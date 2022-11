Un escalón por encima

Hay Mundial, sí, pero también hay fútbol femenino. Décima jornada de la Liga F que enfrentó en un auténtico partidazo al Atleti Femenino —tercer clasificado de la liga— y FC Barcelona Femení —primer clasificado de la liga—, pero con un escenario diferente y especial. El Atlético de Madrid abrió sus puertas del Estadio Cívitas Metropolitano por primera vez esta temporada para que el femenino disputase allí su encuentro. Fuera cual fuese el resultado, el partido iba a ser especial.

El primer golpe llegó pronto

Óscar Fernández planteó un partido cuanto menos sorpresivo, pues en vez de un juego equilibrado como lleva haciendo desde el inicio de la temporada, prefirió dar un paso al frente y jugar al Barça de tú a tú, pero poco le duró la ilusión al equipo rojiblanco. Desde el primer minuto de juego el Atleti no quiso esperar a sus rivales y con una presión en campo rival muy agresiva pudo poner en algún aprieto al Barça, pero el partido cambiaría completamente cuando en el cuarto minuto del encuentro Patri Guijarro sacó un centro impecable que llegó con música a Crnogorcevic anotando el primer gol de las culés en el marcador.

Las de Óscar no bajaron los brazos después de la jarra de agua fría que significó el primer gol del Barça y así consiguieron su recompensa. Las rojiblancas siguieron jugando en campo rival sabiendo el peligro que suponía en cuanto a lo defensivo se refiere, pero quién no arriesga no gana, y así consiguieron un penalti que Leicy transformó en el empate del partido poniendo al Metropolitano a vibrar.

No duró mucho la alegría en el estadio rojiblanco, aunque la realidad fue que Mapi no quiso que durase. Una falta en la frontal fue lo que necesitó la defensora del Barcelona para volver a poner a su equipo por delante. Desde el primer momento que salió el balón de su bota se sabía que ese balón acabaría en el fondo de la red de Lola. Vuelta a empezar para el Atlético de Madrid.

Los dos goles culés no serían la única mala noticia del Atlético de Madrid en la primera parte, ya que al borde del descanso Ludmila cayó lesionada y tuvo que entrar Marta Cardona en su lugar. La brasileña estaba siendo una de las jugadoras más importantes del conjunto rojiblanco esta temporada y con esta lesión tiene que frenar la gran racha de buenos encuentros que estaba consiguiendo.

Poco más se podía hacer

Con las piernas descansadas el Barça no tardó en ampliar su ventaja y con solo cinco minutos de la segunda parte disputados Lucy Bronze marcó el tercero de las culés con un remate en plancha al saque de un córner. El Atleti no había salido de los vestuarios y ya perdía de dos goles.

Poco que destacar tuvieron los minutos próximos al tercer gol del Barça, pues las rojiblancas aún estaban recuperándose de ese tercer golpe mientras que las culés buscaban la forma de hacer más grande la herida del Atleti. Aunque volvieron a saltar las alarmas cuando Lola caía al suelo y tenían que entrar a asistirla, finalmente la capitana del Atleti pudo recuperarse, dejando respirar a los atléticos de nuevo.

Con desgaste fue como consiguió el Barcelona anotar el cuarto gol para su equipo. No dejó de avisar merodeando el área rival, como un tiburón acechando a su presa, y finalmente acabaría consiguiendo ampliar esa ventaja por un gol más tras una buena jugada colectiva que finalizaría con Salma Paralluelo rematando al fondo de la portería rojiblanca.

Y acabaría llegando el quinto de forma trágica para el Atlético de Madrid, pues la colegiada concedería al Barça un penalti por mano de Sheila y aunque Lola lo consiguió parar en la primera ocasión, no pudo con el rechace que recogió Salma para anotar de nuevo. Las colchoneras no se habían recuperado del anterior cuando el Barça volvía a marcar otro gol, dejando el resultado en un 1-6.

Con el sexto del Barcelona el resultado no se movería más y dejaría a un Atlético de Madrid derrotado frente a su afición con un marcador, que, aunque no reflejaba el partido que se había jugado en el Metropolitano, hacía mucho daño a las rojiblancas. El FC Barcelona sigue con un marcha más en comparación a sus rivales en la liga, sin embargo, al Atleti no le queda otra que seguir con su objetivo Champions y centrarse desde que se pitó el final en el césped en la siguiente jornada contra el Valencia.