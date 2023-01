Cristiano Ronaldo y su fichaje por el Al Nassr

La polémica está servida con la noticia del fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr saudí. El futbolista luso hizo oficial su llegada al nuevo equipo de moda en Arabia Saudí, lo que removió el alma de muchos aficionados que confiaban en la vuelta de Cristiano al Real Madrid. La noticia resaltó por sí sola, pero existen varios incidentes y declaraciones que convierten el fichaje en una bomba.

Hace poco más de cinco años, Cristiano Ronaldo realizó unas declaraciones algo polémicas en las que señalaba a los futbolistas que acababan sus carreras en lugares como Dubái, Qatar o algún país de Oriente Medio. Estas declaraciones volvieron a salir a la luz cuando Ronaldo desveló su nuevo destino, a lo que se le añade la "pérdida de dignidad" con la que el propio jugador caracterizaba a aquellos quienes terminasen su carrera en esos países.

La contradicción de Cristiano elevó por los aires la polémica, pero el jugador no se ha pronunciado ante ningún medio de comunicación, sino que ha guardado silencio mientras hacía las maletas para marcharse a Arabia Saudí.

¿Revolución salarial o un nuevo reto?

La realidad sobre el pensamiento del futbolista es algo a lo que el público no puede acercarse, pero sí se puede analizar el contrato multimillonario que el futbolista ha cerrado con su nuevo club. Las cifras monetarias que el portugués de 37 años va a recibir ascienden hasta los 200 millones de euros. Un contrato que se posiciona en el primer lugar de salarios futbolísticos conocidos hasta el día de hoy. Hablando claro, Cristiano Ronaldo recibe 6,5€ por segundo.

Cristiano Ronaldo en la llegada al país / Fuente: Cristiano Ronaldo

Durante su presentación en el estadio Mrsol Park ante su nueva afición, Ronaldo ha concedido una pequeña rueda de prensa en la que afirmaba que: "Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida. Es una gran oportunidad no solo por el fútbol sino para cambiar la mentalidad las nuevas generaciones. Tenía oportunidades en Europa, en Brasil, en Australia, en Estados Unidos e incluso en Portugal. Muchos clubes quisieron ficharme pero le di mi palabra a este club: solo al Al Nassr".

Ante la duda de muchos aficionados europeos tras su decisión de abandonar el continente, Cristiano respondió: "Quiero desarrollar no solo el fútbol sino otras partes de este fantástico país. Para mi es un gran reto. Sé lo que quiero y lo que no quiero. Quiero ayudar con mi conocimiento y mi experiencia a hacer crecer el fútbol. Quiero que la perspectiva de todo cambie, por eso he aceptado esta oportunidad", finalizando así sus declaraciones.

El debut y sus nuevos compañeros

El Al Nassr disputará su próximo partido en poco menos de dos días. La fecha exacta es el 5 de enero donde se enfrentarán al Al Taee en un duelo liguero. A día de hoy, el club de Ronaldo es el primer clasificado en la liga saudí, otro aliciente más para que el jugador decidiese Arabia como su nuevo destino.

A pesar de todo, el entrenador del Al Nassr, Rudi García, afirmó hace pocos días en rueda de prensa que su primera opción era Lionel Messi, pero las negociaciones con el París Saint Germain no llegaron a buen puerto. Unas declaraciones que afectan indirectamente al delantero luso ya que siempre ha sido comparado con él y han disputado durante más de 10 años una hegemonía prácticamente insuperable.

Las ventas de las camisetas de Cristiano se disparan / Fuente: Al Nassr

Dejando a un lado todo lo extradeportivo, Cristiano Ronaldo jugará con futbolistas bastante conocidos a nivel mundial. Sin ir más lejos, David Ospina ocupa la portería del club saudí. Acompañado de profesionales como Álvaro González en la defensa, Anderson Talisca, Pity Martínez o Luiz Gustavo en el mediocampo y Vincent Aboubakar en la punta de ataque.

Sin duda alguna el fichaje de Cristiano Ronaldo ha causado sensaciones en el mundo entero, pero para el verdadero amante del fútbol esta decisión debe afrontarse como un nuevo reto para seguir aumentando su palmarés y abriendo fronteras donde nadie se ha atrevido a ir. No es necesario criticar su decisión porque su legado no va a emborronarse por su marcha al continente asiático.