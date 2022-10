Un punto muy trabajado en el derbi

Comenzó el encuentro a las 21:00 en el Estadio de Vallecas. El partido iniciaba con mucha intensidad, el Rayo se encontraba haciendo una gran presión al equipo Azulón que respondía de la mejor de las maneras. La primera falta del encuentro llegaba a tres minutos de empezar el encuentro, Ünal realizaba la falta de la que salía ileso. El Rayo no dejaba de atacar, primero lo intentaba Isi y después su compañero Comeña. Ambos desde la frontal del área, pero el Getafe defendió bien los ataques del equipo local. Pasados tres minutos de los primeros intentos de gol del encuentro, lo intentaba el Getafe. Aleñá disparaba a puerta, pero el tiro fue demasiado fácil de atrapar para el guardameta local. El encuentro continuó con el tira y afloja de ambos equipos. El equipo azulón ocupa todo el campo, no deja solo ni un solo centímetros del campo. El árbitro procede a mostrar la primera amonestación, primera tarjeta amarilla en el minuto 25 del encuentro para Angileri por la entrada realizada al llegar tarde al balón. Antes de la media hora de juego, Suárez realizó un gran centro al punto de penalti, el esférico fue rematado de cabeza por Maksimovic. El remate fue frenado por el guardameta local, quien tuvo que alargarse para atrapar el esférico. Llegada la primera media hora del partido, el encuentro sigue sin goles, y el Getafe ha sido el único con ocasión clara de gol. En el minuto 42 llegaba la segunda tarjeta amarilla del partido para Mitrovic, causando una falta peligrosa que no llegaba a nada. El colegiado añadía 2 minutos para dar por concluida la primera parte del partido.

Rayo Vallecano vs Getafe en el encuentro de la novena jornada // Fuente: LaLiga

Final de los primeros 45 minutos

Pasado los minutos añadidos, el arbitro anuncia el final de la primera mitad. El partido continuaba con el 0-0 en el luminoso. El Rayo comenzó presionando muy bien, pero la única ocasión clara la ha tenido el equipo azulón que también está defendiendo muy bien y moviéndose muy bien por todo el campo de juego.

Comienza la segunda mitad

Comenzada la segunda mitad el partido continúa de la misma forma de la que acabó. El Rayo continuaba atacando y el Getafe defendiendo y cubriendo todos los huecos posibles mientras busca una contra. Cinco minutos de la segunda parte y el colegiado pita un penalti a favor del Rayo por el golpeo con la mano de Angileri. El penaltis chutado por Trejo terminó siendo interceptado por Soria que salvó a su equipo de ir con inferioridad numérica. Fue a los trece minutos de la segunda mitad cuando el Getafe realizó los primeros cambios del encuentro, entraba al terreno de juego A. Algobia y Juan Iglesias y salieron Angileri y Maksimovic. Pasaban los minutos del partido y todo seguía igual, el Rayo atacaba con intención de sumar algún tanto al encuentro y el Getafe continuaba defendiendo y cubriendo todos los huecos esperando a la ocasión perfecta para crear una contra que pudiera acabar en gol. En el minuto 68 el equipo local realizaba su primer cambio, entraba en el encuentro Falcao, que sustituía a Camello. Antes de llegar a la primera media hora de la segunda mitad, centraba Balliu y Falcao remataba para anotar el tanto para el equipo local, pero el juez de línea cantaba fuera de juego y el gol quedo anulado.

Soria parando el penalti en el partido // Fuente: LaLiga

Justo después de la anulación del gol, ambos equipo realizaron cambios, el Getafe cambiaba a Mayoral por Portu y el Rayo sustituía a Comesaña por Unai López. Pasada la mitad del tiempo de la segunda parte el Rayo seguía atacando, pero la actuación magistral de Soria seguía manteniendo a su equipo en el partido. A lo largo de los minutos ambos equipos recibieron la cartulina amarilla. Por parte del Rayo la recibió Catena y del Getafe la recibiría Algobia. A falta de cinco minutos para cumplir el tiempo el Rayo realizaba cambios en el terreno, entraba Bebé y Pozo y salieron Trejo e Isi Palazón. Justo con su entrada Bebé recibía la cartulina amarilla. Llegaba el último minuto del tiempo reglamentario y el Getafe realizaba el último cambio, salió del terreno Ünal y le daba paso a Mata. El árbitro añadió tres minutos para dar por finalizado el encuentro. El Rayo no dejaba de atacar y el Getafe no se permitía ni un solo huevo en blanco, demostrando ser un gran equipo en defensa. El árbitro pitó el final del encuentro, este finalizó con el 0-0. A pesar de las grandes oportunidades ninguno de los dos equipos fueron capaces de anotar en las porterías contrarias.

Alineaciones de ambos equipos

Por parte del Rayo Vallecano el once inicial fue: Dimitrievski, I. Balliu, F. Lejeune, Catena, Fran García, Óscar Valentín, S. Comesaña, Isi Palazón, Ó. Trejo, Álvaro García y S. Camello.

Por su parte, el Getafe comenzó con: David Soria, Damián Suárez, D. Djené, D. Duarte, S. Mitrovic, F. Angileri, C. Aleñá, N. Maksimovic, Luis Milla, E. Ünal y B. Mayoral.