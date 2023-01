Análisis Post: la capital venció al racismo

Las banderas blancas y rojiblancas se habían apoderado de la capital y ondeaban en el cielo de Madrid a expensas del pitido inicial. Era 26 de enero de 2023, los relojes peninsulares señalaban las 21:00 horas y el primer derbi del año estaba a punto de comenzar. Sin embargo, esta vez todos los focos apuntaban a una misma persona: apuntaban a ese chaval que en su primer partido frente al Atlético de Madrid, cuando todavía jugaba con el filial, recibió un mordisco en la cabeza; apuntaban a ese chaval del que se burlaron durante los primeros años como madridista por su supuesta falta de gol; apuntaban a ese chaval al que, en Valdebebas, en un derbi también, la afición rojiblanca le dedicaba onomatopeyas dejando entrever que era un mono; apuntaban a ese chaval al que Koke Resurrección, capitán del conjunto colchonero, llamó provocador; apuntaban a ese chaval al que determinado colaborador de televisión, que no es periodista, llamó “mono”; apuntaban a ese chaval al que en el último derbi disputado no dejaron de propinarle insultos racistas y xenófobos; apuntaban a ese chaval que horas antes del partido tuvo que ver cómo un muñeco con su camiseta colgaba de un puente de Madrid, en una clara amenaza de muerte… Sí, efectivamente, todas las cámaras apuntaban al mejor jugador del mundo, a Vini Jr.

Vini Jr encarando vs Atleti I Imagen: Getty Images

Quizás, y para contextualizar un poco, todo lo expuesto anteriormente se explique o entienda mejor dejando patente que ese chaval de tan solo 22 años ya ha levantado una Champions, siendo él protagonista y anotando el único gol en la final; sí, han oído bien, en 22 años, Vinicius Júnior ha levantado un título que el club rojiblanco ha sido incapaz de ganar en 120 años de historia… duro, pero real, tal vez relacionando estos hechos las cosas se entiendan mejor.

Las alineaciones

Regresando al choque y comenzando por el conjunto local, Carletto optó por la vieja guardia dejando en la bancada a futbolistas como Ceballos y Rodrygo que, a buen seguro, merecían esa titularidad. Así pues, el técnico italiano salió con: Courtois bajo palos; línea de cuatro para Nacho en el lateral derecho, Militao y Rüdiger en el eje de la zaga, y Mendy en el lateral izquierdo; en la medular, Ancelotti por fin se dio cuenta de cuál es su posición y alineó a Camavinga de pivote, escoltando a Modric y Kroos que tomaron el mando de la sala de máquinas; finalmente, el tridente ofensivo lo formaron Valverde, Benzema y Vini Jr.

En el lado opuesto, Simeone no sorprendió y salió con todo para tratar de eliminar al Real Madrid de la Copa en su propia casa. Oblak partió bajo palos; línea de cuatro para Molina en el carril derecho, Hermoso y Savic como pareja de centrales, y Reinildo en el lateral izquierdo; en la medular, otra línea de cuatro que formaron Koke, el “canchero” De Paul, Thomas Lemar y Ángel Correa, estos dos últimos cayendo a sendas bandas; finalmente, la dupla ofensiva la formaron Griezmann, con total libertad de movimientos, y Morata, que fue la referencia ofensiva.

Así transcurrió el partido

El conjunto blanco, a pesar de partir como local, ni mucho menos tomó la iniciativa y, para ser honestos, no realizó una buena primera parte. Es cierto que, en los primeros compases de juego, ambos conjuntos empezaron respetándose en exceso y ninguno quería cometer errores que pudieran sentenciarles antes de lo previsto. Asimismo, el Atlético de Madrid fue creciendo conforme fueron pasando los minutos y, sobre todo, monopolizaron la posesión del balón. Así pues, en una gran jugada de los colchoneros, Koke puso un balón perfecto para la entrada por banda de Molina y, el argentino la tocó de primeras para concederle a Morata el primer gol de la noche. El madrileño celebró con rabia, la célebre “ley del ex” había vuelto a surgir efecto.

El tanto visitante fue la mejor noticia para el Real Madrid que, desde entonces, sometió al Atleti en lo que restó de partido. El despliegue futbolístico del cuadro de Carlo Ancelotti fue espectacular: combinaban internadas por banda con jugadas en las que se buscaban a los hombres de arriba entre líneas, y este planteamiento rompió por completo los esquemas del Cholo Simeone.

