Cuatro años sumando puntos en el Coliseum

El Getafe y el Valencia se enfrentan el próximo lunes en casa del cuadro azulón, y es que, es un partido muy importante para ambos equipos que llevan una mala racha en los último encuentros jugados. Además el cuadro de Rubén Baraja lleva un peso encima, y es que desde la temporada 2018/19 el Valencia no ha sido capaz de sumar los tres puntos de la victoria jugando en el Coliseum.

La casa azulona parece ser un terreno que al cuadro valenciano se le atraganta. En los últimos años el Getafe se ha hecho con los tres puntos de la victoria cuando juega contra el Valencia en el Coliseum Alfonso Pérez.

Los de Quique Sánchez se sienten muy alentados y superiores jugando en casa y en este encuentro ante el Valencia no debe ser menos, pues tienen la posibilidad de seguir siendo imbatibles ante el equipo valenciano en casa.

Esto puede ser una motivación para los de Quique Sánchez, pues necesitan un pequeño impulso para remontar la racha que llevan de partidos perdidos. Pueden marcarse como objetivo seguir esta racha contra el Valencia. Deben aprovecha el calor y la presencia de la afición azulona para hacerse de nuevo con una buena racha y empezar a sumar puntos.

Bajas para el encuentro en el Coliseum

El Getafe se encuentra con bajas importantes en el cuadro, pues no podrá contar con Juan Iglesias, quien se encuentra con baja por sobrecarga y no se prevé su vuelta hasta mediados de este mes de febrero. Además cuentan con la ausencia de Aleñá por tarjeta roja en el anterior encuentro, donde el jugador azulón veía las dos amarillas durante el partido ante el Rayo Vallecano. El cuadro de Quique Sánchez también tienen duda sobre la participación de Luis Milla, pues problemas físicos aún no se sabe si podrá estar en este encuentro ante el Valencia.

Por parte del Valencia, también hay serias bajas para el cuadro de Rubén Baraja, pues no podrán contar con Cavani, que por lesión muscular no podrá estar en el cuadro hasta finales del mes de febrero. También cuenta con la baja de Jaume Doménech, pues el jugador sufría una rotura del ligamento cruzado y no se sabe cuando podrá contra con él el equipo valenciano. Nico González tampoco se encontrará en el encuentro ante el Getafe por problemas en el pie, por lo que, el cuadro valenciano no podrá contar con él hasta mediados del mes de marzo. Por otro lado se encuentra Castillejo, quien por acumulación de tarjetas no podrá estar en el partido contra el cuadro azulón. Finalmente, Thierry Correia es una duda para el Valencia, pues tiene una lesión en la pierna y aún no se sabe si podrá contar con él para el partido de este lunes.