El Real Madrid continúa invicto

El Real Madrid, con solo tres años de vida y por segundo año consecutivo en Champions, ya le planta cara a los grandes. Este año, volvió a eliminar al Manchester City en la fase previa, igual que el año pasado, y en la fase de grupos la suerte decidió que volvieran a enfrentarse al PSG. Pero algo ha cambiado en el conjunto que dirige Alberto Toril, que el año pasado encajó un 6-0 (resultado global) contra las francesas, mientras que este año en el primer partido el resultado ha sido de empate a 0 y muy buenas sensaciones.

En primer lugar, el entrenador. Alberto Toril llegó al banquillo blanco precisamente después de los partidos contra el PSG en sustitución de David Aznar para comenzar un cambio más que necesario, ya que en ese momento el Real Madrid iba en décima posición en la Liga. Desde su llegada, las blancas solo perdieron en cuartos de la Champions contra el Barça y en liga ante Barça y Sporting de Huelva, además de empatar contra el Valencia. Esta buena racha de resultados permitió al Real Madrid terminar tercero en la Liga, algo impensable al inicio de temporada, ya que hubo momentos en los que el descenso estaba más cerca que los puestos europeos.

Los fichajes y el cambio físico, claves

Esta buena dinámica ha continuado esta temporada, ya que el Real Madrid no ha perdido ni un solo partido: pleno de victorias en las dos fases previas de la Champions, una victoria y un empate en la fase de grupos y tres victorias y un empate en la Finetwork Liga F. Tras plantarle cara al Manchester City en la ronda 2 y eliminar al conjunto inglés, el empate ante el PSG deja buenas sensaciones y una sensación de pequeña frustración, ya que el Real Madrid tuvo varias ocasiones claras para llevarse la victoria. Esto se debe al nivel de la plantilla que, aunque en verano se deshizo de jugadoras importantes como Marta Cardona o Asllani, se ha reforzado con la llega de Toletti, Weir o Feller, entre otras. Además, el propio Alberto Toril reconoció que para estar a la altura en estos partidos es muy importante el aspecto físico porque son encuentros de mucha exigencia y por ello en el equipo se ha trabajado mucho para conseguir resultados.

Por su parte, el PSG llegó a este partido sin su gran estrella, Katoto, lesionada del ligamento cruzado anterior, a la que se suman las bajas de Dudek, Fazer y Hamraroui, que entró en la convocatoria, pero no jugó por no estar al cien por cien. Esto, unido a la falta de ideas arriba y la solidez defensiva del Real Madrid que paró todos los intentos de ataque de las francesas, demostraron que el conjunto blanco pasa por un buen estado de forma y no es el mismo que el año pasado.

Ahora esperan Chelsea y Barça

Para continuar con esta buena racha, al Real Madrid le esperan ahora dos huesos duros de roer. El Chelsea en la próxima jornada de Champions y el Barça el 6 de noviembre en la Liga F. Contra el Barça, las blancas nunca han conseguido ganar, si bien es cierto que el año pasado les plantaron cara y en algunos momentos fueron por delante, el resultado global final fue de 8-3 para el equipo blaugrana. Por su parte, al Chelsea no se han enfrentado nunca, pero es sabido por todos que es un equipo fuerte que ha llegado dos veces a semifinales de Champions y una vez a la final. Habrá que ver si el Real Madrid continúa con estos buenos resultados y consigue dar un paso al frente.