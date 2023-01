Carlo Ancelotti: "Merecimos ganar"

Carlo Ancelotti ha atendido a la prensa en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra la Real Sociedad. En ella ha sido preguntado por la polémica tras el partido contra el Atlético de Madrid. Gil Marín afirmó que los árbitros están a favor del Real Madrid y eso no se puede cambiar. La respuesta de Ancelotti ha sido contundente: “Fue un partido competido e igualado, creo que por nuestra parte merecimos ganar. El resto son asuntos de los cuales no voy a hablar. Leí algo de la carta, pero ya está, de este tema prefiero no hablar. Lo único que puedo decir es que mi carácter es respetar todas las opiniones”.

Según Ancelotti, “el trabajo del árbitro es muy complicado. Parecía que el VAR podría ayudar, en algunas cosas ha ayudado mucho porque ya no se habla nunca de fuera de juego, porque es bastante claro. Pero todo lo que no es objetivo siempre puede crear polémica. Tenemos que decir que si comparamos con los años 70 u 80 ya lo corrupción ya no está. En esa época había mucha corrupción, ahora fallan pero no tanto. Creo que en general el arbitraje ha mejorado muchísimo”.

"El objetivo es mejorar la primera parte que hicimos contra el Atlético"

El partido contra la Real Sociedad “es un partido muy difícil para nosotros. El objetivo es mejorar la primera parte que hicimos contra el Atlético. Es muy importante hacer un partido completo tanto ofensivo como defensivo, porque la Real Sociedad juega muy bien”, ha explicado el técnico italiano. En relación con esto, le han dicho a Ancelotti que el Real Madrid no tiene fútbol, pero él se ha defendido: “Es bastante normal que digan esto. El fútbol lo tenemos, a veces lo hacemos bien, a veces menos. El Real Madrid no tiene una identidad clara de su fútbol porque no quiero tenerla. Yo quiero tener un equipo que sepa hacer muchas cosas. Como no tenemos una identidad clara, dicen que no tenemos fútbol”.

La segunda temporada de la primera etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid no fue buena y le echaron, por ello, teniendo en cuanta el momento actual del equipo, surgen las comparaciones. Pero el entrenador madridista ha respondido ante esto que “por mi cabeza pasa lo que pasa en el fútbol. En el fútbol siempre hay momentos de dificultad y hay que tener la cabeza fría y una buena autocrítica. Yo aporto lo mío, los jugadores lo suyo y el club también. En los momentos de dificultades es importante esto. El fútbol te da la oportunidad de salir muy rápidamente de esto. Hay que tener en cuenta que el mal momento puede llegar cuando sea, por eso tienes que estar concentrado siempre para que no pase”. Además, ha destacado el apoyo constante de la afición en momentos difíciles.

"Estamos pensando en la posición de Rodrygo como mediapunta"

En cuanto a Vinicius y toda la polémica de estos días entorno a él, Ancelotti ha comentado que “preparó el derbi como todos los partidos, concentrado y con ganas de jugar porque siempre tiene ganas de jugar. Lo vi bien, hizo un trabajo muy duro, corrió mucho, falló, hizo errores, pero al final marcó”. Rodrygo fue otro de los destacados, jugó de media punta, “un sistema que me gusta mucho. a veces ha jugado Asensio ahí, otras Modric, otras Rodrygo. Creo que a él le gusta porque es justo detrás del delantero. Lo estamos pensando” ha explicado el entrenador italiano.

En cuanto a los lesionados, Ancelotti ha confirmado que Carvajal estará disponible para el partido contra la Real Sociedad y que “confiamos en él porque es un lateral muy fiable y tiene mucha experiencia”. Mientras tanto, “Alaba y Tchouameni volverán el jueves contra el Valencia”. Ancelotti ha vuelto a dejar claro que “tengo una plantilla muy buena, no hay nadie que baja los brazos porque no juega. Siempre están focalizados y demostrando por qué merecen jugar. Camavinga, Ceballos, Asensio lo han hecho muy bien”.

"Tenemos que acabar el trabajo aquí, que todavía no ha terminado"

Por último, en cuanto a los rumores que sitúan a su hijo en el Everton, Carlo ha dicho que “él quiere ser entrenador de primer equipo y un día pasará. No en estos días. El día que yo pare de entrenar o cuando él decida irse lo puede hacer sin problema. Él tiene que hacer su carrera y tiene capacidad, pero de momento estamos bien aquí y tenemos que acabar el trabajo aquí, que todavía no ha terminado”.