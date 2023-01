Análisis Post: Tropiezo real por LaLiga

La jornada 19 de LaLiga enfrentaba a los dos equipos que mejor fútbol llevan a cabo en la competición española y, este hecho irrefutable quedó patente sobre el verde del Santiago Bernabéu.

Las alineaciones

Comenzando por el conjunto local, Carlo Ancelotti volvió a demostrar que no se casa con nadie y que en su barco rige la meritocracia. Así pues, Courtois partió bajo palos; Nacho volvió a ser titular en el lateral diestro, Militao y Rüdiger formaron la pareja de centrales, y Camavinga regresó al lateral izquierdo; en la sala de máquinas, el MVP de lo que llevamos de Copa del Rey, Dani Ceballos, obtuvo su ansiada titularidad y formó en la medular junto a Kroos y Valverde; finalmente, el tridente ofensivo lo completaron Rodrygo, Benzema y Vini Jr.

Ancelotti e Imanol Alguacil I Imagen: Getty Images

En el lado opuesto, la Real Sociedad, comandada por Imanol Alguacil, saltó al templo blanco con Remiro en meta; línea de cuatro para Elustondo en el lateral diestro, Le Normand y Zubeldia en el eje de la zaga, y Muñoz en el lateral izquierdo; en el centro del campo, Zubimendi, como pivote, escoltó a Illarramendi y Brais Méndez que fueron los volantes; y, por último, el tridente ofensivo lo formaron Kubo, Oyarzabal y Sorloth.

Así transcurrió el primer acto

El pitido inicial del colegiado dio comienzo a uno de los mejores partidos que sin duda nos puede ofrecer esta competición. Segundo y tercero respetivamente en la tabla clasificatoria se veían las caras en un encuentro que serviría, o bien, para no desengancharse en la lucha por la competición; o bien, para dar un golpe encima de la mesa y asentarse de una vez por todas entre los grades de LaLiga.

Los primeros compases de juego nos mostraron un excesivo respeto, en cuanto a la futbolístico, por el contrario de sendos conjuntos. Ambos eran conscientes de la trascendencia del choque y no querían cometer errores no forzados que pusieran las cosas cuesta arriba para los suyos. Asimismo, si hay una figura que destacó por encima del resto durante los primeros 45 minutos y, quizás, durante la totalidad del encuentro, aunque finalmente no se llevara el MVP, fue Vini Jr. El brasileño venía de desquitarse ante su máximo rival, al menos en el ámbito personal; venía de dar una exhibición de fútbol: regates inverosímiles, humillaciones futbolísticas a sus rivales; cabalgadas imparables por banda y un golazo en el último suspiro del choque para hacer lo que más le gusta, bailar. Así pues, Vini volvió a ser el futbolista más destacado del conjunto local. Lo intentó una y otra vez; enloqueció a la zaga vasca con sus regates y su desborde, que resulta imparable para cualquier defensor. Sin embargo, en esta ocasión, el niño maravilla del Real Madrid no tuvo su noche de cara a puerta, dado que en la primera mitad tuvo un par de ocasiones bastante claras para haber embocado a gol.

Vini Jr desbordando I Imagen: Getty Images

No obstante, no solo el Madrid gozó de oportunidades claras. La Real tuvo una ocasión de Illarra que estuvo a punto de suponer el 0-1 a favor del conjunto txuri-urdin. Del mismo modo, cabe destacar que, a pesar de que ambos las tuvieron para haberse ido al descanso con algún tanto en su casillero, el Real Madrid fue el claro dominador del partido.

Los muchachos de Carlo Ancelotti supieron entender a la perfección los tempos del partido: comenzaron cediendo la posesión y la capacidad de proponer al cuadro visitante; más tarde, implantaron una presión algo más alta y/o agresiva para buscar recuperaciones rápidas y castigar en el área enemiga; e incluso hubo momentos en los que se optó por el juego combinativo por dentro para, finalmente, abrir a banda y buscar centros laterales. Centros laterales que, por otra parte, no encontraron en ninguno de los casos rematador. Karim Benzema, el “9” madridista, quién debe asumir la responsabilidad del gol y llevar el peso del ataque merengue, aún no ha comparecido esta temporada. Es cierto que los números dicen otra cosa, el galo es el máximo realizador del Real Madrid en liga con un total de 9 dianas, pero las sensaciones son muy distintas. El capitán madridista no comenzó la temporada con buen pie y conforme van pasando los partidos la sombra de si este Benzema sigue teniendo nivel para el Real Madrid; o si, por el contrario, el cuadro dirigido por Ancelotti necesita un 9, comienza a sobrevolar los alrededores del Santiago Bernabéu. Lo único que está claro es que Karim no está bien y que, si nos ceñimos a la meritocracia que está imponiendo Carletto en el vestuario blanco, Benzema no debería ser titular en este Real Madrid; sin embargo, la única alternativa en su posición es la de Mariano y, como es obvio, un 10 % de Benzema es mejor que la versión óptima del futbolista dominicano.

