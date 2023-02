Previa Valencia vs Real Sociedad: solo vale ganar

Como locales, el Valencia se encuentra en riesgo de bajar a segunda división tras más de 35 años en la élite. Encadenando cinco derrotas ligueras y cuatro de ellas sin conseguir marcar. Los valencianos no levantan cabeza y afrontan con mucha presión un duelo de elevada dificultad estando a solo 2 puntos de la permanencia, que marca la UD Almería al comienzo de la jornada 23. Por si fuese poco, los blanquinegros cuentan con las bajas de Cavani, Doménech, Gayà, Marcos André y Nico. También están en duda Castillejo, Correia y Samuel Lino.

Por otro lado, la Real viaja a Valencia para disputar el encuentro correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga. Los de Imanol encadenan cinco victorias de Liga invicta, el único partido en el que no pasó del empate fue frente al Real Madrid el pasado 29 de enero en la Jornada 19. El equipo txuri-urdin pese a recuperar efectivos como Gorosabel y Jon Pacheco, sigue contado con las bajas de Cho, Elustondo, Merquelanz, Sadiq y David Silva.

Situación de cada equipo

El Valencia cuenta con dos victorias, ocho derrotas y un empate en los partidos de La Liga desde que comenzó el año. Los de Rubén Baraja se encuentran en un momento complicado en el que hace seis encuentros en el que no se llevan la victoria. Una racha de derrotas es la que hace que el cuadro valenciano se encuentre en el puesto 19 de la tabla, a diferencia de dos puntos del Cádiz. Los valencianos necesitan remontar la racha en la que se encuentran para poder salir de la zona baja de la tabla.

Con seis victorias, dos empates y dos partidos perdidos, en los encuentros oficiales de lo que llevamos de año, la Real intentará volver a sumar una victoria a domicilio. Con la recuperación de cinco de los lesionados, Imanol puede contar con más jugadores para encarar esta fase de la temporada en la que, es imprescindible ganar si quieren seguir luchando por el liderato liguero. Los de Imanol se encuentran terceros en la clasificación a 8 puntos del Real Madrid.

Enfrentamientos anteriores

El partido del próximo sábado será el segundo enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos. El primero, disputado el pasado 6 de noviembre en el Reale Arena, se saldó con un empate para ambos equipos. Marcó Hugo Guillamón en propia puerta y Samuel Lino empataba el partido para los valencianos.

Diego Rico en una acción del pasado encuentro frente al Valencia. Fuente: El Desmarque.

​​​

La última vez que se vieron las caras en Mestalla fue la temporada pasada. En el partido del 6 de febrero correspondiente a la jornada 23, ambos equipos se llevaron un punto tras empatar el encuentro.

Declaraciones previas

El técnico del Valencia analizó el partido: "Enfrente tendremos a un gran rival. La Real Sociedad lleva trabajando con la misma idea y entrenador tiempo. Esta temporada están a un nivel de continuidad fantástico en cuanto a resultados. Tienen muchos registros pero yo estoy volcado en nosotros, en nuestra mejora y quiero que hagamos un partido en el que compitiendo bien estemos cerca de poder ganar. Hay mucho trabajo por hacer, debemos cuidar los detalles, estar atentos, vivir el partido... Pero hay otra parte que nos debe igualar. Jugamos en casa. Para salir de la situación en la que estamos Mestalla es fundamental. Aquí desde el momento inicial dijimos que no sería fácil, ni un proceso de dos/tres partidos. Esto es un proceso y necesitamos del empuje de Mestalla, ese aliento que nos puede hacer ser mucho más competitivos. Espero mucho de mi equipo mañana".

Por otro lado el técnico donostiarra analizó el encuentro: ¿El Valencia es más asequible?: "Es complicado. En estas situaciones hay equipos que se vienen arriba y puede que te hagan un partidazo. Un equipo con la plantilla del Valencia, si tiene el día, es capaz de ganar a cualquiera. Que no se nos olvide a nadie que el primer mes todos dábamos al Valencia como un serio candidato a entrar en Europa League. Tienen un buen equipo y un gran entrenador que tendrá ganas de levantar esa plantilla". Un equipo defensivo: "Ha habido veces que hemos jugado contra el 4-4-2 y hemos hecho partidos buenos y otros no tan buenos. Es el tipo de defensas contra las que más veces nos hemos enfrentado y hemos encontrado vías para generar ocasiones. El Espanyol jugaba así e hicimos 75 de los mejores minutos de la temporada. Y contra el Celta no pudimos hacer tantas ocasiones". ¿Se puede jugar con el nerviosismo del Valencia?: "No sabemos cómo van a reaccionar ellos y el público. Lo importante es que hagamos nuestro partido y le sometamos como hemos hecho durante muchas fases de esta temporada. Así estaremos más cerca de ganar".

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Santander será diputado el sábado 25 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio de Mestalla. El encuentro se retransmitirá a través de Movistar+ LaLiga.

Onces posibles

Valencia: Mamardashvili; Lato, Diakhaby, Paulista, Foulquier; Almeida, Moriba, Musah; Lino, Kluivert, Duro.

Real Sociedad: Remiro; Rico, Le Normand, Zubeldia, Barrenetxea; Zubimendi, Merino, Méndez; Oyarzábal, Kubo, Sörloth.