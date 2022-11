Previa Uruguay vs Corea del Sur: reencuentro de dos viejos conocidos

Uruguay y Corea del Sur inauguran la jornada del Grupo H. La Celeste y Los Tigres de Asia quieren empezar el torneo con el pie derecho y sentar condiciones en uno de los grupos más complejos de Qatar 2022.

En la previa, el equipo sudamericano pinta como el favorito, sin embargo, los asiáticos liderados por la estrella del Tottenham, Son Heugn-Min, buscan ser una de las sorpresas de torneo y llegar lejos como en la cita mundialista de 2002.

Revolución y resultados

Aunque La Celeste no comenzó de la mejor manera las eliminatorias mundialistas, un cambio en el banquillo en diciembre del 2021 le dio la vuelta a la situación uruguaya, quien terminó clasificándose tercera en el grupo de la CONMEBOL.

Dirigidos por Diego Alonso, la selección disputó sus últimos partidos pre Qatar en septiembre del presente año ante Irán y Canadá, con un balance de una derrota y una victoria, respectivamente.

En cuanto a la frescura de juego en equipo, el conjunto charrúa no la tiene, ya que desde hace casi dos meses no disputan un partido juntos. Pese a ello, la etiqueta de candidata a llevarse el primer lugar del equipo no desaparece.

Con un fútbol propositivo y posesión del esférico, la idea que plasma Alonso en su equipo es la de salir a ganar desde el minuto uno de juego.

Experiencia y juventud

Ante Corea del Sur, los experimentados goleadores charrúas, Luis Suárez y Edinson Cavani, estarán disputando su cuarto mundial. Ambos se posicionan como los goleadores históricos de su selección con 68 y 58 tantos, respectivamente.

El pistolero buscará un récord propio en Qatar y el debut se convierte en la oportunidad ideal para hacerlo, ya que de anotar un gol estaría igualando a Oscar Miguez como el máximo anotador uruguayo en Mundiales.

Los capitanes liderarán a una nómina en la que también resaltan nombres jóvenes en la industria del fútbol: Fede Valverde y Darwin Nuñez, quienes viven sus mejores momentos futbolísticos con sus clubes.

Foto oficial de 'La Celeste' para Qatar 2022. Foto: @Uruguay

El centrocampista buscará replicar en el mundial la gran temporada que está haciendo con el Real Madrid, con el que ya suma ocho goles en lo que va de la temporada, una cifra a la que nunca había llegado en su carrera. Con tan solo 24 años, 'El Halcón' se establece como un referente en el debut de la selección charrúa en Qatar.

Por su parte, el delantero del Liverpool acumula seis goles en la actual temporada. Tras su salto a la Premier League, Nuñez llega al Mundial para hacer su debut mundialista en un papel de referente para la primera línea.

Sin faltar al Mundial

Qatar supondrá la undécima participación de Corea del Sur en la fiesta más grande del fútbol, esto supone la quinta racha activa más larga.

La selección de Los Tigres de Asia llega a Qatar sin haber pasado sobresalto alguno en las eliminatorias continentales y con una preparación de 11 partidos en el presente año. Entre amistosos y EAFF Football, con un balance de siete victorias, dos empates y dos derrotas.

Entre los equipos asiáticos destaca como uno de los favoritos para marcar historia y buscar un hueco en la siguiente ronda, gracias a su orden táctico y buen manejo de balón.

Pese a no tener una estadística positiva ante el cuadro sudamericano, esta ocasión serán liderados por una gran estrella de la élite del fútbol como lo es: Son Heung-Min.

La selección surasiática durante un entrenamiento en Qatar. Foto: @theKFA

La figura del Tottenham Hotspur ha catapultado su nombre entre los mejores futbolistas contemporáneos desde su arribo al equipo londinense en 2015. Actualmente tiene 136 goles con el club, y pese a venir de una recuperación de fractura en el rostro, el jugador surcoreano pinta a ser una de las estrellas a seguir en el Mundial gracias a su capacidad goleadora y remates de media distancia.

Balanza charrúa

En la historia, estas selecciones se han enfrentado en ocho ocasiones: dos en competición oficial y seis amistosos. La balanza se inclina hacia el lado celeste, con seis encuentros ganados, un empate y una derrota.

En citas mundialistas, Uruguay ha ganado ambos partidos por la diferencia de un gol, en Italia 1900 (0-1) y Sudáfrica 2010 (2-1). De ganar en Qatar 2022, los charrúas completarían un pleno de 3 de 3 ante la escuadra asiática.

Ambos equipos se han entrenado con regularidad en sus respectivos campos de concentración.

Arbitraje

El colegiado Francés Turpin será el encargado de dirigir las acciones de este encuentro. El punto más alto del colegiado ha sido ser el árbitro central de la reciente final de Champions League entre Liverpool y Real Madrid.

Tiene dos antecedentes pitando a La Celeste, una derrota de los sudamericanos en 2017 contra Italia en un amistoso, y una victoria contra Arabia Saudita en Rusia 2018.

Los asistentes en banda serán Nicolás Danos y Cyril Gringore; como cuarto árbitro estará Istvan Kovacs; finalmente, la máxima autoridad en el VAR será el francés Jerome Brisard.

Posibles onces

Uruguay: Sergio Rochet, Guillermo Varela, José María Giménez, Sebastían Coates, Mathias Olivera, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Luis Suárez y Darwin Nuñez.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Hwang Ui-jo.