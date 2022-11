Montoya y Loren, en la rampa de salida

El Mundial de Qatar que arrancará recientemente no solo pone patas arriba el calendario liguero. Y es que el mercado de fichajes también cambia sus tiempos. Los clubes pueden empezar desde ya a negociar con las que podrían ser sus incorporaciones a la vuelta del campeonato del mundo, aunque estas no pudiesen empezar a entrenar hasta el próximo día 1 de diciembre.

No es ese el caso Del Real Betis que, más que incorporaciones, busca dar salida a sus fichaje para abaratar su masa salarial. En el club verdiblanco ya tienen claro quienes tienen que ser los que abandonen la disciplina de Manuel Pellegrini este mismo invierno y Martín Montoya y Loren Morón son los elegidos.

Estos futbolistas no entran en los planes del técnico chileno y la dirección deportiva del conjunto heliopolitano comienza a trabajar en buscarle una oportunidad para seguir dando continuidad a sus respectivas carreras. Con contratos hasta el próximo año 2024, lo más coherente sería buscar una venta para ambos en este mercado invernal. Si no fuese posible, el Real Betis plantea cederlos hasta junio y en el siguiente mercado estudiar una posible rescisión de contrato si la venta no fuese posible.

El lateral y el delantero casi no han contado con oportunidades en este arranque liguero y no están inscritos en la lista de Europa League. Mientras que el zaguero ha tenido la oportunidad de ayudar al equipo solo en tres ocasiones, jugando un total de 181 minutos, el delantero marbellí solo ha gozado de disputar 13 minutos con la elástica verdiblanca en la presente campaña.

Salidas para que otros lleguen

No es un secreto que el Real Betis busca reforzar el lateral derecho. Sabaly se perfila como titular, pero ante las ausencias del senegalés ha sido Aitor Ruibal quien ha tenido que partir de la banda retrasando su posición. La mayor pretensión tanto del club como de Manuel Pellegrini sería la vuelta de Hector Bellerín que tuvo que marcharse a Barcelona tras no poder ser fichado por el conjunto verdiblanco.

Las ilusiones del lateral catalán siguen siendo las de volver a Heliópolis y todo apunta a que podría darse este mismo curso. Si el Betis consigue dar salida a sus descartes, podría propiciar la llegada del ex futbolista del Arsenal este mismo invierno en calidad de cedido hasta el mes de junio que quedaría libre y podría establecer una nueva vinculación con el club verdiblanco.