Previa Real Madrid - Espanyol: un partido para encaminar

Lejos de estar todo definido, aunque el Barcelona tenga una distancia considerable, el Real Madrid continúa su camino en LaLiga y va a querer estirar la coronación de su rival el mayor tiempo posible. Sin embargo, en el horizonte aún tiene la Copa del Rey y la UEFA Champions League para poder subir al podio.

Enfrente estará el Espanyol, que aún no tiene asegurada su salvación, ya que solo dos puntos lo separan del Almería, último equipo en caer en zona de descenso, por lo que no pueden regalar ni un partido si quieren permanecer en la máxima categoría del fútbol español.

La actualidad del Real Madrid

El ‘merengue’ sabe que sus chances se acortan en LaLiga, pero aún así no quiere descuidar la vuelta de semifinales de Copa del Rey, ante Barcelona, y la revancha de UEFA Champions League, frente al Liverpool, pese a que cuenta con una ventaja considerable.

Para el encuentro ante Espanyol, Ancelotti no podrá contar con Karim Benzema ni David Alaba, aunque la buena noticia llega por el inminente regreso de Ferland Mendy, quien ya entrena junto a sus compañeros y fija el duelo ante Liverpool como su vuelta, permitiendo así que el Madrid vuelva a tener un lateral izquierdo natural y no tenga que improvisar.

Por último, vuelve a estar disponible Luka Modric, luego de cumplir su sanción por acumulación de amarillas.

La actualidad del Espanyol

Diego Martínez dio a conocer la convocatoria del Espanyol para el encuentro ante Real Madrid, con la presencia de Puado y Brian Oliván, aunque su disponibilidad es una incógnita para ambos.

El delantero fue baja durante la semana debido a una gripe, mientras que Oliván sufrió una lesión apenas comenzó el partido ante Valladolid, pero los estudios arrojaron que apenas fue un traumatismo en su pierna izquierda, por lo que Martínez podría disponer de él sin mayores complicaciones

Historial

Real Madrid y Espanyol se han enfrentado un total de 190 ocasiones, con un amplio margen a favor de los ‘Merengues’, que suman 114 triunfos contra 42 de los ‘Periquitos’. Para encontrar el último triunfo del Espanyol en el Santiago Bernabéu, hay que remontarse a la temporada 1995/96, cuando el entonces equipo dirigido por José Camacho venció 2-1 con goles de Jordi Lardín.

Benzema no será de la partida ante Espanyol | Foto: Real Madrid

Declaraciones

Sobre su próximo rival, Carlo Ancelotti señaló lo siguiente: “Es un equipo que en este momento está peleando por algo, como todos. Cada equipo tiene una motivación espectacular y van a jugar un partido sólido y con buena organización defensiva, con poco espacio. Aprovecharán las características que tienen, Joselu es muy bueno en el balón aéreo. Nosotros tenemos que estar motivados y concentrados porque va a ser un partido complicado, como siempre”.

Además, añadió: “Es un momento importante de la temporada porque queremos llegar con buenas sensaciones al partido contra el Barcelona. Eso significa ganar el partido del Espanyol y pasar a los cuartos de final de la Champions”, continuó el entrenador italiano.

Por su parte, Diego Martínez admitió competirán: "Nosotros lo hemos dicho siempre. Independientemente del rival, del campo, de cualquier circunstancia, creemos en nuestras posibilidades. Somos un equipo que tenemos que salir a competir a nuestro mejor nivel. Sabemos que es un rival de otra dimensión, pero a 90 minutos más descuento todo puede pasar. Tienes que estar de matrícula de honor y que ellos no tengan su día".

"¿Cuántas veces este tipo de equipos encadenan resultados negativos? Que no son tan negativos realmente. Viene de ganar 2-5 al Liverpool, que a su vez le gana 7-0 al United y que, a su vez, le mete cuatro al Betis. No podemos estar pensando siempre en el momento. Va a ser tremendamente complicado, difícil. Este tipo de partidos son especiales porque son muy particulares por la tipología del rival. Hay que intentar no cometer errores que nos penalicen o castiguen. Podemos ganar ante cualquier rival y cualquier rival nos puede ganar dada la igualdad de LaLiga", concluyó.

Árbitro

Jorge Figueroa Vázquez será la máxima autoridad en el campo de juego, asistido por Álvaro Carreño y José Garrido, mientras que Alfonso Vicente oficiará como cuarto árbitro. A cargo del VAR estarán Santiago Jaime e Iñigo Prieto López.

Posibles alineaciones