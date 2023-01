Ancelotti: "Les dije que despertaran y lo han hecho muy bien"

Luego de irse al descanso por dos goles abajo, el Real Madrid encontró en los segundos 45 minutos una gran actuación de Dani Ceballos y Marco Asensio para remontar el partido y vencer al Villarreal 3-2 en tiempo reglamentario.

Con el resultado, el cuadro blanco avanza de ronda en la Copa del Rey, y su técnico no dejo pasar la oportunidad frente a los medios para destacar el trabajo de los cambios y la reacción del conjunto.

"Al descanso estaba muy enfadado y he decidido arriesgar con la presión arriba. No éramos contundentes en los duelos y les dije que despertaran porque aún había tiempo. Se despertaron muy bien", comentó el italiano.

Reacción

"La reacción ha sido espectacular, como siempre. La primera parte no ha sido buena y no podemos jugar así. Este club nunca se rinde, pero no podemos llegar cerca del final para reaccionar", agregó.

Remontada

Los merengues vuelven a superar una fase eliminatoria a base de remontada: "Hemos jugado una primera parte muy mala y una segunda inesperada porque es difícil cambiar la dinámica después de esa primera parte. El equipo ha tenido personalidad para cambiar la tónica y nos da mucha confianza la segunda parte", explicó.

"No nos hemos rendido y seguro que también vosotros habéis cambiado el artículo", bromeó con los periodistas.

Hombres clave

Dani Ceballos y Marco Asensio entraron de recambio en la segunda parte y fueron fundamentales para la victoria de su equipo: "Cambiaron la dinámica del partido. Pusieron más calidad y energía en el campo. Fueron determinantes para dar la vuelta al marcador y a la eliminatoria", aseguró Ancelotti.

Camavinga

"En la segunda mitad tuvo mucha más energía y más carácter. No lo he quitado porque poco a poco aprende que debe cuidarse y su partido fue muy completo".

¿Enfado de Rodrygo?

El brasileño fue sustituido al 56 y no salió con la mejor cara, sin embargo su entrenador afirmó que no es nada: "Tenía el músculo un poco cargado y he decidido no arriesgar. No ha saludado porque creo se ha olvidado".

Expulsión de Reina

Pese a que Pepe Reina no fue titular con el Villarreal, acabó siendo uno de los protagonistas tras salir expulsado desde el banquillo por sus broncas con Vinícius Jr. Carletto salió en defensa de su jugador: "No pasó nada. Estaba molesto con Vini Jr. y nada más. Tengo una buena relación con él. Lo que yo he visto es que le ha sufrido muchas patadas (Vini Jr.), como siempre".