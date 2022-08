Guía VAVEL LaLiga 22/23: Getafe, el coraje de un equipo que jamás se rinde

La temporada 22/23 empieza para el Getafe con grandes bajas como la de Olivera, que deja al equipo con un sabor agridulce. Sin embargo, los nuevos refuerzos y las permanencias dejan al equipo con ganas de continuar con la lucha y con las ganas con las que lograron finalizar la pasada temporada. Una temporada llena de buenos y no tan buenos momentos, la cual el equipo no empezaba con los mejores resultados, ocupaban la zona de peligro y, aunque las energías no eran las mejores, nunca dejaron de luchar.

A poco tiempo de empezar la temporada, en el mes de octubre, el cuadro azulón pasaba por un cambio de técnico, Quique Sánchez regresaba al Getafe con el propósito de salvarlos del descenso y agrandar de nuevo al equipo. Poco a poco el esfuerzo y los consejos del nuevo técnico dieron sus frutos y el equipo, aunque no fue tarea fácil, logró conseguir los propósitos de Sánchez Flores, quien lograba mantener al equipo en Primera División. Constancia, lucha y garra son adjetivos que podrían describir al cuadro azulón en la temporada pasada, ¿Lograrán seguir, en esta nueva temporada, por el camino que les llevó a conseguir sus objetivos?.

El Getafe se enfrentará a nuevos objetivos, nueva adaptación de compañeros y a la vuelta a la rutina, con el propósito de empezar la nueva campaña 22/23 con las mismas ganas y valentía con la que finalizaron la anterior.

Fichajes

La plantilla azulona sufre cambios esta nueva temporada, con bajas importantes y refuerzos que suman al equipo. Quique Sánchez continuará como entrenador del Getafe en esta temporada, lo cual es importante para la continuidad de los avances que se dieron la pasada campaña.

El Getafe se ha logrado mover muy bien en el mercado, consiguiendo remplazo para las bajas muy importantes que ha tenido, como la de Olivera al Nápoles, aparte de las despedidas que han tenido que hacer a aquellos jugadores que se encontraban cedidos y que en la temporada competente vuelven a sus equipos. Las bajas que ha sufrido el cuadro azulón han sido: Florentino, Rubén Yáñez, Vitolo, Sandro Ramírez, Óscar Rodríguez, Darío Poveda, Gonzalo Villar, J. Cuenca, O. Yokuslu, B. Mayoral, M. Olivera y Hugo Duro. Como refuerzos e incorporaciones al Getafe llegan: F. Angileri, Chema Rodríguez, D. Durarte, Josete Miranda, Miguel Rubio, Darío Poveda, Ignasi Miquel, J. Seoane, Portu y Luis Milla.

Por lo tanto, Quique Sánchez, en estos momentos, cuenta con la siguiente plantilla: Como porteros, David Soria y D. Conde; como defensas, D. Dejené, S. Mitrovic, F, Angileri, Damnián Suaréz, D. Duarte, Ignasi Miquel, J. Silva, Miguel Rubio, Chema Rodríguez, E. Cabaco, Juan Iglesias y G. Álvarez. En el centro del campo cuenta con N. Maksimovic, M. Arambarri, J. Seoane, C. Aleñá, J. Jankto, Sabit y Luis Milla; como delanteros tiene a E. Ünal, Portu, J. Mata y Jack Harper.

Análisis del equipo

En la temporada pasada, el equipo comenzaba con Michel González al mando de los azulones. El técnico no obtuvo grandes resultados en los partidos al mando del equipo, dejando resultados negativos con los que llegaron a ocupar los últimos puestos de la clasificación. Derrota tras derrota es lo que cosechaban los jugadores del equipo azulón, que en las primeras jornadas de LaLiga no saborearon a victoria. Fue en el mes de octubre cuando Michel González fue sustituido por Quique Sánchez, quien trabajó a su manera con el equipo y logró mejorar los resultados del anterior entrenador del Getafe.

A pesar de eso, sus primeros encuentros como entrenador del equipo azulón no finalizaron con los mejores resultados, pero con algunos empates lograban ir sumando pequeños puntos que en el futuro los ayudarían a lograr el objetivo plasmado por el técnico. Poco a poco, el Getafe se adaptaba al juego de Sánchez Flores, lo que los llevó a saborear victorias únicas y a hacer de su juego todo un espectáculo para sus aficionados, que en ningún momento perdieron la esperanza y no dejaron de animar al equipo azulón. Las últimas jornadas de la temporada no fueron de las mejores para el equipo, pero jugándose la permanencia y con los nervios a flor de piel, el equipo azulón sacaba la garra en todos los partidos y, aunque no con los mejores resultados, lograban sumar puntos poco a poco, sumas que finalmente les ayudaron a conseguir su objetivo.

Paso a paso, el Getafe lograba subir puestos en la clasificación y plantándole cara a todo y cada uno de sus contrincantes lograron conseguir el gran objetivo de permanecer un año más en Primera División.

