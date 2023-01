Victoria y clasificación

La competición favorita del Athletic regresó a San Mamés. Volvía La Copa para acoger los octavos de final. Los bilbaínos se iban a ver las caras con el Espanyol, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y soñar con llegar de nuevo lejos en la competición.

Los de Ernesto Valverde no han comenzado el 2023 como desearían. De los tres encuentros disputados, tan solo consiguieron ganar el encuentro de dieciseisavos ante el Club Deportivo Eldense. Por otro lado, ante CA Osasuna, en casa, no pudieron pasar del empate a cero y el pasado domingo cayeron con la Real Sociedad en el derbi vasco. Los pericos, por su parte, han ganado dos partidos (Celta de Vigo en Copa y Getafe este fin de semana) y empató en el RCDE Stadium a dos ante el Girona.

Los leones sueñan con la levantar la Copa año tras años, por lo que el "Txingurri" apostaba por un once bastante titular aunque con varías sorpresas como Oier Zarraga y Alex Berenguer, que fueron suplentes los anteriores partidos. Además, se quedaron en el banquillo dos pilares del equipo como son Iker Muniain e Iñaki Williams. El conjunto catalán también salía con un once muy titular, aunque Joan García, Fernando Calero, Brian Olivan, Rubén Sáez y Edu Expósito eran novedades en comparación con los once jugadores titulares ante el Getafe.

Primera mitad

El partido comenzó con posesiones bastantes largas de los locales y una presión alta que complicaba a los defensores catalanes salir jugando. El primer tiro del encuentro lo protagonizó Yeray, pero no creó ningún peligro a Joan García. El Athletic lo seguía intentando y un tiro de Oier Zarraga lo taponaban los centrales blanquiazules. Los vizcaínos estaban teniendo el control total del partido y ,prácticamente, toda la posesión. En el 17', el portero perico hacía la primera gran parada del encuentro a Alex Berenguer.

Los de Diego Martínez tenían muy claro el plan de partido: Estar replegados atrás y aprovechar todas los contraataques posibles. En el minuto 24, en el primer córner perico, Joselu marcó, pero el gol fue anulado por fuera de juego. El Athletic no paró de atacar y tener ocasiones y en el 27', llegó el primer gol de los leones. Zarraga tocó con Sancet y éste asistía de tacón al capitán, Óscar de Marcos para que mandase el balón al fondo de la red.

De Marcos durante el encuentro | Fuente: Vavel Images

El gol podía despertar a los visitantes, pero la dinámica del encuentro seguía siendo la misma: Dominio rojiblanco. Estos partidos hay que sentenciarlos pronto o se pueden complicar y eso los jugadores lo sabían. Además de terminar todas las jugadas, los zurigorris seguían presionando muy arriba en los minutos finales de la primera parte.. Guruzeta estuvo apunto de hacer el segundo, pero un defensor desvió el disparo a córner. Una vez cumplidos los dos minutos de añadido, Juan Luís Pulido Santana mandó a los jugadores al túnel de vestuarios.

Segunda mitad

Los malos primeros cuarentaicinco minutos del Espanyol hacían que Diego Martínez hiciese el primer cambio del partido al descanso. Aleix Vidal entró por Leandro Cabrera. Las órdenes al descanso del entrenador gallego habían surgido efecto, puesto que un defensor rojiblanco evitó el empate. A penas habían pasado cinco minutos de la segunda parte y los bilbaínos volvieron a dominar el encuentro y llegar con peligro al área visitante.

El entrenador perico no estaba contento con lo mostrado por sus jugadores y hacía el segundo cambio: Melamed sustituyó a Sergi Darder. El físico no es infinito y en algunas ocasiones los locales ya no llegaban a hacer la presión alta. Los jugadores vascos seguían generando ocasiones. La más peligrosa la tenía Sancet, pero su remate lo blocó sin peligro Joan. Valverde también movía el banquillo, entraban Iñaki Williams e Iker Muniain por Guruzeta y Alex Berenguer.

Yuri ante Aleix Vidal | Fuente: Vavel Images

El 1-0 era un resultado muy corto para los últimos minutos, por lo que los jugadores del Athletic seguían buscando el gol que sentenciase el encuentro, pero no llegaba. A 12 minutos del final, el técnico del equipo de la ciudad condal agotó los cambios con la entrada de Lazo. El Txingurri también metía a Raúl García y Ander Herrrera por Sancet y Oier Zarraga. Yuri lo intentó en el 89', pero su disparo salía muy flojo.

El partido estaba en el descuento y los vascos comenzaron a controlar esfuerzos y a calmar el partido para que terminase lo antes posible. Una vez cumplidos los tres minutos de añadido, el colegiado señalaba el final. El Athletic se clasificó a los cuartos de final.

Por cuarto año consecutivo los bilbaíno jugarán la eliminatoria que solo cuenta con ocho equipos. El Espanyol cae y ahora les toca centrarse en los duelos de LaLiga para cumplir el objetivo.

Ficha técnica

Athletic: Julen Agirrezabala; Óscar de Marcos, Daniel Vivian, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche; Mikel Vesga, Oier Zarraga (Ander Herrera 79'), Oihan Sancet (Raúl García 79'); Nico Williams, Gorka Guruzeta (Iñaki Williams 69'), Alejandro Berenguer (Iker Muniain 69').

Espanyol: Joan García; Rubén Sáez (Lazo 78'), Cesar Montes, Fernando Calero, Leandro Cabrera (Aleix Vidal 46'), Brian Olivan; Vinicius Costa, Edu Expósito (Pol Lozano 69'), Sergi Darder (Nicolás Melamed 61'); Javi Puado (Koleosho 69'), Joselu.

ATHLETIC 1-0 RCD ESPANYOL

1-0 (Óscar de Marcos 27')