se podrá disfrutar a través de DAZN.

Posibles onces

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Modric, Kroos; Valverde, Vinicius y Benzema.

Sevilla: Bono; Montiel, Carmona, Marcao, Telles; Gudelj, Rakitic; Óliver Torres, Isco, Lamela; y Rafa Mir.