Valencia CF vs Real Betis: puntuaciones de los verdiblancos en la 14º jornada de LaLiga Santander

El Real Betis Balompié vuelve a dejar escapar una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa e irse al parón ocupando puestos de UEFA Champions League y dejando atrás a equipos fuertes como el Club Atlético de Madrid, la Real Sociedad o el Villarreal.

El partido ha estado marcado por la doble amarilla derivada en tarjeta roja para Edgar en el minuto 60. A raíz de esa acción, los de Pellegrini han perdido el rumbo del partido y han encajado 3 goles que les hacen irse al descanso mundialista en la 6º posición de la clasificación y empatados a 24 puntos con el Atleti (5º) y el Athletic Club de Bilbao (4º).

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

El portero luso, a pesar de haber encajado 3 goles, ha sido el mejor del conjunto verdiblanco. Con varias paradas decisivas y en momentos claves. Permitió que el Betis no saliera de Mestalla con un resultado mucho más abultado. No ha sido convocado por Portugal.

El senegalés está en pleno ascenso en cuanto a rendimiento individual. En su campaña pasada y en el inicio de ésta se mostraba indeciso, desubicado y peligroso para sus propios compañeros. Ha mejorado, sobre todo, defensivamente. Eso sí, juntarlo con Luiz Henrique es prácticamente un suicidio.

El mejor jugador del derbi se puso ante el Valencia la careta de villano. Su expulsión por entradas a destiempo y sin coordinación ninguna le condenaron con una doble cartulina amarilla que le llevó a ser expulsado en el minuto 60. A partir de ahí, no hubo más partido. Ya son 7 expulsiones en 14 partidos siendo el equipo que más recibe de LaLiga y el segundo que menos comete. Algo falla.

Partido ‘justito’ del central catalán. Acompañó, nuevamente, al expulsado Edgar como ya ha hecho en varios ocasiones tras las molestias de Pezzella y la lesión de Luiz Felipe. Sin incidencia en el campo.

Álex Moreno (4)|Impreciso

El lateral español, sorpresa ante la esperada titularidad de Miranda, no rindió como nos tiene acostumbrados. Sin profundidad y con pases carentes de intensidad. No aportó ni ofensiva ni defensivamente. Provocó el ‘penaltito’ a Justin Kluivert que derivó en el segundo gol.

Nunca se había visto un partido del pivote argentino tan malo. Seguramente será llamado por Scaloni para disputar el Mundial con la Selección Argentina rgentina. Este día parecía que estaba ya cogiendo el avión para Catar.

No dio una el portugués. Al igual que Guido, parecía pensar más en la convocatoria de Fernando Santos que el partido de Mestalla. Irá a Catar. Cuando regrese, si muestra más entusiasmo y ambición podrá que volver a su increíble nivel.

Él solo no puede tirar del carro. En un partido donde faltaban Nabil Fekir y Borja Iglesias, el cántabro se mostraba impaciente por recibir ayudas y movimientos ofensivos de sus compañeros. No trazó las clásicas diagonales con Álex Moreno, no interactuó con Willian José y tampoco se entendió con los pivotes. Al menos parecía tener ganas de intentarlo.

El único que, junto a Canales, buscó adelantar al equipo cuando estaba en igualdad numérica con el Valencia. Tuvo una clarísima en la primera mitad, pero atajó de manera extraordinaria el georgiano Mamardashvili. Estrenó titularidad y fue el sacrificado tras la expulsion para que entrara Pezzella.

No acaba de entenderse con los compañeros. Causa pérdidas infantiles y desconcierta al resto del equipo. Atrae jugadores, pero le hace falta claridad en el ataque.

Ni está ni se le espera. Estuvo muy bien el año pasado anotando 8 goles y siendo clave en las rotaciones y descansos de Borja. Empezó el año bien con un doblete en Europa League, pero, a día de hoy, con 0 goles y 0 asistencias en 8 partidos de liga no da el nivel ni para ser el segundo punta del equipo.

Rodri (5)| Inoportuno

El canterano extremeño salió por William Carvalho en el minuto 58 para dar más profundidad y electrificar el partido ante la pasividad del luso. A los tres minutos de su ingreso expulsaron a Edgar. Entró para correr tras la pelota.

Paul (5)| Desordenado

Entró en el mismo minuto que Rodri, en este caso por Guido. El marfileño, a pesar de tener que suplir a una pieza de garantías, la cual había hecho un mal partido, no mejoró al argentino. Y mira que no era complicado.

Pezzella (5)|Tocado

Se notaron las molestias del argentino. Entró por Juan Cruz para suplir la expulsión de Edgar, pero, aún así, no se libró de encajar los otros dos goles. Otro que no sabe si irá convocado para Catar. Seguramente sí. Se espera su mejor nivel a la vuelta.

Aitor Ruibal (S.C.)| Recambio

Entró, a falta de 5 minutos, por Sabaly para ocupar el lateral derecho. El catalán juega donde le pongan. Eso sí, defensivamente no hay color con el senegalés. Se le nota que tiene una naturaleza más ofensiva.

El ‘Ingeniero’ pecó de optimista al creer que Willian José se estrenaría en liga en su octava participación en vez de darle una oportunidad a Loren. Pecó de optimista al quitar de golpe a los dos pivotes para dar entrada a Paul y retrasar a Canales. El equipo se cayó. Tiene que arreglar el tema de las expulsiones. Hay un claro fallo en la concepción defensiva cuando te expulsan un jugador cada 2 partidos. Da la sensación de que el equipo es capaz de ejemplificar todos los supuestos que están penalizados con tarjeta roja en el reglamento (expulsiones directas por pisotones en el talón, manotazos y agresiones por aguantar la pelota, dobles tarjetas amarillas y faltas siendo el último defensor).