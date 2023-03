El Real Madrid y el mes de febrero, lo mismo de siempre

Ahora que ha terminado el mes de febrero toca hacer balance de lo que le pasa al Real Madrid. Y es que no es la primera vez que a los blancos les pasa factura el segundo mes del año. En la temporada pasada, dijeron adiós a la Copa del Rey tras perder 1-0 contra el Athletic. En Champions, siguieron adelante, si bien sufriendo en todas las eliminatorias, que solventaron gracias a las épicas remontadas en el Santiago Bernabéu.

Las cosas no cambian

Este año las cosas no han sido muy diferentes. En Copa del Rey, el Real Madrid ha llegado a semifinales, si bien el partido de ida lo perdió 1-0 y tiene que remontar en el Camp Nou. En Champions, los merengues encajaron dos goles en 20 minutos, pero el espíritu de las remontadas sigue del lado madridista y el partido acabó 2-5. Si bien, no hay que confiarse porque, como dijo Courtois: “Mira lo que pasó el año pasado contra el Chelsea”.

En Liga, el balance de la temporada pasada no fue muy negativo. De los partidos que disputaron en febrero, los blancos ganaron todos excepto el de La Cerámica contra el Villarreal, donde no pasaron del empate a 0. Si bien este año, los blancos han cosechado una derrota contra el Mallorca y un empate contra el Atlético de Madrid, resultados que han provocado que se encuentren a 9 puntos del líder, el FC Barcelona.

Bajo rendimiento de Benzema

El delantero francés, pieza clave en la Champions pasada gracias a su espectacular nivel, no está. Karim Benzema lleva un tiempo sin ser el que era. Antes del Mundial se perdió varios partidos por molestias. Después, se lesionó y no jugó la Copa del Mundo. Tras el parón, no ha vuelto a ser el mismo. A pesar de que hay partidos en los que intenta dejar destellos de calidad, como en Anfield ante el Liverpool, no es el Benzema al que estamos acostumbrados. En la mayoría de los encuentros pasa desapercibido. Y no es por falta de goles, ya que lleva 11 en 15 partidos disputados. Es debido a las sensaciones que deja tras los partidos. Se le ve sin ideas, lento e impreciso. No desborda ni juega entre líneas.

Sin ideas

En los últimos partidos, los que han supuesto que la distancia con el Barça aumente a los 9 puntos y que la remontada en el Camp Nou EN Copa del Rey sea necesaria, ha habido un elemento en común: mucha posesión, pero nula pegada. El Real Madrid se ha hinchado de balón, pero a la hora de la verdad no ha sabido aprovecharlo. Mucha posesión rondando el área, acorralando a sus rivales en su propio campo, pero sin generar ocasiones de peligro. Y en el fútbol lo importante son los goles.

El banquillo no aporta

El problema de la profundidad de banquillo viene de lejos. Jugadores como Hazard, Mariano, Asensio… No dan la talla cuando se les necesita. De hecho, Hazard no ha vuelto a disputar ni un minuto desde el partido de Copa contra el Cacereño, si bien es cierto que ha estado lesionado un tiempo. Mariano las veces que ha salido ha demostrado que su nivel no es para este equipo. En defensa, Camavinga ha rendido mejor que los supuestos laterales… Kroos y Modric necesitan descanso, pero ha habido partidos en los que han tenido que salir a desatascar las cosas. Por el contrario, Valverde tuvo un momento de bajón que el Real Madrid notó mucho. En la delantera, si Vinicius no está inspirado y Benzema no recupera su nivel, el Madrid no encuentra soluciones… Muchos problemas que resolver y todavía queda mucha temporada por delante.

¿Esta situación es irreversible?

Todavía quedan muchos partidos de Liga por delante, por lo que no hay duda de que, hasta que sea posible, el Real Madrid luchará por ella. Por otro lado, la eliminatoria de Copa puede salir adelante, ya que "sólo" hay que remontar un 1-0. En cuanto a la Champions, la situación pinta mejor, pero no hay que confiarse.

Aunque en realidad, si el Real Madrid no mejora la dinámica en el juego y sus piezas claves no despiertan, parece muy difícil que pueda ocurrir lo del año pasado.