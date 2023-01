Pellegrini: "Mientras haya algo en juego será importante ganar"

El Real Betis disputará su primera Supercopa de España en Arabia Saudi en este formato de semifinales y final. El vigente de campeón de la Copa del Rey se medirá al FCB Barcelona. Manuel Pellegrini ha hablado en la rueda de prensa previa a la segunda semifinal.

Sensaciones antes del partido

El entrenador del conjunto verdiblanco habló como se espera en el enfrentamiento contra el conjunto azulgrana y cuales son sus sensaciones: "No había tenido la fortuna de venir, es la primera vez, me parece un país distinto y muy interesante. Ojalá se complemente con un éxito deportivo ante un equipo tan importante como el Barça. Nuestra mecánica de juego no la cambiamos en función del rival, no vamos a buscar un empate. Ojalá hagamos un muy buen partido, también por los hinchas, saldremos a buscar al rival en campo contrario".

Lamentó la salida de Alex Moreno

Pellegrini lamento la salida de Alex Moreno, después de conocer que jugará en el Aston Villa: "Por supuesto que es una pérdida importante, estaba en un gran momento y nos aportaba mucho defensiva y ofensivamente. Ya dije que si era una venta que solucionara los problemas del club había que realizarla. En este caso al club le va a servir, tenemos que buscar la manera de reemplazarle, que no será fácil".

Alex Moreno en su presentación como nuevo jugador del Aston Villa. Foto: Getty Images

En cuanto al recambio del lateral izquierdo comunicó que la directiva ya está trabajando en la sustitución de Alex Moreno: "De cuándo se puede reemplazar no se sabe, Cordón está a cargo de ese tema. No podemos apurarnos mucho tampoco. Lo importante es que sea alguien dentro de las condiciones económicas del club y no baje mucho el nivel. Cuando no juega Álex está Miranda, tenemos también a Sabaly, mañana veremos".

Van a competir de tú a tú al FC Barcelona

El entrenador chileno dio favoritos al FC Barcelona, pero avisa a los azulgrana: "Venimos de una victoria muy importante que nos permitió recuperar puestos de Champions en una Liga estrecha. En cualquier lugar que juegue el Barcelona será favorito por su potencial, pero no venimos a hacer de acompañamiento. Vamos a salir a ganar desde el minuto uno".

En cuanto a la importancia de ganar la Supercopa de España: "En esta profesión uno tiene que acostumbrarse a ganar. Así se consiguen logros y títulos. Mientras haya algo en juego será importante ganar. La Supercopa es especial, no es un torneo largo, pero permite tener otro título ante equipos grandes", afirmó el entrenador del Real Betis Balompíe.