El Atlético cierra el año con victoria frente al Elche CF

Volvían a encenderse las luces del Metropolitano para recibir al Elche y cerrar un duro 2022. Todo empezó con un homenaje a los campeones del mundo (Correa, De Paul y Molina) y al subcampeón Griezmann. Tras un minuto de silencio en honor de Lázaro Albarracín y al reciente fallecido Pelé, sonó el pitido inicial.

El Atlético arrancó su último partido del año sin profundidad en sus acciones. Pese a la mala relación entre Simeone y Joao, el técnico argentino alineó al portugués en el once titular. Morata fue su acompañante en ataque con Griezmann en la posición de interior, el canterano Barrios parece que convence al Cholo y volvió a ser de la partida.

Ni Badía ni Oblak tuvieron mucho trabajo durante los primeros 45 minutos. El Atleti no gozó de muchas ocasiones para abrir el marcador, solo un tiro a puerta de Joao en el minuto 14, tras una jugada embarrullada, hizo intervenir a Edgar Badía. Los ilicitanos solo probaron fortuna con un disparo alto de Raúl Guti en el borde del área.

Buena conexión entre Joao y Griezmann

Los colchoneros circulaban el balón en busca de los pocos espacios que dejaba el Elche con las combinaciones entre Joao y Griezmann que no daban sus frutos. El portugués probó fortuna sin suerte en varias ocasiones. El Elche, por su parte, intentaba salir rápido a la contra para encontrar el premio del gol, pero todos sus intentos fueron repelidos por la zaga colchonera. Morata bregó con los tres centrales ilicitanos, jugó de espaldas para encontrar la portería de Badía y la pedía al espacio. En esta primera parte, Llorente prácticamente no sumo nada en ataque, ya que el Atleti buscaba a Carrasco, por el costado izquierdo, que no estuvo inspirado.

El desarrollo del encuentro hacía presagiar que se iban a ir al descanso sin ningún ápice de polémica, pero, un desmarque de Morata provocaba un agarrón de Verdú al borde del área. El árbitro en primera instancia no señalaba falta y tras la llamada del VAR mostraba la tarjeta roja al capitán del Elche. Así finalizó la primera parte.

Tras la reanudación, el guion del encuentro estaba claro. El Atleti dio un paso adelante, con un Elche en bloque bajo y a la espera de tener una para salir a la contra. En el minuto 47, el Atlético tuvo la primera ocasión del partido. Un pase magistral al hueco de Barrios para Joao, que dejaba el balón de tacón al punto de penalti y Griezmann remataba por encima de la portería.

La expulsión de Hermoso y el gol

Tras un gran inicio colchonero, llegó la expulsión de Hermoso por doble amarilla. Tras la primera en el minuto 50, solo tres minutos más tarde, el central rojiblanco fue al suelo a destiempo y derribaba a un futbolista del Elche para dejar el encuentro 10 contra 10.

El gol no se hizo esperar y en el minuto 56 una buena triangulación en el último tercio de campo daba sus frutos. Morata abría a Llorente, este centraba raso al primer palo y Griezmann disparaba encontrándose con la pierna de Diego González. La fortuna estuvo de cara del francés que recogía el balón y la picaba para encontrar la cabeza de Joao que solo tuvo que empujarla.

La buena conexión que tuvieron Griezmann y Joao Félix se acabó en el minuto 66 tras la sustitución del portugués. El partido avanzaba sin sobresaltos y el Elche solo inquietó la meta de Oblak con un remate de Pere Milla que se marchaba rozando el palo izquierdo.

Morata sigue con la racha del Mundial

El segundo gol colchonero llegaría con suspense tras una jugada individual de Morata. El delantero madrileño se llevaba el balón frente a Bigas, se internaba en el área, recortaba a Clerc y su disparo golpeaba en Mascarell que con incertidumbre se colaba en la meta de Édgar Badía. En los últimos minutos, el Elche tuvo la oportunidad de recortar distancias con un disparo de Bigas en el área pequeña, en el que Oblak se hizo grande y metió una mano providencial para arrebatar al Elche su última esperanza de meterse en el partido. Ya en el 90, con el partido sentenciado, Domingos Quina fue expulsado por doble amarilla, tras salir 7 minutos antes.

El próximo partido del Atlético de Madrid será frente al Real Oviedo en Copa del Rey el 4 de enero. El conjunto de Simeone buscará seguir con la buena racha de victorias en la competición copera.