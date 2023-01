Rodrygo Goes: "He cogido la magia de Ronaldo y espero que siga así en el resto de partidos"

El hombre de las remontadas volvió a aparecer. Aunque Rodrygo no estuvo de titular, aprovechó los minutos que le ofreció el técnico italiano para convertirse en un jugador clave en el triunfo del Real Madrid en el encuentro con el Atlético de Madrid del pasado jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El delantero marcó el 1-1 en el minuto 79. Recibió lejos del área y con el balón pegado al pie se deshizo de cuatro rivales antes de definir frente a Oblak con el exterior del pie derecho.

Protagonista en la jugada de la noche

"No recuerdo bien cómo fue. Luka Modric me pasó el balón. Bueno, estaba ahí, jugando en una posición que me gusta, donde quiero estar, y por eso ha pasado eso. Siempre en los entrenamientos lo intento hacer y me ha salido en el partido", declaró el brasileño.

Después del épico tanto, muchos aficionados madridistas recordaron aquel momento en el que Rodrygo le tocó las piernas a Ronaldo Nazário, como para que le pasara algo de su icónico juego.

El ambientazo en el Santiago Bernabéu: «Nos recordó las noches de la temporada pasada, fue muy bonito. Para mí fue muy especial volver y marcar, y más un golazo. Gracias a los madridistas por el apoyo».

Con esto, Rodrygo Goes lleva ya 8 goles y 6 asistencias en 22 partidos disputados en la presente temporada con el Real Madrid. Apareciendo tanto en LaLiga, UEFA Champions League y Copa del Rey. El jugador brasileño ya ha marcado 27 goles oficiales con la camiseta del Real Madrid.



Trabajo y constancia

El jugador brasileño se ha visto envuelto en una mejoría desde que el técnico del conjunto blanco lo empezó a sacar en la temporada pasada, en especial en jugadas de Champions, donde fue super importante es las remontadas características del equipo, y en goles trascendentales.

La necesidad de un extremo derecho en el equipo ha supuesto siempre para Rodrygo que Ancelotti lo sitúe en esa banda, ya que indiscutiblemente Vinicius Jr. ha destacado en el lado opuesto, pero a la vista queda que se ha podido notar mucho más su potencial y eficacia en aquellas ocasiones donde aparecía en el lado izquierdo o incluso por el centro. Aunque aún tiene mucho que explotar antes de salir de titular, siempre que sale desde el banquillo deja buen sabor de boca.

Resultados

En este partido, Ancelotti comentó al equipo que siguiera con lo que estaban haciendo, que tuvieran confianza porque iba a llegar el segundo gol y así fue. "Sabíamos que estábamos mejor que ellos a nivel físico y remontamos”. También, según contaba, el equipo se encuentra muy bien a nivel físico. Tanto Pintus, como el cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo.

"Remontamos ante un equipo contra el que es difícil jugar”.



Tenía un poco de dolor antes del partido, pero pudo jugar bien, a pesar de que cuando luego frenó le dolió un poco: "Por eso era mejor salir y terminar el partido. Estoy bien”.