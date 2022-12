Previa CD Diocesano vs Getafe: en busca de los dieciseisavos

Este martes 20 de diciembre a las 19:00 horas se batirán en duelo el CD Diocesano contra el Getafe. El estadio Manuel Sánchez Delgado será cómplice de la lucha en esta eliminatoria de la Copa de su majestad el Rey. Este encuentro corresponde a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Ambos equipos buscan el pase que los meta en las eliminatorias de los dieciseisavos. Ambos equipos vienen con ganas y fuerzas, por lo que tendrán que dar le mejor versión de cada uno para abatir a su rival en estas eliminatorias donde solo pasarán los mejores.

El CD Diocesano no ha parado de competir en Segunda Federación durante esta época del Mundial de Qatar, por lo que la fuerza con la que empezaban la Copa del Rey sigue muy viva en los pies de cada jugador del equipo extremeño. En los cinco últimos partidos disputados, no han obtenido los resultados esperados, pero intentarán remontar el rumbo en este encuentro ante el cuadro azulón.

Por su parte, el Getafe sí que ha sufrido ese parón en la competición de Primera División de LaLiga debido al Mundial de Qatar. Aunque ha disputado partidos amistosos durante este parón por no perder el ritmo que llevaban durante la competición. Y, aunque estos no han tenido los mejores resultados, el cuadro azulón continuará la lucha en la Copa del Rey ofreciendo la mejor imagen de cada uno de sus jugadores. El cuadro de Quique Sánchez no puede dejar que el parón de LaLiga le afecte y deben seguir sacando la garra en el encuentro si quieren hacerse con un pase para los dieciseisavos.

Historial

Ninguno de los dos equipos se ha visto las caras en el terreno de juego anteriormente, por lo que este será el primer encuentro entre los rivales. Deberán dejar el listón alto en el primer encuentro en el que se baten en duelo.

Cuadro azulón en el comienzo de la semana de entrenamientos // Fuente Getafe CF

¿Cómo llegan?

Ambos equipos llegan con rachas mejorables en cuanto a los últimos partidos disputados.

Por su parte, el CD Diocesano, en cuanto a los partidos de la Segunda Federación, llega al encuentro con un empate contra Unión Adarve, este partido finalizó con el 1-1 en el marcador. Además, ha recibido tres derrotas, ante el Atlético de Madrid B, por la mínima, 1-2; contra CD Estepona, 0-1 gol que recibían en los minutos de descuento del encuentro; y ante Gimnástica Segoviana, una derrota nuevamente por la mínima 1-0. El último encuentro disputado finalizaba con una contundente victoria, 4-0, ante CD Don Benito. En lo que respecta al encuentro de la Copa del Rey, el primer encuentro lo disputaron ante el Real Zaragoza, donde el cuadro extremeño lograba hacerse con la victoria por la mínima, gracia a un gol de penalti en el minuto 29 de partido, 1-0.

El Getafe, por su parte, cuenta con las mismas estadísticas en los últimos cinco encuentros. Dos de estos disputados en primera división, donde conseguirían un empate ante el Cádiz sin goles en el encuentro, y una derrota ante el Almería por la mínima, 1-0. Entre estos cinco encuentros, el cuadro azulón disputó dos partidos amistosos, en el tiempo de parón por selecciones, en los cuales no lograron la victoria. En el primero se enfrentaron al Valladolid, donde perdieron por la mínima, 1-0. En el segundo encuentro se vieron las caras ante el Chivas Guadalajara, donde vieron, de nuevo, la derrota por la mínima, 0-1. El último de los cinco encuentros corresponde al encuentro de la Copa del Rey, donde se enfrentaron a San Roque de Lepe. En este encuentro lograron la victoria por un gol de diferencia, sin duda una gran disputa en un partido entre grandes rivales donde el luminoso finalizaba el encuentro mostrando el 2-3.

Declaraciones

Quique Sánchez: “Respetamos mucho al Diocesano a pesar de la diferencia de categorías. Iremos al máximo para intentar pasar de ronda”, afirmaba el técnico azulón. “Todos tenemos que dar un paso hacia adelante para mejorar la situación”, comentaba. “Sabemos que LaLiga será una competición dura hasta el final pero eso no nos quita las ganas de intentar llegar lo más lejos posible en Copa del Rey”, aseguraba el entrenador Quique Sánchez.

Convocatoria

Por parte de CD Diocesano, no se ha publicado convocatoria para el encuentro de este martes ante el Getafe.

Por parte del cuadro azulón, tampoco se ha publicado convocatoria para el segundo encuentro de la Copa del Rey.

Posibles alineaciones

El posible once de Senso, puede ser: M. Cordero, Manu, J. Varona, Armenta, R. Del Valle Solis, Margallo, Javier, Assane, Daniel Sales, Pitu Viera y Rayco.

Por parte del cuadro de Quique Sánchez, el posible once puede ser: David Soria, Djené, Alderete, Duarte, Angileri, Portu, Luis Milla, Aleñá, Munir, Mayoral y Mata.