No obstante, a pesar de la superioridad local, el marcador se mantuvo tal cual, en la conclusión del primer acto, 0-1, y los futbolistas blancos enfilaron el túnel de vestuarios por detrás en el luminoso. Cabe añadir que, poco antes de que finalizara el primer tiempo, el Real Madrid sufrió un duro contratiempo. Ferland Mendy sintió un pinchazo y cayó lesionado. Teniendo en cuenta que Alaba, Lucas Vázquez y Carvajal estaban lesionados, el Madrid, a priori, debía optar por Odriozola o tirar de algún chaval de la cantera. Sin embargo, en ese preciso instante, el mejor entrenador del mundo, el hombre del puro, la ceja favorita de todo el madridismo, don Carlo Ancelotti, enmendó su error inicial y decidió hacer un invento de los suyos. Para sorpresa de muchos, o más bien de algunos, Dani Ceballos era quién estaba despojándose de la sudadera y el peto para disponerse a entrar al campo, pero la pregunta era: ¿quién supliría a Mendy en el lateral izquierdo? Sí, amigos, sí, Carletto había visto el Mundial; el italiano debió ver como en aquella final de la Copa del Mundo, un tal Eduardo Camavinga había frustrado por completo al que muchos denominan “el mejor jugador de la historia”, a Lionel Messi, así que, Ancelotti no lo dudó y mandó al francés al carril zurdo. Pensándolo bien, era el mejor cambio posible porque nadie se merecía más haber jugado ese partido que Dani Ceballos, el utrerano había logrado meter a su equipo en aquellos cuartos de final de Copa, en una actuación sobresaliente ante el Villareal y, por si fuera poco, había sido de los futbolistas más destacados en LaLiga ante el Athletic Club.

Dani Ceballos vs Atleti I Imagen: Getty Images

En la segunda parte volvieron las noches mágicas del Bernabéu

La segunda parte estaba a punto de comenzar y todas las miradas del Santiago Bernabéu miraban a la banda izquierda. Quizás, al haber leído el párrafo anterior no habíais reparado, pero tras la sustitución de Mendy, el costado izquierdo había quedado cubierto por Eduardo Camavinga y Vini Jr. Los dos niños maravillas del Real Madrid juntos; las conducciones frenéticas y la velocidad punta; la capacidad de romper líneas con una facilidad pasmosa y el desborde hecho persona; el toque de balón y los regates inverosímiles; el francés y el brasileño… en definitiva, el mejor centrocampista de la próxima década y el mejor jugador del mundo en la actualidad. No es que aquella banda invitase a confiar; es que aquella banda imposibilitaba todo atisbo de dudas de quién pasaría a las semifinales de la Copa. Y, efectivamente, así fue.

Camavinga y Vini Jr I Imagen: Getty Images

El Real Madrid fue creciendo y creciendo minuto a minuto, pero el gol seguía sin llegar. Vinicius tuvo unas cuantas, pero no logró embocar a gol; Benzema, siendo sinceros, pareció no haber salido al terreno de juego porque prácticamente no intervino en el juego madridista; y Valverde lo intentó varias veces desde media distancia de manera infructuosa. Así pues, Ancelotti volvió a mover ficha y, con esta sustitución, volvió a sorprender a todo el mundo. Entraba Rodrygo Goes, pero el futbolista elegido para abandonar el campo era el gran halcón blanco. El uruguayo parecía un elemento indispensable de cara a una posible prórroga o a un último arreón final en el que las fuerzas del resto estuviesen más que debilitadas, pero, en esta ocasión, Ancelotti optó por la veteranía y no le salió nada mal.

La entrada del joven brasileño lo dinamitó todo y, como ya viene siendo costumbre por Chamartín, el 21 blanco, en el mismo minuto en que dejó boquiabierto al grandioso Pep Guardiola, en el que ya podríamos denominar “su minuto”, en el 79’, subió las tablas en el luminoso. Pero, en este caso, lo más importante no es lo que hizo, sino cómo lo hizo. Rodrygo iba sorteando futbolistas con la misma facilidad que se esquivan conos en los entrenamientos; así, uno por uno, hasta que cuando encontró ángulo para chutar a portería, se valió del exterior de su vota derecha, emulando a su “padre”, a don Luka Modric, y batió a Oblak. Un gol estratosférico que, de haber sido anotado por cualquier otro futbolista con más renombre, habría ocupado absolutamente todas las portadas deportivas, pero al llamarse Rodrygo Goes y jugar en el Real Madrid pasará de largo, como muchas otras obras de arte del 21.

