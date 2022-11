Los tulipanes postergaron su clasificación a octavos de final

Países Bajos ganó 2-0 a Senegal en la primera jornada del grupo A, por su parte, Ecuador también superó por el mismo marcador a Qatar en el partido inaugural. Partido clave en la segunda jornada para definir al primer clasificado a los octavos de final.

Desarrollo del partido

Los tulipanes tomaron el protagonismo desde el arranque, en un minuto de juego no pudo superar la férrea marca ecuatoriana. El combinado europeo insistió a través del juego asociado. Preciado quedó sentido en tres minutos, el partido estuvo detenido. Gustavo Alfaro estaba preocupado en el banquillo, Gakpo abrió la cuenta para los Países Bajos con un golazo.

Tremendo mazazo para Ecuador, 1-0 en seis minutos. El combinado sudamericano ahora debe arriesgarse un poco más de la cuenta. Con este resultado parcialmente, los tulipanes estarían clasificados a los octavos de final y Qatar quedaría eliminada en la primera fase. Enner Valencia no se sintió cómodo. Preciado se asoció con Plata, la selección ecuatoriana estaba en aprietos, Hincapié centró y no encontró ningún receptor en ocho minutos.

Alfaro estaba pensativo en el banquillo, su plan estratégico inicial no resultó en nueve minutos. Países Bajos generaba mejores sensaciones, Ecuador no dio tregua y buscaba empatar rápidamente el partido. Enner Valencia remató y no encontró la portería, primera llegada clara de la selección ecuatoriana.

Tiro libre para el combinado sudamericano en 12 minutos, la primera parte fue bastante reñida. Los tulipanes estaban al acecho, Enner Valencia se asoció con Estupiñán. Países Bajos mantiene su libreto y es un equipo ordenado en todas las líneas. En 16 minutos de juego, la tónica no cambió.

Lateral para el combinado europeo, ejecutado por Dumfries. Alfaro no estaba conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos. Tiro libre para Ecuador. A falta de 25 minutos para que concluya la primera parte, otro tiro libre para la selección ecuatoriana. Los tulipanes ejercieron una presión intensa en las salidas de su par sudamericano.

Ecuador reaccionó en 32 minutos, Enner Valencia intentó de media distancia. Los tulipanes sufrieron un poco más de la cuenta. Tras 45 minutos disputados, se añadió tres minutos. Estupiñán anotaba y dicho tanto quedó anulado por fuera de juego.

Segunda parte

Ecuador volvió más decidida en 46 minutos, el balón pegó en el colegiado y el partido se reanudó. El combinado sudamericano insistió a través de las bandas, tiro libre para los ecuatorianos. Estupiñán ejecutó el mismo. Países Bajos sufrió un poco más de la cuenta, apenas ganaba por la mínima diferencia en 48 minutos. Enner Valencia empató, 1-1, ahora sí todo lícito. Tremendo mazazo para el combinado europeo en 50 minutos. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, el partido cambió por completo.

Alfaro estalló de felicidad, los fanáticos ecuatorianos festejaban en las tribunas. Los tulipanes por ahora postergaban su clasificación a los octavos de final. Ecuador ahora tomó mayor protagonismo en 54 minutos, Países Bajos estaba en serios problemas. Falta contra Aké. La selección ecuatoriana equilibró las acciones y se metió en el partido.

El comando técnico neerlandés buscaba variantes, tiro libre para Países Bajos, falta de Hincapié sobre Gakpo en 56 minutos. Ecuador pierde a Méndez en la última jornada por acumulación de tarjetas amarillas. Plata remató y el travesaño le negó el segundo tanto en 59 minutos.

La selección neerlandesa la pasaba mal, perdió con suma facilidad algunos balones largos. Ecuador es más punzante e intenta por todos los medios dar el batacazo de la jornada. A falta de 30 minutos para que concluya el partido, Alfaro dio indicaciones desde el banquillo. Los tulipanes presionaron en el área ecuatoriana.

Enner Valencia asistió a Estrada, se salvó el combinado europeo en 64 minutos. Gakpo remató y no encontró la portería, el empate estaba acorde con el desarrollo del partido. Tras 90 minutos disputados, se añadió seis minutos. La última jornada del grupo A se jugará en simultáneo el martes 29 de noviembre, Ecuador se enfrentará a Senegal y Países Bajos hará lo propio ante Qatar.