Celebración del Getafe durante un partido en la temporada 2021/22 de LaLiga Santander // Fuente: LaLiga

Después de una larga temporada llena de todo tipo de sensaciones, el Getafe lograba conseguir los objetivos y dejar el buen sabor de boca en todos sus seguidores, técnicos y jugadores que hicieron posible conseguir la permanencia.

El Getafe de Quique Sánchez juega muy cerrado, sin dejar huecos a sus oponentes y sus ataques se basan en jugar por las bandas para enviar centros al área. Este estilo del técnico azulón, es el que ha logrado el objetivo y el que hizo que ningún azulón perdiera la esperanza a lo largo de toda la temporada 21/22 que tantas veces hizo temblar a todos sus seguidores.

Quique Sánchez Flores, el técnico que despertó al azulón

El técnico madrileño se ha encargado, durante todos sus años como entrenador, de demostrar la garra y poder que tiene. Ha sido capaz de despertar a grandes fieras que pasaban por malas rachas y ponerlos en los puestos altos de la clasificación, incluso logrando la obtención de diversos títulos. Claramente, se puede describir como un entrenador persistente y que nunca se rinde antes las adversidades.

Quique Sánchez Flores comenzaba su carrera como entrenador en el Getafe, el equipo azulón finalizaba la temporada en decimotercera posición de la tabla clasificatoria. En el verano del 2005, el Valencia reclamó al técnico con el objetivo de entrar en puestos europeos. Este logro lo consiguió durante dos temporadas, y a pesar de eso, poco después de iniciar la temporada 07/08 fue destituido del equipo valenciano.

Quique Sánchez dirigiendo al Valencia CF, año 2005 // Fuente: Getty Images

No tardó en encontrar nuevo equipo, en 2008 cumplía su papel de entrenador en el Benfica. El equipo portugués lograba finalizar en la tercera posición bajo los mandos de Quique Sánchez.

En el mes de octubre de 2009, Quique Sánchez tomaba los mandos del Atlético de Madrid tras el paso de Abel Resino. El equipo lograba hacerse hueco en la final de la Copa del Rey, disputada ante el Sevilla, y de la UEFA Europa League, la cual ganó ante el Fulham por dos goles a uno. El equipo rojiblanco logró salir de los últimos puestos para hacerse con el noveno lugar gracias a los mandos, bien llevados, de Quique Sánchez. Llevando al Atlético de Madrid también logró hacerse con la Supercopa de Europa, tras enfrentarse al Inter de Milán y encajar dos goles a cero. Al finalizar la jornada 2010/11, Quique Sánchez se despedía del Atlético dejando al equipo en séptima posición.

Quique Sánchez siendo entrenador del Atlético de Madrid, año 2009 // Fuente: Gwtty Images

En el 2011 anunciaba su llegada y toma de control sobre el equipo de Dubai, Al-Ahli. Su estancia en el equipo duró hasta 2013, año en el que dejó el equipo árabe. Ese mismo año, entraba al Al-Ain. Su estancia no duró mucho, ya que a los seis meses anunciaba su marcha.

En 2015 regresaba al Getafe, sin embargo, a los dos meses dejó el equipo por causas personales. Este mismo año entraba como técnico del Watford. Con el que participó en la Premier League y con el que llegó a las semifinales de la FA Cup.

En 2016 comenzaba su etapa en el Espanyol. El equipo lograba ganar la Supercopa de Cataluña, venciendo al Barcelona por un gol a cero. Terminada la temporada, el equipo catalán lograba la octava posición en LaLiga. La siguiente temporada comenzaba siendo desastrosa y, fue entonces cuando el equipo decidió prescindir de Quique Sánchez.

En 2018 entró en el Shanghái Shenshua, pero anunció su marcha por temas personales. Regresó al Watford, pero no contó con mucha suerte y en menos de tres meses fue destituido.

2021, la temporada pasada, regresaba una vez más al Getafe debido a que Michel González fue destituido. Recogió al equipo azulón a mitad de temporada, en puestos de descenso, y sin ningún partido ganado, pero esto no afectó al técnico, que estaba decidido de que el equipo tenía más de lo que estaba dando. Sacó toda la garra y las fuerzas de los jugadores y finalizaron la temporada con el objetivo de la permanencia cumplido y ocupando la posición 15 en la tabla clasificatoria.

Quique Sánchez Flores como técnico del Getafe // Fuente: Getafe C.F

En su tercera etapa en Getafe, Quique Sánchez, demostró que era capaz de cumplir grandes objetivos con un equipo que poco a poco perdía la esperanza. La temporada pasada logró aumentar la energía y sacar al equipo azulón de la mala racha con la que habían empezado la campaña, logrando la permanencia y estableciendo una buena estrategia de juego, ganándose el corazón de todos los azulones. Esta temporada continúa a pie de cañón con el Getafe, dispuesto a obtener nuevas metas y mejores resultados de los obtenidos la campaña pasada.