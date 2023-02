Ernesto Valverde: "Era un partido vital para nosotros"

Tras sumar tres puntos en casa gracias a una contundente victoria de "los leones" por 4 goles a 1 ante el Cádiz, el entrenador de los bilbaínos, Ernesto Valverde, ha comparecido ante la prensa. El "Txingurri" ha dado una breve rueda de prensa en la que ha sido tajante con los temas que se han tratado.

El Athletic se quita un peso de encima

Tras tres derrotas ligueras consecutivas el club necesitaba una victoria tan contundente como esta para acabar con esa mala racha en liga, es por eso que el técnico rojiblanco ha calificado el partido como "vital". Valverde recalcó que son "3 puntos importantes", ya que comienza la "segunda vuelta" y asegura que "a nadie le gusta esa sensación de que no has ganado en liga". El técnico quiso hacer hincapié en que ya han ganado en liga y en copa y que ahora tienen que "seguir". Ernesto Valverde asegura que esos dos puntos conseguidos sobre los 15 posibles ya se les ha olvidado y que ahora están "3 de 3" y que su estadística la empiezan a contar a partir de ahora. Finalmente, el entrenador ha aprovechado para mencionar su situación en copa recordando que tienen un 100% de victorias.

Oihan Sancet determinante

La figura del partido ha sido sin duda el "Lince", Oihan Sancet que ha anotado tres tantos que le han servido para ser el MVP de la noche. "Es un jugador joven y le necesitamos", ha comentado su entrenador, el cual le ha dedicado unas palabras tras su actuación y ha asegurado que es un jugador que "tiene disparo" y "un buen remate de cabeza".

Sancet celebrando un gol | Foto: Getty Images

Valverde reconoce que empezaron mal

No fue un comienzo fácil para "los leones" pese a empezar ganando. El Cádiz reaccionó rápido al tanto anotado por Sancet para poner el 1-1 en el marcador en el minuto 25, aunque la alegría tan solo les duró 10 minutos hasta que, otra vez "el lince", anotó el que sería su segundo gol de la noche, poniendo a los rojiblancos por encima en el electrónico. "Hemos empezado algo imprecisos", ha señalado Valverde sobre el comienzo de la primera mitad. Frente a los errores de los jugadores, Valverde ha afirmado que ese tipo de situaciones "una lleva a la otra" y que cuando te equivocas "todo es contagioso". Finalmente, el técnico ha recalcado: "de lo que más contento estoy es de la reacción que hemos tenido después del empate".

Doble amarilla para Yuri

La expulsión de Yuri Berchice fue una de las acciones más controvertidas del partido. A esto el técnico ha reconocido que no vio las acciones por las cuales el colegiado sancionó al jugador rojiblanco, pero que le dicen que la primera acción no es merecedora de tarjeta, "si hay alguna que sea recurrible lo haremos", ha asegurado el entrenador. El técnico quitó hierro al asunto diciendo que el jugador "cumplía ciclo", pero volvió a recalcar que si hay alguna que puedan recurrir sin duda lo harán.

Ander Herrera en el banquillo

El "Txingurri" se mostró molesto tras ser preguntado por la razón de la ausencia de Herrera en el 11 titular. El entrenador lo ha comparado con la situación de Sancet y ha acabado diciendo que al final es una situación que decide el entrenador, sin aclarar realmente la situación de Herrera, si era baja por un tema físico o si era por cualquier otro motivo.

"Rock and Roll"

El técnico se mostró molesto cuando le preguntaron si el famoso "Rock and Roll" de principios de temporada había vuelto para quedarse definitivamente. A todo esto Valverde ha comentado que en casa siempre juegan igual, que "juegan para ganar" y que el "Rock and Roll" no lo es todo, que a veces tocas "Rock and Roll" y tocas mal.