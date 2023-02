Previa Recreativo Granada - Utrera: continuar la dinámica

El Recreativo Granada sumó el pasado sábado su décimo partido consecutivo sin perder. Fue en casa ante El Ejido, al que se impuso por un total de 4-2. El filial del Granada CF vuelve a jugar en la Ciudad Deportiva este sábado, donde recibe al Utrera con el objetivo de continuar con su buena racha. El partido se jugará también a partir de las 16:00 horas.

Los rojiblancos abrieron pronto el marcador en el último partido contra El Ejido con un gol de Samu Omorodion que está en un momento de dulce. Más tarde se convirtió en el jugador clave del partido. A la media hora de juego, Martín Solar aumentó la ventaja y con ese resultado de 2-0 se llegó al descanso. Ya en la segunda mitad, volvería a aparecer Samu para poner el 3-0. Esto provocó el intento a la desesperada de los visitantes por reaccionar y poder dar la vuelta al encuentro, y casi lo consiguen ya que Álex Escardó, en diez minutos, consiguió dos goles que recortaban mucho la ventaja, pero volvería a aparecer Samu para hacer su hat trick y dejar el partido prácticamente sentenciado, ya que a pesar de los intentos de los ejidenses, no pudieron volver a recortar las distancias.

Cambio en la portería

Ángel se había hecho claramente con el puesto en la portería del Recreativo Granada, mucho más tras las continuas convocatorias de Adri López con el primer equipo, pero éste regresó al filial tras la recuperación de André Ferreira y se hizo con la titularidad de la portería en el encuentro contra El Ejido. Ángel estaba consiguiendo unos números muy buenos, ya que hasta en siete ocasiones había dejado la portería a cero, pero Milla decidió que el titular fuera Adri. Él ya empezó la temporada como titular, aunque también coincidió con la recuperación de Ángel de su operación.

Esta jornada, André Ferreira volverá a ser baja en el primer equipo por un accidente doméstico, según ha informado en rueda de prensa Paco López, por lo que Adri López volverá a la convocatoria del primer equipo para el partido del domingo y todo apunta a que de nuevo Ángel defenderá la portería del filial granadino contra el Utrera.

El Utrera, colista de la clasificación

En esta categoría no te puedes fiar de ningún rival, nadie es fácil y el Recreativo Granada no debe confiarse por que su rival sea el último de la tabla clasificatoria, ya que cualquier equipo juega a una alta intensidad y complica los partidos si no se está a pleno rendimiento. El Utrera llega de ganar por la mínima al Mancha Real, victoria que le ha permitido romper así una racha de cuatro partidos consecutivos perdiendo. El gol lo anotó Reina en el ecuador del partido y luego le anularon un gol a Kiki, por lo que por la mínima consiguieron dejar los puntos en casa.

Milla espera que su equipo aumente sus fortalezas

El entrenador del Recreativo Granada, Juan Antonio Milla, ha comentado en unas declaraciones previas al partido contra el Utrera, difundidas por el club, que la victoria les hace "sentir más fuertes" y que tienen ganas de que llegue el partido de esta jornada, de nuevo en casa, porque es "una buena oportunidad para enlazar otra vez dos victorias consecutivas". Milla ha señalado que intentarán "corregir errores" que van cometiendo en los partidos y "aumentar" sus "fortalezas".

El técnico alboloteño ha indicado que medirse al colista "puede ser engañoso si miras la clasificación" porque el equipo sevillano llega tras ganar en la jornada anterior y se "han enganchado en la pelea por salir de los puestos de descenso", por lo que no se los va a "poner nada fácil".



Posibles alineaciones



Recreativo Granada,: Ángel, Raúl Castro, Miki Bosch, Diego, Eu, Youness, Martín, Da Costa, Julio, Carlos Pérez y Samu.



Utrera: Ayala, Cachana, Núñez, Del Río, Checa, Reina, Trabazo, Kiki, David Segura, Plusco y Valverde.