Benzema vs Real Sociedad I Imagen: Getty Images

Regresando a lo que nos atañe, los 22 protagonistas enfilaron el túnel de vestuarios tras la conclusión de los primeros 45 minutos con el mismo resultado inicial. Las sensaciones eran de que ambos podrían haber anotado, pero ninguno estuvo acertado de cara a puerta.

La segunda parte enfrió el partido

Si bien, se comenzaba diciendo que se estaba disputando uno de los mejores partidos de la competición, la segunda parte no tuvo nada que ver con la primera. El ritmo, la intensidad y la multitud de ocasiones que se observaron en el primer acto, desparecieron casi por completo en el segundo.

El paso de los minutos enfriaba cada vez más a los futbolistas y, por consiguiente, al partido. Ambos conjuntos, en un momento dado, parecieron dar por bueno el empate y no escatimaron en esfuerzos para volverse locos e ir a por el encuentro.

De este modo, se fue llegó a los 90 minutos reglamentarios y, con ellos, los tres pitidos del colegiado que pusieron punto y final a este trepidante partido de la decimonovena jornada de LaLiga.

Futbolistas a destacar

Por último, para concluir con el análisis post partido, cabe reseñar quiénes fueron los futbolistas más destacados de sendos conjuntos.

Por parte de la Real Sociedad, tal vez, los dos jugadores más acertados fueron Kubo y Remiro. El japonés viene siendo de lo mejorcito de la Real Sociedad y, anoche, en una gran cita lo volvió a demostrar. El ex del Real Madrid tomó los mandos de la sala de máquinas del cuadro vasco y, además, fue el hombre más destacado en la faceta ofensiva, por delante de jugadores como Oyarzabal y Sorloth, de los que se presupone una mayor presencia o importancia en ataque. Por su parte, Álex Remiro fue el culpable de que el Real Madrid no se marchara al descanso con un colchón bastante amplio en el luminoso y, por ende, el gran protagonista en la consecución de un punto de vital importancia para su equipo.

En el lado opuesto, por parte del Real Madrid cabe destacar a Camavinga, Ceballos, Rodrygo y Vini Jr, en este último no nos detendremos porque ya se ha comentado anteriormente. Así pues, comenzando por el francés, ha de recalcarse que lo de Eduardo Camavinga ya es una realidad. Este chico no tiene techo ni límite alguno, como centrocampista es una delicia verle jugar al fútbol, su toque de balón, su capacidad para ver o encontrar huecos donde aparentemente no los hay, su desplazamiento de balón, su capacidad de romper líneas iniciando conducciones desde campo propio, su facilidad innata para recuperar balones que parecen perdidos… todos estos factores perecían hacer de Eduardo Camavinga el mejor centrocampista de la próxima década. Sin embargo, Deschamps, en el Mundial, se atrevió a probar con Eduardo en una posición radicalmente que, aunque a priori pareciese una locura, puede tener una trascendencia increíble en un futuro no tan lejano. El seleccionador francés le probó como lateral izquierdo y, a pesar de que en su primer partido en esa demarcación no rindió a un gran nivel, en el siguiente partido como lateral zurdo, que no era ni más ni menos que en la final del Mundial, Camavinga fue capaz de frustrar a todo un Leo Messi que se mostró impotente ante el recital del madridista. Así pues, Carletto, que debió observar con detenimiento el Mundial, decidió darle minutos en esa posición ante el Atlético de Madrid y, objetivamente, el francés fue el mejor jugador del partido.

Camavinga en conducción I Imagen: Getty Images

Por ello, el técnico italiano volvió a apostar por él en esa demarcación a causa de las bajas por lesión de Mendy y Alaba. Eduardo volvió a demostrar que no es ni mucho menos descabellado pensar que el nuevo 12 blanco puede ser el sustituto perfecto para el mejor 12 de la historia del Real Madrid; es decir, que Eduardo Camavinga puede ser el heredero de Marcelo. En la noche de ayer, el francés parecía un auténtico correcaminos subiendo y bajando esa banda izquierda, que comienza a ser suya, sin descanso alguno; además, su buen rollo con Vini Jr, con el que posee una relación prácticamente fraternal, se nota sobre el verde, ambos se entienden y combinan a la perfección, por lo que todo invita a pensar que esta banda izquierda puede darle muchas alegrías a la afición madridista.

Vini Jr y Eduardo Camavinga I Imagen: Getty Images

Ceballos, otro de los futbolistas destacados en el partido de ayer, volvió a dar un golpe encima de la mesa y gritar bien alto que se merece el puesto; que por duro que parezca, quizás se haya cerrado un ciclo, pero él está más que dispuesto a tomar los mandos de esta nueva etapa. Y, por último, Rodrygo Goes, que fue nombrado ayer mejor jugador del partido, ofreció una gran movilidad, bajó mucho a recibir para entrar en contacto con el esférico y no dejó de dar soluciones a sus compañeros. Gran partido del brasileño que también se está ganando a pulso un puesto como “indiscutible” en el conjunto madridista.