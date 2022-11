Los errores defensivos condenan al Real Madrid femenino

Partido de alto voltaje en el Alfredo di Stéfano. Real Madrid y Barça se enfrentaban con motivo de la octava jornada de la Liga F y el público no defraudó. Por primera vez en la historia, Valdebebas se llenó para un partido del Real Madrid femenino. Una afición que no dejó de animar a su equipo y presionar al rival en cada falta, pérdida de tiempo u ocasión que los madridistas no creyeran adecuadas.

El Barça empezó muy fuerte y en el primer minuto tuvo la primera ocasión. Geyse remató un balón que paró Misa. De ese córner nació la siguiente ocasión del Barça, un remate de cabeza de Luzy Bronce que prolongó para Patri Guijarro, que estrelló el balón en el larguero. El conjunto culé era un rodillo que no salía del área blanca y en la siguiente jugada llegó el primer gol. Kathellen Soussa protegía un balón en el fondo y Geyse lo luchó, se lo quitó y pasó atrás para Patri Guijarro, que puso un centro perfecto para la cabeza de Crnogorcevic.

Dominio constante del Barça

A partir de aquí, el monólogo del Barça fue continúo. El Real Madrid no sabía cómo solventar la alta presión ejercida por las culés, le costaba crear jugadas y la defensa sufría. De hecho, en el minuto 10, pudo llegar el segundo tras un cabezazo de Bronze, pero Rocío lo sacó en la línea. El conjunto de Alberto Toril lo intentaba y tras un centro de Lucía que buscaba a Weir, llegó el primer córner para las blancas. El Real Madrid intentaba frenar a las culés, pero en el minuto 18 no consiguieron parar a Geyse, que se plantó en el área y pasó a Patri Guijarro, que se entretuvo con el balón.

La banda derecha es la que más problemas causó al Real Madrid, ya que el Barça iniciaba todas sus jugadas con Rölfo y Geyse principalmente por ese lado. En el minuto 36 llegó la ocasión más clara para el equipo de Alberto Toril. Una buena presión del Real Madrid hizo que Weir interceptara el pase de Bronze, que prolongó para Esther, pero el remate fue muy flojo y Sandra Paños atrapó el balón sin problemas.

Sin embargo, cuando parecía que mejor estaba el Madrid, ya que había conseguido frenar el ritmo del partido, llegó el segundo del Barça justo al filo del descanso, tras un córner botado por Mapi y rematado por Patri Guijarro sola en el área pequeña.

Misa, otra vez salvadora

La segunda parte comenzó de la misma manera. El Real Madrid hizo el primer cambio, entraron Nahikari y Olga Carmona y se fueron Esther y Toletti, pero el Barça seguía dominando y llegó el tercer gol. Un balón al área de Rölfo, rematado por Crnogorcevic de cabeza, que Rocío despejó mal y le cayó a Aitana, que no perdonó y fusiló la portería de Misa. El Barça seguía jugando muy cómodo, pero el Real Madrid no dejaba de intentarlo y Zornoza tuvo el primero en sus botas, tras un tiro desde fuera del área que se estrelló en el poste.

La tensión aumentaba por momentos y en cada choque o falta, saltaban chispas, acompañadas de los pitos de la afición madridista, como cuando se marchó Crnogorcevic y entró Salma Paralluelo. Esta última tuvo el cuarto en sus botas, tras un pase de la muerte de Rölfo, pero Misa salvó de nuevo al Real Madrid, que volvió a ser decisiva este partido con varias paradas que evitaron que la diferencia fuera mayor. En la última media hora de partido, el Real Madrid intentó ir a por todas. El Barça perdió dos balones al borde del área, pero el Real Madrid no fue capaz de aprovecharlos.

Alberto Toril revolucionó el equipo y metió a Moller y Maite Oroz, para tener más control en la banda izquierda y el centro del campo. Por su parte Jonathan Giráldez también realizó cambios, entraron Engen y Oshoala por Walsh y Geyse. El Barça continuó controlando el partido, sin dejar al Real Madrid tener el balón, algo que jugadoras como Weir notaron, ya que apenas tuvo participación.

Cuando parecía que el partido estaba llegando a su fin, ya que apenas quedaban 10 minutos, llegó el cuarto del Barça tras otro error defensivo del Real Madrid. Claudia Pina inició la jugada por la derecha, centró atrás para Aitana y paró Misa. El rechace le cayó a Rölfo, que remató contra la defensa, pero Lucía al despejar lo hizo contra su compañera Rocío, que se marcó en propia.

Primera derrota de la temporada

Los últimos minutos no fueron diferentes al resto del partido. El Madrid intentó aprovechar los pocos momentos en los que tenía el balón, pero sin ninguna ocasión clara. Finalmente, el partido terminó 0-4, el Real Madrid pagó caro sus errores defensivos y cosechó su primera derrota esta temporada, tras 12 partidos invictas. El equipo cae a la quinta posición y la distancia con el Barça aumenta a los 8 puntos.