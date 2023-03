El Real Madrid vuelve a conocer la victoria

Sábado, las dos de la tarde y un Santiago Bernabéu lleno de gente en manga corta que aprovechaba el sol madrileño y listos para presenciar el Real Madrid – Espanyol, conscientes de la importancia del partido para seguir en la lucha por la Liga. Carlo Ancelotti presentó un once adecuado a las circunstancias: Camavinga de lateral izquierdo, Kroos y Modric en el medio junto con Tchouameni y Valverde y Rodrygo como delantero debido a la ausencia de Karim Benzema.

Minuto 7 y gol en contra

El partido comenzó como lleva siendo una constante habitual en los últimos partidos: con un gol en contra. El Real Madrid vio cómo, de nuevo, se le adelantaron en el marcador. Ya había avisado Joselu en el minuto tres, tras recibir un pase en largo que le dejó solo, pero Militao llegó a tiempo para tapar el tiro. Llegó el minuto siete y Rubén Sánchez se deshizo de Camavinga con facilidad, ya que falló en la marca y puso un centro a Joselu que clavó en la escuadra con un remate de primeras, imparable para Courtois. Los blancos reclamaron falta previa de Gragera sobre Tchouameni, pero el árbitro no vio nada punible.

Vinicius salió al rescate

Por momentos, el Real Madrid en lugar de despertar parecía que se hundía más y a punto estuvo de encajar el segundo, pero Courtois paró el cabezazo de Vini de Souza en el área pequeña. Hasta que apareció Vinicius. El brasileño estaba inspirado y eso el Real Madrid lo notó. Se inventó un gol donde parecía que no había hueco. Recibió un balón muy escorado en la banda, pero consiguió meterse hasta la frontal y desde ahí tiró entre cuatro defensores y ajustado al palo derecho. Yo me lo guiso, yo me lo como. Imparable.

Momento en el que Vinicius remata para marcar (Vía realmadrid.com)

Poco a poco, el Madrid comenzó a mover más rápido el balón, embotellando al Espanyol en su campo, que intentaba salir a la contra y aprovechar las pérdidas de los merengues. A punto estuvo Rodrygo de marcar el segundo, pero su tiro desde fuera del área se marchó rozando el larguero.

Golazo y remontada blanca (2-1)

Cuando parecía que el partido iba a irse al descanso con el 1-1 en el marcador, apareció el mejor Madrid. Una jugada colectiva de las que hacía mucho tiempo que no se veía. Kroos sacó el córner en corto para Modric, que se la devolvió. El alemán centró y el rechace le cayó a Vinicius, que se giró sobre sí mismo para pasársela a Tchouameni que, imitando a Modric, centró con el exterior para el cabezazo de Militao. Golazo y remontada.

Militao remata para marcar el 2-1. (Vía realmadrid.com)

La segunda parte tuvo un ritmo más pausado y no hubo muchas ocasiones claras, si bien el dominio fue madridista. Ancelotti cambió el sistema al quitar a Kroos, Modric y Tchouameni. El centro del campo pasó a estar formado por Valverde, Camavinga, ya que entró Rüdiger en defensa, y Ceballos. Un centro del campo más joven. Rodrygo tuvo la ocasión más clara con un tiro de falta que estrelló en el larguero.

Asensio cerró el partido

En los últimos minutos, el Real Madrid buscaba cerrar el partido del todo, ya que un 2-1 es un marcador corto, y lo consiguió en el descuento. Nacho se vistió de Vinicius y arrancó con el balón en campo propio. Hizo una diagonal con la que dejó atrás a todo el Espanyol y se la pasó a Asensio, que remató solo ante Pacheco. El Bernabéu volvió a corear “¡Nacho quédate!” y el Real Madrid volvió a conocer la victoria tras tres partidos consecutivos sin ganar.

A seis del Barça momentáneamente

Gracias a esta victoria, el Real Madrid dormirá a seis puntos del líder Barça, a la espera de lo que hagan los culés en su partido ante el Athletic Club de Bilbao. Si bien, la jornada que viene madridistas y culés vuelven a enfrentarse tras el Clásico de Copa del Rey de hace dos semanas. Un partido vital que puede suponer un duro golpe en la mesa si gana el Barça o un aliento de vida para el Madrid en la persecución por la Liga.