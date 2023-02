Previa Liverpool - Real Madrid: se repite la última final de Champions

El Real Madrid vuelve a jugar un partido de Champions League tres meses después. Los blancos viajan a Anfield para enfrentarse al Liverpool con motivo de la ida de octavos de final de la Copa de Europa. El Real Madrid, al que la Liga se le complica ya que está a 8 puntos del líder, quiere escribir otra página en su historia con la Champions y ganar la 15ª. Para ello tendrá que superar al conjunto inglés, al que ya le ganó la final de la temporada pasada.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega al partido contra el Liverpool tras conseguir tres victorias en sus últimos cinco partidos y mostrando mejoría en el juego en los dos últimos partidos. Aunque se encuentran a 8 puntos de distancia del Barça, los blancos no tiran la toalla y siguen al acecho. Si bien, les espera un duro calendario. Tras este partido, el sábado juegan el derbi contra el Atlético de Madrid. Después, reciben al Barça para jugar la ida de semifinales de la Copa del Rey. Luego, dos partidos de Liga, contra Betis y Espanyol y por último, reciben al Liverpool para la vuelta de octavos y visitan el Camp Nou para la vuelta de la Copa del Rey. Un mes frenético para los de Ancelotti, que puede suponer decir adiós o continuar adelante en las tres competiciones.

Por su parte, el Liverpool no atraviesa su mejor momento en la Premier, aunque esta semana ha sido la mejor del 2023 para ellos. Octavos en la clasificación, los ‘reds’ encadenan dos victorias consecutivas y dos porterías a cero que les llenan de motivación y confianza para encarar este encuentro. Se encuentran a siete puntos de la cuarta posición, que la ocupa el Tottenham, con dos partidos menos. Por lo tanto, recuperan las opciones para meterse en Champions.

Antecedentes

Real Madrid y Liverpool son dos históricos de la Copa de Europa y viejos conocidos. Se han enfrentado nueve veces, todas en Champions. La última, sin ir más lejos, en la pasada final de la Champions en mayo de 2022 con victoria para el Real Madrid. Los blancos también ganaron la final de la 2017/2018. Solo perdieron la de 1981, que ganaron los 'reds' por 1-0, siendo la última final de Champions perdida por los merengues. El resto de los partidos fueron en rondas previas: fase de grupos en la 2014/2015 que ganó 4-1 el Real Madrid, octavos de final en la 2009/2010, 5-0 para el Liverpool y cuartos de final en la 2020/2021, un 6-2 global para los blancos.

Declaraciones

Modric durante la rueda de prensa. Vía realmadrid.com

Ancelotti y Modric han atendido a los medios de comunicación antes del partido. En la rueda de prensa, que empezó respondiendo el croata, ha dicho que es un partido "durísimo" ante un rival muy bueno y un estadio histórico: "Toca hacer un gran partido para ganar o, al menos, llevarnos un resultado positivo a la vuelta". Ha reconocido que se equivocó tras el Mundial y debería haber parado, en vez de jugar tan de inmediato, pero que se encuentra cada vez mejor. En cuanto a la renovación: "No he hablado aún con el club. Igual que el año pasado a estas alturas. Yo estoy muy tranquilo, eso puedo decir. Quiero seguir porque lo merezco, no porque me lo regalen". Por su parte, Ancelotti ha confirmado que Benzema será titular y que tiene dudas con respecto a quién suplirá a Kroos: “Un equipo más 'controlado' atrás o contundente arriba. Esa es la duda que tengo”. Además, dice que este partido es diferente a la final porque “hay dos partidos, por lo que hay que hacerlo bien los 180 minutos”. Ancelotti añade que "defender será clave" y está convencido de que lo harán.

Ancelotti durante la rueda de prensa. Vía realmadrid.com

Por parte del Liverpool han sido Jürgen Klopp y Cody Gakpo los que han salido a la rueda de prensa. Gakpo ha afirmado que quieren demostrar que son un buen equipo y que están ahí: "Trataremos de ganar el partido". En cuanto a la situación actual del equipo ha explicado que la confianza viene de vuelta: "Ahora tenemos que mantener esa intensidad".

En cuanto a Klopp: "Uno de los mayores clubes en el mundo está aquí, ha ganado la Champions ni sé cuántas veces. Jugamos la final en París y no la vi de nuevo hasta este fin de semana. Y ahora sé por qué (entre risas). Fue una tortura. Jugamos un buen partido. Podíamos haber ganado, pero no lo hicimos. En esos partidos puedes ver su experiencia. Nunca pierden la confianza. No paran las piernas. Eso hay que aprender de ellos”. Coincide con Gakpo en la mejoría del equipo, pero asegura que necesitan resultados: "Estas dos victorias pueden hacer parecer que estamos mejor. Y sí, puede ser. Pero tenemos que luchar con todo lo que tenemos".

Las bajas principales para este partido son Mendy, lesionado, y Kroos y Tchouameni, por gastroenteritis y gripe respectivamente. Ancelotti vuelve a recurrir a la cantera. Ha llamado a Mario Martín y Álvaro Rodríguez tras su gran actuación ante Osasuna.

Árbitros del partido

Este partido será dirigido por el rumano Istvan Kovacs, auxiliado en banda por Florin Marinescu y Ovidiu Artene. Desde el VAR le ayudarán los italianos Massimiliano Irrati y Marco Guida.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a los octavos de final de la Champions League se disputará el martes 21 de febrero en Anfield a las 21:00h. El encuentro podrá seguirse por Movistar+ Liga de Campeones.

Posibles onces

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Modric, Camavinga, Ceballos, Valverde, Vinicius y Benzema.

Liverpool: Alisson, Robertson, van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Bajcetic, Fabinho, Henderson, Darwin Núñez, Gakpo y Salah.