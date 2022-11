Álex Moreno en su máximo esplendor

Con el tiempo van apareciendo grandes laterales izquierdos en LaLiga Santander y no nos podemos dejar atrás a Alex Moreno. El jugador viene mostrando un gran nivel desde la pasada campaña en las filas del Real Betis Balompie. Una de las piezas claves del esquema de El Ingeniero, Manuel Pellegrini. Es un jugador muy decisivo y con bastante proyección como ya se pudo ver en la pasada jornada frente a la Real Sociedad en el Reale Arena, un partido en el que fue crucial y con dos asistencias en los últimos diez minutos dio la victoria al Real Betis.

Su nivel parece no convencer a Luis Enrique

El jugador catalán reta cada vez más a Luis Enrique. Alex Moreno está llamando a las puertas de la Selección Española y de Qatar 2022 con sus grandes actuaciones en dicha temporada. Aún así, parece que el seleccionador español tiene a sus favoritos, José Luis Gayá y Jordi Alba, a pesar del bajo nivel que está demostrando y los pocos minutos que está teniendo este último.

El jugador del Betis está entre los favoritos de los aficionados españoles para ocupar dicha posición en la selección, pero de momento no va a ser así ya que parece no estar en la pre-lista, la cual no ha sido publicada y no se sabe a ciencia cierta si Alex Moreno pertenece a ella o no. De momento, entre los nombre que han ido apareciendo no está. La llegada a la Selección Española sería un salto de gran nivel para el jugador catalán.

Alex Moreno en un lance del juego frente a la UD Almería / Foto: @AlexMoreno vía Twitter

Los números no reflejan su gran nivel esta temporada

Indispensable en el esquema de Manuel Pellegrini. Once partidos como titular en las 12 jornadas disputadas ya que tuvo descanso en el encuentro disputado frente al Cádiz CF. A pesar de solo llevar tres asistencias y eso dar lugar a pensar que no tiene proyección ofensiva, es totalmente lo contrario. Es un lateral de los que están subiendo y bajando constantemente, de los que crea peligro cada vez que está cerca del área ya que conecta muy bien con sus compañeros y de los que dan asistencias exquisitas. El lateral izquierdo del Benito Villamarin está muy bien cubierto, de momento hasta 2025, cuando acaba el contrato del jugador catalán.