Gol de Rodrygo vs Atleti I Imagen: Getty Images

Tras el gol de Rodrygo, aunque en realidad ya se sabía de antes, no quedó ningún tipo de dudas de lo que ocurriría en los minutos siguientes. Aquello parecía un “déjà vu”, esa historia los madridistas ya se la sabían de memoria; aquello recordaba al City, al PSG, al Chelsea…, pero no solo los merengues, los colchoneros también empezaron a recordar o, más bien a tener pesadillas, en sus mentes apareció Lisboa, Milán… y, por duro que sea, todo seguía igual.

El dominio y control del partido del Real Madrid no le sirvieron para finiquitar el partido y la eliminatoria se encaminó a la prórroga. Una prórroga que, a decir verdad, era cruel, pues alargaba la esperanza de unos eternos soñadores que, al fin y al cabo, no eran más que eso, soñadores.

La prórroga solo tuvo un color

Los primeros minutos de la prórroga mostraron a un Real Madrid infinitamente superior y a un Atleti que rezaba y rezaba por llegar a los penaltis, aunque en Milán y, sobre todo, Juanfran no considerasen que aquello fuese una gran idea. Pero no se preocupen, no hizo falta llegar al sufrimiento de la pena máxima. En la primera parte de la prórroga, Savic, que llevaba todo el partido y, sobre todo, en los últimos compases del partido intentando provocar a Vini para sacarle del partido, fue expulsado. La primera amarilla fue por encararse con Vini y la segunda por una internada fantástica de Camavinga, roja clara, nada que protestar. De hecho, ni siquiera el propio futbolista montenegrino reclamó la cartulina roja; el único que aprovechó para montar su numerito personal fue el Cholo Simeone… entendible, por otra parte, porque era ya lo único que le quedaba por intentar.

Savic buscando a Vini Jr I Imagen: Getty Images

La superioridad numérica agravó más aún el dominio futbolístico, hasta que, finalmente, Marco Asensio puso un pase atrás para Vini Jr, que no enganchó bien el remate, pero asistió sin querer a Benzema para ponerse por delante en el marcador. Pero aquel gol, en realidad, no lo anotó el 9, no lo anotó Karim; aquel gol lo anotó el madridismo; aquel gol lo anotó la capital en su lucha contra los ignorantes y la xenofobia; en conclusión, aquel gol dejaba patente que, en la noche del jueves, la capital venció al racismo.

Madrid ama a Vini

El partido parecía sentenciado, pero nada más lejos de la realidad. Porque lo de anoche no era un partido más; lo de anoche no era un derbi madrileño como otro cualquiera… Anoche saltó al campo un niño de 22 años que esa misma mañana había sido amenazado de muerte en su propia ciudad. Así que no, el partido no podía acabar sin su remate final; sin ponerle la guinda al pastel; sin gritar bien alto quién manda en la Madrid; sin que un negro tiñera de blanco la capital…

Vini Jr bailando vs Atleti I Imagen: Getty Images

El tiempo estaba prácticamente cumplido, el cronómetro iba llegando a su fin, pero entonces él cogió la pelota en su propio campo y se encaminó a la meta enemiga. Cada segundo en aquella interminable carrera hasta la meta de Oblak era una lágrima de las que derramó un servidor y, a buen seguro muchos madridistas más después de que aquel niño volviese a hacer historia. Todas las piernas flaqueaban, pero las suyas no porque Vini Jr no corría solo. En la cabeza llevaba a Nelson Mandela que, desde el cielo, le guiaba hasta la gloria; en su corazón yacían George Floyd y todos los negros que han perdido la vida a causa de esta lacra social que es el racismo; y en el tren inferior, las piernas de Vini Jr se habían convertido en las de un tal Jesee Owen. Todos ellos levaron al brasileño a plantarse frente al esloveno y, entonces, justo entonces, Vini Jr le marcó, pero no a Oblak ni al Atleti; sino a todos aquellos que se burlaron de él en sus primeros años en el Real Madrid; a todos que le llamaron “mono”, “negro de mierda”… y otros muchos insultos que es mejor no pronunciar; a todos los que le tacharon de provocador o trataron de justificar el acoso y derribo sobre su persona de este modo… en definitiva, Vini Jr, anoche, le marcó el mejor gol de su carrera, y se lo marcó al racismo. Y, como no podía ser de otra manera bailó, bailó y volvió a bailar, pero sobre todo sonrió.

Aquí se acaba la historia y el partido. Vini Jr hizo historia, pero no futbolística, que también, sino social. Así que nunca dejes de bailar, ni de sonreír, ni de ser feliz… porque todos esos factores que, sin duda te caracterizan, hacen que siendo el mejor futbolista del mundo estés liderando una lucha social. Y ya para concluir, que no te quepa ninguna duda de que el fútbol te ama, la sociedad te ama y, como no podía ser de otra manera, Madrid te ama.