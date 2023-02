La sucesora de la BBC es… ¿la RBV?

Carlo Ancelotti parece haber encontrado los tres integrantes idóneos para volver a formar un tridente de esos que enamoran al Bernabéu con la célebre formación 4-3-3, y no son otros que Rodrygo, Benzema y Vini Jr.

Rodrygo Goes

Comenzando por el primer integrante de este nuevo tridente que comienza a ser indiscutible en las grandes citas del conjunto blanco, cabe comenzar hablando de la magia de Rodrygo Goes. Sí, magia, porque lo que genera el joven brasileño en las grandas del Santiago Bernabéu y en toda la afición madridista no tiene una mejor denominación. Imagínense tener 22 años y haber ganado una Champions sin ser titular, pero siendo absolutamente determinante en todas y cada una de las épicas remontadas de tu equipo. Pues eso mismo ha logrado el 21 blanco.

Rodrygo jugó un papel importantísimo frente al Chelsea y el PSG, pero contra el todopoderoso City de Guardiola, Rodrygo llevó a cabo una de esas actuaciones que te elevan a la historia del mejor club del mundo y que, sin duda, hacen que la decimocuarta Champions blanca lleve serigrafiado su nombre. Cuando todo parecía perdido, el brasileño saltó al verde del Bernabéu para recordarle al mundo entero que aquel día estaba jugando el Real Madrid, el rey de Europa y, por tanto, nadie debía darles por muerto. En apenas dos minutos, el héroe de las remontadas merengues dejó boquiabierto a Pep Guardiola y puso patas arriba al Santiago Bernabéu que, desde ese día tiene a un nuevo ídolo entre sus gentes.

Rodrygo Goes I Imagen: Getty Images

Pero no se crean que el desempeño de Rodrygo en el Real Madrid se queda ahí, ni mucho menos; este mismo año, el futbolista del Real Madrid ha logrado desatascar eliminatorias de Copa del Rey que parecían evocadas a la prórroga o incluso a los penaltis. Tanto es así que, frente al Atlético de Madrid, Rodrygo volvió a liderar la remontada blanca para gritar bien alto quién manda en la capital.

Así pues, el bueno de Rodrygo, en los próximos días afronta su primer Mundial de Clubs con la ilusión de sumar un título más a sus vitrinas y convertirse en indiscutible para Carlo Ancelotti.

Karim Benzema

El galo es el único integrante de la legendaria BBC que aún sigue defendiendo los colores del Real Madrid, de hecho, el “9” es el capitán de la entidad madridista.

No obstante, es cierto que en esta campaña el desempeño del francés no está siendo ni mucho menos el esperado. Si bien puede afirmarse que la pasada temporada, posiblemente, fue de los futbolistas más destacados del Real Madrid y, de hecho, fue galardonado con el Balón de Oro; este año Karim no ha logrado arrancar en lo que llevamos de campaña.

Karim Benzema I Imagen: Getty Images

El Mundial de Clubs a priori podría haber servido al capitán blanco para recuperar sensaciones, coger ritmo de competición y, sobre todo, volver a alcanzar su nivel óptimo, sin embargo, todo hace apuntar que tras su lesión en la penúltima jornada disputada en LaLiga, el francés no volará junto a sus compañeros y, por consiguiente, no disputará ninguno de los partidos en este compromiso internacional.

Vini Jr

En último lugar, ha de exponerse la alegría, la samba, el baile y la ilusión que genera el mejor futbolista del mundo. Un jugador al que este Mundial de Clubs le servirá para volver a disfrutar del fútbol, un fútbol que cada vez se está empañando más y más por la lamentable cacería que se está organizando en torno al 20 blanco. En lo que llevamos de temporada, el niño maravilla del Real Madrid no ha dejado de recibir insultos, vejaciones, provocaciones, entradas, patadas a destiempo e incluso burlas por parte de sus compañeros de profesión. Y todos estos hechos no es que se expongan en este artículo en defensa del brasileño, es que las estadísticas recogen que Vinicius Jr es el futbolista al que más faltas se le realizan en toda Europa.

Vini Jr besándose el escudo I Imagen: Getty Images

¡Basta ya! Hay que proteger al mejor futbolista del mundo antes de que sea demasiado tarde. Ustedes solo piensen, reflexionen si un chaval de tan solo 22 años que ya lo ha ganado absolutamente todo tiene porqué aguantar que se le amenace colgando de un puente un muñeco con su camiseta; reflexionen sobre si ese mismo chaval tiene que aguantar que se le pegue una patada que podría haberle ocasionado una lesión bastante grave, que se le meta un escudo rival prácticamente en la boca, o si tiene que soportar que otro compañero se tire un partido entero llamándole llorón… ustedes solo piensen.

Lo único que queda claro es que en Europa y en el resto del mundo se le respeta, así que en el Mundial de Clubs, si todo va bien, se podrá disfrutar de su fútbol, sus regates, sus desbordes, sus carreras por banda, sus bailes y, sobre todo, se le volverá a ver sonreír que, al fin y al cabo, es lo más importante. Éste es el segundo Mundial de Clubs disputado con el Real Madrid, pero esta vez el torneo adquiere un aroma especial por el hecho de poder medirse ante el equipo que le vio crecer, al Flamengo. Así pues, entre el carácter especial de la competición y el contexto inmejorable para Vini Jr, se podrá vislumbrar su mejor versión sobre el verde.